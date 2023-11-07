Комментарий редакции

Эксперты канала обсуждают животрепещущую тему цен на топливо. В студии Точки сборки главный редактор портала «Нефть и капитал» Владимир Бобылёв и председатель экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марцинкевич.

В данной беседе обсуждались следующие основные темы:

- Текущая ситуация с ценами на топливо в России. Отмечается, что несмотря на предпринимаемые меры, цены на бензин на АЗС практически не снижаются.

- Причины высоких цен на топливо. Обсуждается большая доля налогов в цене топлива, до 70%. Также указывается на сложность и дороговизну добычи нефти в современных условиях.

- Недостатки формулы расчета НДПИ. Критикуется привязка НДПИ к мировым ценам на нефть и использование валютных коэффициентов. Предлагается перейти на расчет в рублях и ориентироваться на внутренние цены.

- Необходимость развития собственной нефтесервисной отрасли и снижения зависимости от импорта технологий.

В целом в беседе поднимаются важные вопросы госрегулирования и налогообложения топливно-энергетического комплекса России. Делается вывод о необходимости оптимизации системы для снижения внутренних цен на топливо и повышения энергетической безопасности страны.