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Владимир Владимирович, Когда цены на АЗС пойдут вниз?

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Эксперты канала обсуждают животрепещущую тему цен на топливо. В студии Точки сборки главный редактор портала «Нефть и капитал» Владимир Бобылёв и председатель экспертного совета ФПСР «Аврора» Борис Марцинкевич.

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждались следующие основные темы:

- Текущая ситуация с ценами на топливо в России. Отмечается, что несмотря на предпринимаемые меры, цены на бензин на АЗС практически не снижаются.

- Причины высоких цен на топливо. Обсуждается большая доля налогов в цене топлива, до 70%. Также указывается на сложность и дороговизну добычи нефти в современных условиях.

- Недостатки формулы расчета НДПИ. Критикуется привязка НДПИ к мировым ценам на нефть и использование валютных коэффициентов. Предлагается перейти на расчет в рублях и ориентироваться на внутренние цены.

- Необходимость развития собственной нефтесервисной отрасли и снижения зависимости от импорта технологий.

В целом в беседе поднимаются важные вопросы госрегулирования и налогообложения топливно-энергетического комплекса России. Делается вывод о необходимости оптимизации системы для снижения внутренних цен на топливо и повышения энергетической безопасности страны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5jcXQtmwyhk
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