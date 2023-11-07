7 ноября по установившейся «традиции» уже не одно десятилетие тему Октября пытаются или не заметить, или свести к «пломбированному вагону», красному террору и персональным оценкам лидеров большевиков (по принципу Остапа Бендера – «был ли покойный хорошим человеком»).

В отношении последнего, сколько же можно ломиться в «открытую дверь»? Советский, подчеркиваю, советский суд еще в 30-е годы прошлого века подавляющее большинство из них (кто дожил) – признал врагами народа и постановил перестрелять, как бешеных собак.

Однако не по ним надо судить об Октябрьской революции. Любая революция везде и всегда выносит наверх огромное количество мрази. 91-й год с Октябрем не сравнить, а сколько мерзавцев всех мастей оказалось во всех эшелонах власти. Поэтому не по количеству врагов народа в руководстве революцией надо судить об Октябре.

Октябрьская революция позволила остановить спровоцированный Февральским переворотом распад России и восстановить российскую государственность в новом облике – СССР.

Октябрьская революция запустила процессы, которые привели не только к Красному флагу над поверженным Третьим рейхом, но и к превращению СССР в военную, экономическую и научную сверхдержаву.

Октябрьская революция коренным образом преобразила весь мир. За один крах колониальных империй все не-западные народы должны славить Октябрь в России, а Запад должен проклинать Октябрь (что он и делает).

Октябрьская революция впервые за всю многотысячелетнюю историю человечества привела к построению общества и государства без деления на элиту (меньшинство, которому принадлежит власть и собственность) и быдло (пусть и именуемое «средним классом» или «электоратом»).

Да, не все идеалы были воплощены в жизнь (иначе СССР не был бы разрушен), но как писал Достоевский – «судите наш народ не по тому, чем он есть, а по тому, чем желал бы стать». В полной мере это относится и к порожденному Октябрем Советскому Союзу.

Комментарий редакции

Выводы из данной статьи:

- Октябрьскую революцию нельзя сводить только к насилию и оценкам конкретных лидеров. Нужно смотреть шире.

- Благодаря революции удалось остановить распад России и восстановить государственность в виде СССР.

- Октябрь запустил процессы, приведшие к победе над фашизмом и превращению СССР в сверхдержаву.

- Революция коренным образом изменила весь мир, положив конец колониальным империям.

- В СССР впервые в истории было построено общество без деления на элиту и народ.

- Не все цели революции были достигнуты, но она отражала стремления народа к справедливому обществу.

- Октябрьская революция имела огромное историческое значение, несмотря на все ошибки и издержки.

С праздником товарищи!