Октябрьская революция коренным образом преобразила весь мир
7 ноября по установившейся «традиции» уже не одно десятилетие тему Октября пытаются или не заметить, или свести к «пломбированному вагону», красному террору и персональным оценкам лидеров большевиков (по принципу Остапа Бендера – «был ли покойный хорошим человеком»).
В отношении последнего, сколько же можно ломиться в «открытую дверь»? Советский, подчеркиваю, советский суд еще в 30-е годы прошлого века подавляющее большинство из них (кто дожил) – признал врагами народа и постановил перестрелять, как бешеных собак.
Однако не по ним надо судить об Октябрьской революции. Любая революция везде и всегда выносит наверх огромное количество мрази. 91-й год с Октябрем не сравнить, а сколько мерзавцев всех мастей оказалось во всех эшелонах власти. Поэтому не по количеству врагов народа в руководстве революцией надо судить об Октябре.
Октябрьская революция позволила остановить спровоцированный Февральским переворотом распад России и восстановить российскую государственность в новом облике – СССР.
Октябрьская революция запустила процессы, которые привели не только к Красному флагу над поверженным Третьим рейхом, но и к превращению СССР в военную, экономическую и научную сверхдержаву.
Октябрьская революция коренным образом преобразила весь мир. За один крах колониальных империй все не-западные народы должны славить Октябрь в России, а Запад должен проклинать Октябрь (что он и делает).
Октябрьская революция впервые за всю многотысячелетнюю историю человечества привела к построению общества и государства без деления на элиту (меньшинство, которому принадлежит власть и собственность) и быдло (пусть и именуемое «средним классом» или «электоратом»).
Да, не все идеалы были воплощены в жизнь (иначе СССР не был бы разрушен), но как писал Достоевский – «судите наш народ не по тому, чем он есть, а по тому, чем желал бы стать». В полной мере это относится и к порожденному Октябрем Советскому Союзу.
Комментарий редакции
Выводы из данной статьи:
- Октябрьскую революцию нельзя сводить только к насилию и оценкам конкретных лидеров. Нужно смотреть шире.
- Благодаря революции удалось остановить распад России и восстановить государственность в виде СССР.
- Октябрь запустил процессы, приведшие к победе над фашизмом и превращению СССР в сверхдержаву.
- Революция коренным образом изменила весь мир, положив конец колониальным империям.
- В СССР впервые в истории было построено общество без деления на элиту и народ.
- Не все цели революции были достигнуты, но она отражала стремления народа к справедливому обществу.
- Октябрьская революция имела огромное историческое значение, несмотря на все ошибки и издержки.
С праздником товарищи!
Жизнь никому не остановить,понять её законы пытаются многие и мнение у каждого свое и даже у самых великих мудрых(кто то этот штамп накладывает )-это одно из.:
“”Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах…” – Государь Император Алесандр II.
«Россия управляется напрямую Богом, иначе нельзя объяснить, как она до сих пор еще существует» – генерал-фельдмаршал христофор Миних.
- наша страна является уникальным образованием, поскольку другой более разнообразной по природным условиям, по связанности территорий, по экономическому развитию, по вопросам религии (веры) и даже по общественному укладу страны на планете Земля не существует.
Как раз разнообразие общественного уклада Российской Федерации, резко ограничивает возможность государства в управляющих воздействиях на общество, которые бы не приводили Систему в состояние кризиса.
Не возможно проведение детерминированной государственной политики в стране, где часть территорий живёт преимущественно по либеральному общественному укладу, другая часть территорий живёт по семейно-клановому общественному укладу, а то, что на третьих территорииях творится иначе, чем общинный уклад не называется . Я уже не говорю о том, что в 2014 году появился ещё и 4-й тип общественного устройства на территориях, где идёт война. При этом, жители даже трёх этих видов территорий имеют возможность перемещаться по стране достаточно свободно, коммуницируют между собой социально, политически и экономически, перепутывая систему ещё больше.
В этом смысле в Российской Империи династия Романовых хорошо понимала проблему и всячески старались разделить страну по типу общественного устройства. В царей были территории с либеральным укладом жизни общества (это целые регионы, например Княжество Финляндское, а так же крупные города), были территории, где общество управлялось общинным образом (например, регионы с крестьянским населением), а так же были регионы откровенно отданные под семейно-клановое управление (например, Средняя Азия).
Большевики сперва попытались насадить везде некую модель кланового управления (где кланом была сама партия большевиков), а потом после смерти Сталина начали всё больше скатываться к либерально-демократическому управлению.
Как только клан в виде КПСС окончательно ослаб, так тут же в обществах на южных окраинах с исторически семейно-клановой системой пошла двужуха по закреплению органичной для уровня развития этих обществ системы юридически. Центр смог погасить конфликт на Кавказе (например), фактически легализовав право семейных кланов на власть. При этом система власти над центральными (русскими) областями России построена по либерально-демократическому принципу.
Как вы полагаете, почему Пригожин и Кадыров, ещё прошлым летом “певшие” в унисон, потом резко разошлись в политике?
Мне кажется потому, что Пригожин оседлал тему борьбы с кланами и бюрократией, а Кадыров как раз является самым ярким и харизматичным порождением как раз кланового способа формирования власти.
Поэтому, те, кто требует быстрых и простых решений от власти, как правило заблуждаются. Тут в России нет ни быстрых, ни простых решений, а есть лишь сложный и тернистый путь к тому, кто, по всей видимости, Россией и управляет.
И дай нам Бог пройти этот путь так, чтобы нашим потомкам за нас не было стыдно!
п.с.так что господа маргиналы,эзотерики и прочая чушь с хохлами и др.братьями “узбогойтесь ,и дайте профессионалам вести своё дело..Вот напр.генерал Теплинский (ранее закошмаренный)сегодня поставлен на направление ДНЕПР..Увас спросили ?-нет ,задачи его знаете -нет.Народ в окопах называет его “своим “-и это главное ,что нас нужно знать..а не Навольнера ,Стрелка гнилого или др.кучу Коцев военкоров слушать..
Два закона жизни очень просты :
– Живи сам и давай жить другим.
– Солнце светит всем.
Добавьте свои.
сколь мне известно тогда по всему миру прокатилась революция, аргентины и того подобные страны. Так что это была действительно мировая революция, а не только в России