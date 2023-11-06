Беспилотные технологии проникли во все сферы жизни. Но наиболее активно они сейчас развиваются в военной сфере. И это закономерно. Чаще всего именно военные заказы двигают технологический прогресс, и лишь потом появившиеся технологии переходят в мирную жизнь. Мир входит в череду высокотехнологичных войн. Что в итоге мы можем получить в мирной жизни?

Ведущий: Илья Бокатов

Комментарий редакции

В данном разговоре обсуждались следующие основные тезисы:

1. История создания беспилотников берет начало еще в 19 веке, когда были сделаны первые попытки создать управляемые воздушные шары с бомбами.

2. Важнейшим стимулом для развития беспилотников стала военная сфера и военные заказы. Беспилотники широко применялись для разведки, а в последние годы стали основным оружием.

3. Развитие беспилотников привело к появлению новых технологий, в том числе роевого интеллекта, когда беспилотники могут действовать автономно в группе.

4. Военная сфера также стимулировала развитие искусственного интеллекта, в частности генеративных сетей.

5. Новые технологии, созданные первоначально для военных, находят применение и в мирной жизни.

Вывод: беспилотники прошли путь от экспериментальных устройств 19 века до мощного оружия и катализатора технологического развития. Военные заказы остаются важнейшим драйвером прогресса, способствуя созданию технологий, полезных и за пределами военной сферы.