Комментарий редакции

«…В том случае, если первым будет реализован вертикальный проект, Кабульский коридор, который на день сегодняшний куда как более проработан, колея 1520 станет стандартом и для Афганистана. Железнодорожный крест пересечется в Мазари-Шарифе, то есть грузы, идущие из того же Пакистана, смогут уходить как в Китай, так и в Иран и, разумеется, китайские и иранские грузы — уйти на юг. Грузы российские и европейские через Мазари-Шариф — не только на юг, но и на восток и на запад. И это — совершенно другая геополитика для Евразии, геополитика, которую можно выстроить гарантировано без участия Европы и Штатов. Южная Азия и Азия Центральная, Китай и Россия могут связать себя железной дорогой без англосаксов, без всех их европейских сателлитов». Рассказывает Борис Марцинкевич.

Основные тезисы и выводы из данной лекции об Афганистане:

- Афганистан богат полезными ископаемыми – газом, углем, железной рудой, медью, золотом и др. Но из-за войн и нестабильности эти ресурсы почти не разрабатываются.

- СССР и Россия имеют давние исторические связи с Афганистаном, строили там инфраструктуру еще с 20х годов. Россия заинтересована в мире и стабильности в Афганистане.

- Для развития Афганистана ключевую роль играет строительство инфраструктуры – железных и автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов. Это позволит осваивать полезные ископаемые и развивать экономику.

- Ряд проектов связывают Афганистан транспортными коридорами с соседними странами – Туркменией, Узбекистаном, Таджикистаном, Пакистаном, Ираном, Индией. Это выгодно для развития всего региона.

- Россия заинтересована участвовать в восстановлении Афганистана, поставлять технику и оборудование для инфраструктурных проектов. Это укрепит позиции России в регионе.

Таким образом, при благоприятном развитии событий Афганистан может стать процветающей страной, а Россия – важным партнером в его развитии.