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Охрана животного мира Земли (1979)

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Передача, посвященная охране животного мира планеты, рассказывает о мерах, принимаемых для сохранения редких и исчезающих видов животных в различных странах мира и на территории СССР.

Гл. ред. науч.-поп. и обр. пр. 1979

Автор сценария – А. Тихонов

Режиссер – Л. Юдин

Комментарий редакции

Основные тезисы передачи:

- Животные являются неотъемлемой частью природы, и исчезновение любых видов нарушает природное равновесие.

- Мир животных удивительно разнообразен и каждый вид уникален. В природе все взаимосвязано.

- Деятельность человека приводит к изменениям в природе, иногда неблагоприятным для животных.

- Многие виды животных находятся под угрозой исчезновения из-за охоты, изменения среды обитания и других факторов.

- Для охраны редких видов создаются Красные книги и заповедники.

- Благодаря природоохранным мерам удалось восстановить численность некоторых видов, например бобров и зубров.

- Человечество должно беречь все разнообразие жизни на Земле. Охрана природы – важная задача общества.

Вывод: передача рассказывает о разнообразном и удивительном мире животных, угрозах, которые нависли над многими видами, и необходимости охраны природы для сохранения всего живого на планете.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2v1dXKTwAyU
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