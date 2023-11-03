Комментарий редакции

Борис Марцинкевич и главный редактор портала "Атомная энергия 2.0" Павел Яковлев поговорили о ядерном топливе для тепловых и быстрых реакторов, изготовленном из «вторичных» продуктов ядерного топливного цикла (обедненный уран) и продуктов переработки облученного топлива (регенерированный уран, плутоний, минорные актиниды), а также обсудили другие новости атомной промышленности.00:00 Про премию "За верность науке", про проекты Росатома на Новой земле и центр в Сарове17:35 Про атомный реактор в Боливии21:20 Про литиевые месторождения в Боливии24:50 Про исследовательский реактор в Димитровграде29:00 Про инновационные решения от ТВЭЛ39:40 Про открытие павильона АТОМ на ВДНХ41:10 Про АЭС в Казахстане42:50 Про второй энергоблок АЭС в Беларуси44:40 Про строительство АЭС в Китае

Основные темы беседы:

- Обсуждение церемонии награждения премией "За верность науке". Упоминаются номинанты и победители в различных номинациях.

- Обсуждение строительства исследовательского ядерного реактора в Боливии. Отмечается важность создания собственной атомной инфраструктуры и школы для Боливии.

- Упоминание о разработке новых видов ядерного топлива в России, в частности ремикс-топлива и МОКС-топлива. Обсуждается их потенциал для оптимизации топливного цикла.

- Обсуждение строительства реактора БРЕСТ-300 в Северске и перспектив его работы на нитридном топливе.

- Упоминание планов Казахстана по строительству АЭС.

- Обсуждение атомной энергетики в Китае, отмечаются высокие темпы строительства новых блоков.

В целом, в беседе затрагиваются актуальные темы развития атомной энергетики в России и мире. Обсуждаются достижения и перспективы.