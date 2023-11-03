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Атомная наука, технологии и инновационное топливо ТВЭЛ

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Борис Марцинкевич и главный редактор портала "Атомная энергия 2.0" Павел Яковлев поговорили о ядерном топливе для тепловых и быстрых реакторов, изготовленном из «вторичных» продуктов ядерного топливного цикла (обедненный уран) и продуктов переработки облученного топлива (регенерированный уран, плутоний, минорные актиниды), а также обсудили другие новости атомной промышленности.
00:00 Про премию "За верность науке", про проекты Росатома на Новой земле и центр в Сарове
17:35 Про атомный реактор в Боливии
21:20 Про литиевые месторождения в Боливии
24:50 Про исследовательский реактор в Димитровграде
29:00 Про инновационные решения от ТВЭЛ
39:40 Про открытие павильона АТОМ на ВДНХ
41:10 Про АЭС в Казахстане
42:50 Про второй энергоблок АЭС в Беларуси
44:40 Про строительство АЭС в Китае

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

- Обсуждение церемонии награждения премией "За верность науке". Упоминаются номинанты и победители в различных номинациях.

- Обсуждение строительства исследовательского ядерного реактора в Боливии. Отмечается важность создания собственной атомной инфраструктуры и школы для Боливии.

- Упоминание о разработке новых видов ядерного топлива в России, в частности ремикс-топлива и МОКС-топлива. Обсуждается их потенциал для оптимизации топливного цикла.

- Обсуждение строительства реактора БРЕСТ-300 в Северске и перспектив его работы на нитридном топливе.

- Упоминание планов Казахстана по строительству АЭС.

- Обсуждение атомной энергетики в Китае, отмечаются высокие темпы строительства новых блоков.

В целом, в беседе затрагиваются актуальные темы развития атомной энергетики в России и мире. Обсуждаются достижения и перспективы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rLM_b-zekZE
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