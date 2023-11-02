В ход могут пойти диверсии, или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры
Вчера Путин предупредил органы вот о чём : "В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии, или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры".
С диверсиями со стороны Запада в целом понятно – примеры подрыва Севпотока и Крымского моста дают понимание, как это может быть и каким образом угрозу предотвратить.
А вот акты саботажа – это о чём? Думаю, под ними Путин подразумевает искусственные перебои с поставками какого-то критически важного продукта – скажем, топлива или муки. Того, что создаст социальную напряжённость или сорвёт сроки поставок в войска. Саботаж – это страшное оружие тем, что совершается незаметно и маскируется под объективные проблемы.
Всем известно, как именно такой искусственный дефицит создал критическую ситуацию в предреволюционной России и перестроечном Союзе. Есть много свидетельств того, что это было сделано специально компрадорскими силами с целью подрыва страны, что в обоих случаях привело к краху государственности.
Так что, похоже, Путин недвусмысленно предупредил сегодняшних компрадоров, чтобы даже не рыпались, а наши спецслужбы, чтобы были готовы и заранее пресекли такие попытки.
Комментарий редакции
1. Предупреждение о возможном саботаже и диверсиях со стороны Запада может быть адресовано тем представителям российской элиты, кто пытается одновременно угодить и Кремлю, и Западу. Это сигнал таким людям определить свою позицию – либо служить России, либо уехать на Запад. Вредить исподтишка больше не получится.
2. Заявление может также подготавливать почву для предстоящих кадровых перестановок и чисток среди чиновников, которые нелояльны российскому руководству или недостаточно эффективны в новых условиях.
3. Текущая ситуация обострила многие системные проблемы в России, которые требуют серьезных перемен. Заявление Путина может быть сигналом о неизбежности таких перемен в условиях новых вызовов.
да наш умный царь не доопустит,чтобы у нас повторился 37год..Несмотря .что у нас и политических очень много сидит..и саботаж процветает..Путину бы книги правильные читать,а не эссеровскую литературу,в которой одно или ревизионизм,или плавное изменение капитализма в коммунизм(утопия)
что же на самом деле происходит с «музыкантами», «Свободной Прессе» рассказал экс-депутат Госдумы Василий Власов, лишённый на этой неделе мандата за прогулы заседаний комитета. Он, кстати, пропустил эти заседания потому, что совместно с другими общественниками — Максимом Шугалеем (бывшим «музыкантом») и Дмитрием Грызловым (сыном Бориса Грызлова) занимался в Санкт-Петербурге учреждением общественной организации, которая будет заниматься реабилитацией инвалидов СВО, не получивших статуса ветеранов.
Честь. Справедливость. Родина.
«СП»: Василий, что сейчас происходит с бойцами ЧВК «Вагнер», где они находятся?
— Хинштейн сказал, что включение «Вагнера» в Росгвардию в качестве отдельного подразделения невозможно. Но заключать контракты с Росгвардией отдельным бойцами, по идее, никто не запрещает. Другое дело, что такой возможностью смогли воспользоваться пока всего лишь около сотни «музыкантов».
Я бы хотел стразу обратить внимание на другую проблему, от которой часто отмахиваются. Еще когда я имел статус депутата, я отправил много запросов о том, чтобы исполнить поручение президента Владимира Путина и дать ветеранам и инвалидам из ЧВК такие же права, какие есть у бойцов Минобороны.
После смерти Евгения Пригожина возникли проблемы с финансированием на нужды бойцов «Вагнера», получивших тяжелые ранения. Протезирование, реабилитация — за это платил «Вагнер», компания также выплачивала определенные суммы всем ветеранам и оказывала им помощь по другим вопросам, если они обращались. Евгения Викторовича не стало — и они все остались сами по себе. Я говорю в первую очередь о ветеранах и инвалидах, которые не имеют удостоверения участника боевых действий.
Есть очень много ребят, которые награждены медалями ЧВК «Вагнер», прошли бахмутскую мясорубку, совершили подвиги и утратили здоровье, но от Минобороны помощи не получают, и даже статуса участников СВО у них нет.
Я вижу в этом основную проблему. Мы с создали организацию «Честь. Справедливость. Родина», которая будет заниматься помощью этим ребятам. Без юридической помощи, которую мы планируем организовать, было бы очень трудно добиться, чтобы они получили необходимый им статус и поддержку.
Честь, Справедливость, Родина — это три слова из пяти, которые расположены на гербе ЧВК «Вагнер». На гербе еще есть слова «кровь» и «отвага», но поскольку наша организация — не военная, а гуманитарная, то мы в названии оставили три слова.
Потерялись 50 тысяч бойцов.
«СП»: А где находятся «музыканты», годные к службе, и желающие её продолжать?
— Часть действующих боевых подразделений работает в Африке. Там наши ребята продолжают успешно нести службу. Часть служит в Белоруссии, обучая наших коллег и союзников.
Но большинство, к сожалению, сидят по домам, в бессрочном отпуске, и не могут пока найти себе применение. Нужно понимать, что это люди — боевые, опытные, настоящие бравые герои и, конечно, им нужно найти место в строю.
Некоторые из ребят обратились к Трошеву (бывший начальник штаба ЧВК «Вагнер» Андрей Трошев по поручению Владимира Путина курирует формирование добровольческих подразделений и обеспечивает их взаимодействие с Минобороны, — авт.), который с одной стороны был в «Вагнере», а с другой — представляет МО. Но пока почти никто их «музыкантов» контрактов не заключил. От силы — сотня человек. Процесс пробуксовывает.
Есть сообщения от «Ахмата», о том, что к ним перешли 170 человек.
Вот и сравните: несколько сотен в Росгвардии, «Ахмате», и у «Седого» (таким был позывной Трошева в ЧВК, — авт.) – и 50 тысяч. Такой была численность ЧВК «Вагнер». Поэтому необходима работа для того, чтобы эти люди не потерялись. Будучи депутатом, я ставил этот вопрос, что они остались сами по себе.
«СП»: Как «музыканты» восприняли резонансную информацию о том, что «Вагнер» в составе Росгвардии возглавит Павел Пригожин?
— Как к забавной утке отнеслись. Павел сейчас проходит военную службу, это вызывает уважение, как к любому защитнику Отечества, но не более того.
Судьба депутата.
«СП»: Чем Вы будете заниматься теперь, потеряв мандат?
— Как депутат, я старался представлять людей и помогать им. Постараюсь заниматься тем же самым и в дальнейшем. Попробую попутно оспорить решение Госдумы на мой счёт в Верховном суде, но это не главное. В первую очередь буду заниматься организацией «Честь. Справедливость. Родина», которую мы создали вместе с Максимом Шугалеем и Дмитрием Грызловым. Пока связываю свою судьбу с этой организацией. Мы собираем просьбы от ветеранов: кому-то пандус нужно у дома поставить, помочь с поступлением в институт… Постараемся помогать конкретным людям.
По материалам: https://svpressa.ru/war21/arti…
п.с. это про бизнес или про помощь ..помните всякие афганские общества..
Надо возрождать “СМЕРШ”, одних предупреждений явно недостаточно.
Не нужно было его умервщлять. Поражаюсь Вашей наивности.