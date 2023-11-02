Вчера Путин предупредил органы вот о чём : "В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии, или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры".

С диверсиями со стороны Запада в целом понятно – примеры подрыва Севпотока и Крымского моста дают понимание, как это может быть и каким образом угрозу предотвратить.

А вот акты саботажа – это о чём? Думаю, под ними Путин подразумевает искусственные перебои с поставками какого-то критически важного продукта – скажем, топлива или муки. Того, что создаст социальную напряжённость или сорвёт сроки поставок в войска. Саботаж – это страшное оружие тем, что совершается незаметно и маскируется под объективные проблемы.

Всем известно, как именно такой искусственный дефицит создал критическую ситуацию в предреволюционной России и перестроечном Союзе. Есть много свидетельств того, что это было сделано специально компрадорскими силами с целью подрыва страны, что в обоих случаях привело к краху государственности.

Так что, похоже, Путин недвусмысленно предупредил сегодняшних компрадоров, чтобы даже не рыпались, а наши спецслужбы, чтобы были готовы и заранее пресекли такие попытки.

Комментарий редакции

1. Предупреждение о возможном саботаже и диверсиях со стороны Запада может быть адресовано тем представителям российской элиты, кто пытается одновременно угодить и Кремлю, и Западу. Это сигнал таким людям определить свою позицию – либо служить России, либо уехать на Запад. Вредить исподтишка больше не получится.

2. Заявление может также подготавливать почву для предстоящих кадровых перестановок и чисток среди чиновников, которые нелояльны российскому руководству или недостаточно эффективны в новых условиях.

3. Текущая ситуация обострила многие системные проблемы в России, которые требуют серьезных перемен. Заявление Путина может быть сигналом о неизбежности таких перемен в условиях новых вызовов.