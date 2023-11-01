Опытный образец Ил-96-400М совершил первый полёт
Опытный образец российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М впервые поднялся в воздух, сообщила пресс-служба Кабмина.
«В ходе полёта выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. Программа испытаний прошла в штатном режиме, была подтверждена стабильная работа российских систем и оборудования, большинство из которых изготовлены предприятиями госкорпорации "Ростех"», – говорится в сообщении.
Полёт проходил на высотах до 2 тыс. м, скорости до 390 км/ч и продолжался 26 минут.
«Первый и успешный полёт модернизированного Ил-96-400М – это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов. Самолёт не просто сохранил высокие показатели Ил-96–300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности. За счёт нового современного пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования на российских компонентах повышается безопасность и надёжность полётов, а в аэродинамической компоновке, конструкциях и системах самолёта применяются решения, обеспечивающие эксплуатационную эффективность. В дальнейшем новое судно позволит развивать и совершенствовать наши компетенции в создании широкофюзеляжных дальнемагистральных самолётов», – рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Как отметил глава Ростеха Сергей Чемезов, самолёт позволит обеспечить грузовые перевозки и транспортную доступность регионов РФ.
«Максимальная дальность полёта, в частности, в пассажирской двухклассной компоновке составит 8 100 км. Первый полёт Ил-96-400М демонстрирует, что у российской промышленности есть все необходимые технологии для строительства широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров. Подчеркну, что создание таких самолётов – уникальная компетенция, которая позволит обеспечить технологический суверенитет страны», – сказал он.
Ил-96-400М является модернизированной версией Ил-96–300, отличается удлинённым на 9,35 м фюзеляжем, более мощными двигателями ПС‑90А1 и вмещает до 370 пассажиров. По показателям надёжности и безопасности полёта Ил-96-400М полностью соответствует своим знаменитым предшественникам – самолётам Ил-86 и Ил-96, а также лучшим мировым образцам за счёт резервирования систем самолёта и его аэродинамической компоновки. Ил-96-400М может иметь грузовую, а также одно-, двух- и трёхклассную компоновки, оснащён современной информационно-развлекательной системой, обеспечивающей доступ к интернету, телевидению и спутниковой связи, современным буфетно-кухонным оборудованием.
«Новая модернизированная версия самолёта семейства Ил-96 дополнит линейку гражданских самолётов ОАК в сегменте широкофюзеляжных лайнеров и позволит предложить рынку, наряду с МС-21–310, SJ-100 и Ту-214, самолёты различной размерности и дальности, которые способны обеспечить маршрутную сеть по всей стране и заменить иностранные аналоги», – сказал по итогам первого полёта гендиректор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.
По материалам сайта Кабмина РФ
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
- 1 ноября 2023 года состоялся первый полет опытного образца российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96-400М.
- Полет продолжался 26 минут, проверялась работа систем, устойчивость и управляемость. Все системы отработали штатно.
- Ил-96-400М – модернизированная версия Ил-96-300, отличается удлиненным фюзеляжем и более мощными двигателями.
- Самолет соответствует высоким стандартам надежности и безопасности, оснащен современным оборудованием.
- Самолет создан с применением российских комплектующих и технологий.
Выводы:
- Успешный первый полет Ил-96-400М демонстрирует высокие компетенции российских конструкторских бюро и авиазаводов в создании современных дальнемагистральных самолетов.
- Новый самолет позволит обеспечить грузовые перевозки и транспортную доступность регионов России.
- Создание Ил-96-400М – важный шаг в развитии отечественного авиастроения и технологического суверенитета страны.
с применение рос.комплектующих и технологий,а почему не написали -полностью с рос.комплектующих,наш же самолет родненький.
Молодцы,радостно!!!