Опытный образец российского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М впервые поднялся в воздух, сообщила пресс-служба Кабмина.

«В ходе полёта выполнялась проверка устойчивости, управляемости воздушного судна, работоспособности систем, силовой установки и радиотехнических средств захода на посадку. Программа испытаний прошла в штатном режиме, была подтверждена стабильная работа российских систем и оборудования, большинство из которых изготовлены предприятиями госкорпорации "Ростех"», – говорится в сообщении.

Полёт проходил на высотах до 2 тыс. м, скорости до 390 км/ч и продолжался 26 минут.

«Первый и успешный полёт модернизированного Ил-96-400М – это демонстрация высочайшего уровня компетенций отечественных КБ и авиазаводов. Самолёт не просто сохранил высокие показатели Ил-96–300, но и получил новые эксплуатационные и транспортные возможности. За счёт нового современного пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования на российских компонентах повышается безопасность и надёжность полётов, а в аэродинамической компоновке, конструкциях и системах самолёта применяются решения, обеспечивающие эксплуатационную эффективность. В дальнейшем новое судно позволит развивать и совершенствовать наши компетенции в создании широкофюзеляжных дальнемагистральных самолётов», – рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Как отметил глава Ростеха Сергей Чемезов, самолёт позволит обеспечить грузовые перевозки и транспортную доступность регионов РФ.

«Максимальная дальность полёта, в частности, в пассажирской двухклассной компоновке составит 8 100 км. Первый полёт Ил-96-400М демонстрирует, что у российской промышленности есть все необходимые технологии для строительства широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров. Подчеркну, что создание таких самолётов – уникальная компетенция, которая позволит обеспечить технологический суверенитет страны», – сказал он.

Ил-96-400М является модернизированной версией Ил-96–300, отличается удлинённым на 9,35 м фюзеляжем, более мощными двигателями ПС‑90А1 и вмещает до 370 пассажиров. По показателям надёжности и безопасности полёта Ил-96-400М полностью соответствует своим знаменитым предшественникам – самолётам Ил-86 и Ил-96, а также лучшим мировым образцам за счёт резервирования систем самолёта и его аэродинамической компоновки. Ил-96-400М может иметь грузовую, а также одно-, двух- и трёхклассную компоновки, оснащён современной информационно-развлекательной системой, обеспечивающей доступ к интернету, телевидению и спутниковой связи, современным буфетно-кухонным оборудованием.

«Новая модернизированная версия самолёта семейства Ил-96 дополнит линейку гражданских самолётов ОАК в сегменте широкофюзеляжных лайнеров и позволит предложить рынку, наряду с МС-21–310, SJ-100 и Ту-214, самолёты различной размерности и дальности, которые способны обеспечить маршрутную сеть по всей стране и заменить иностранные аналоги», – сказал по итогам первого полёта гендиректор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

По материалам сайта Кабмина РФ