Человек на Луне? Какие доказательства?

Поэтому данная книга построена так, что от скептиков, в основном, «принимаются» вопросы, а от защитников – ответы. И если ответы на вопросы оказываются в целом неудовлетворительными, то говорят, что «защита провалилась». И никто не обязан доказывать, что американцы на Луне не были.

2. На возобновление сомнений в достоверности открытия нет срока давности. Ну а что делать, если защита прошла блестяще, но, по истечении довольно длительного времени, более тщательный анализ аргументов защиты породил сомнения в достоверности открытия? Действует здесь правило «срока давности»? Нет. Учёных интересует научная истина, и только она.



Так, более 2000 лет учёные считали, что Земля находится в центре мироздания, и на основании этого принципиально неверного положения разработали удивительно точную теорию движения планет. И только через 2000 лет накопившиеся ошибки в этих теоретических предсказаниях, а также некоторые другие факты подтолкнули Коперника к тому, чтобы «лишить» Землю центрального места.



Кроме искренних научных заблуждений и ошибок, история науки и техники полна примерами мистификаций со стороны недобросовестных авантюристов. Поскольку ниже обсуждается вопрос о достижениях американской науки и техники, то мы приведём соответствующий «американский» пример [9—11].

В начале ХХ-го века мир захватила гонка за покорение полюсов Земли. Особенно не «давался» смельчакам Северный полюс. Его дрейфующие льды уносили претендентов куда угодно, кроме как к желанной цели. Много людей разных наций погибло на пути к этому полюсу.



И вот известный американский путешественник Р. Пири доложил, что он 6 апреля 1909 года достиг Северного полюса. Правда, имея в составе экспедиции капитана Р. Бартлета – опытного морского волка, Пири отправил его назад ещё за 240 км до достижения полюса. Оставшиеся участники экспедиции – 6 эскимосов, чернокожий слуга и несколько десятков собак, понимали в географических координатах примерно одинаково.



Так что грамотных свидетелей, способных подтвердить достижение полюса, в экспедиции не осталось. На самом деле Пири перезимовал на севере Гренландии.



Дотошные исследователи (возможно, прадеды нынешних скептиков) заподозрили обман по представленным фотографиям, а позже, в 20-х годах был найден и лагерь, в котором отсиживался Пири.



А в конце 80-х, согласно завещанию Пири, были вскрыты его архивы, и ещё раз подтвердилось, что до полюса он не дошёл 200 км.

3. Не уклоняться от обсуждаемой темы. Довольно часто при обсуждении полётов «Аполлонов», ставятся вопросы, уводящие внимание от основной темы.



Например, обсуждается, что помешало русским полететь на Луну, правильно ли велось освоение космоса в СССР и правильно ли оно освещалось. Автор считает, что отвлечение на подобные темы уводит в сторону от ответа на вопрос, были американцы на Луне или нет.

Уточнив правила дискуссии, давайте уточним также и основные направления вопросов, которые мы будем иметь в виду, рассматривая информацию НАСА о полётах на Луну.

А что может служить доказательством высадки людей на Луну? Обычно рассматривают такой перечень доказательств, который рассмотрим и мы:

1) лазерные отражатели и электронные приборы, оказавшиеся на Луне после полётов «Аполлонов»;

2) записи радиопереговоров астронавтов с Землёй;

3) доставленный астронавтами на Землю лунный грунт;

4) иллюстративные материалы – кино-, теле– и фотосюжеты с Луны.

Лазерные отражатели и электронные приборы, доставленные на Луну? Нет!

НАСА сообщила, что астронавты доставили на Луну специальные отражатели (илл.9), которые затем обнаруживались с Земли с помощью лазерных световых импульсов. Это, по мнению НАСА, неоспоримо доказывает факт посещения астронавтами Луны. Но насколько обосновано такое мнение?

Лазерный отражатель, а, более точно, уголковый отражатель – состоит из большого числа специальных призм, жёстко установленных на панели – держателе (илл.9).



Такие отражатели обладают интересным свойством: их ориентацию в пространстве можно менять на 20…30° и всё равно упавший на него свет отразится строго в обратном направлении. Они не требуют точной настройки по отношению к падающему лучу.



Поэтому их доставку на Луну можно «поручить» автоматическим космическим аппаратам. Это прекрасно доказали советские автоматические аппараты «Луноход-1» и «Луноход-2» (илл.10а), доставленные на Луну советскими автоматическими станциями «Луна-17» и «Луна-21» соответственно в 1970 г. и 1973 г. [12].



На каждом из них был установлен уголковый отражатель (на илл.10а на него указывает белый значок). Масса уголкового отражателя невелика – 10…20 кг. Так что, для того чтобы доставить отражатели на Луну, не обязательно посылать туда астронавтов.

Илл.9. Лазерный отражатель – набор призм специальной формы



НАСА также сообщила, что астронавты оставили на Луне ряд электронных приборов (снимок 6а), передававших информацию с Луны уже после возвращения «Аполлонов».

Но лунные автоматы ещё за три года до этого неоднократно доставляли на Луну многочисленные электронные приборы, передававшие данные своих измерений по радио [12—17].



Через 5 месяцев после первой мягкой посадки на Луну советской стации «Луна-9» на Луне прилунился первый американский аппарат под названием «Сервейер» («Обозреватель»). Всего до полётов «лунных» «Аполлонов» на Луне сели пять таких аппаратов (илл.10б).



Каждый «Сервейер» доставлял на Луну приборы и устройства с общей массой не менее 60 кг. Так что появление на Луне отражателей и приборов не может служить доказательством того, что на Луне были астронавты.

Илл.10. Автоматические аппараты доставляли на Луну и отражатели, и электронные приборы:



а) советский самоходный аппарат «Луноход». Белый значок поставлен около уголкового отражателя,

б) американский аппарат «Сервейер»



Записи радиопереговоров астронавтов с Землёй? Нет!

Известный авторитет в области космической техники, конструктор космических кораблей К. П. Феоктистов высказывает следующее мнение относительно ценности прослушивания радиопереговоров [18]:

«…После полёта Гагарина некоторые американские журналисты высказывали мнение о возможной мистификации. Но официальные круги (правительство, НАСА) с такими высказываниями не выступали… главное, они слушали разговоры по телефону Земли с Гагариным, могли фиксировать сигналы, передаваемые на борт корабля, телеметрическую информацию, передаваемую с борта корабля на Землю, и, возможно, даже телевизионное изображение Гагарина, передаваемое на наземные пункты.



Так что американцы знали, что Гагарин действительно совершил полёт, и достаточно корректно себя вели. И когда Армстронг, Олдрин и Коллинз летели на Луну, наши приёмные радиосредства принимали сигналы с борта «Аполлона-11», разговоры, телевизионную картинку о выходе на поверхность Луны».

При всём уважении к ветерану российской космонавтики, автор не может разделить его уверенность в том, что стоит послушать «разговоры и посмотреть телевизионную картинку о выходе на поверхность Луны» и можно обрести покой. Вот какой интересный эпизод из истории лунной гонки подтверждает эту мысль[19]:

«2 марта 1968 года СССР запустил на высокую орбиту, почти достающую Луну (с апогеем около 300 тысяч км) беспилотный корабль «Зонд-4».



В Евпаторийском центре управления полётом находились Павел Попович и Виталий Севастьянов, которые в течение шести суток вели переговоры с ЦУПом через ретранслятор «Зонда-4», имитируя полёт к Луне и обратно. Подслушав их, специалисты НАСА решили, что советские космонавты летят к Луне. Вскоре всё разъяснилось».

Последние слова из этой истории («вскоре всё разъяснилось») означают, что специалисты НАСА в противовес мнению К.П. не считали подслушанные радиопереговоры главным источником информации.

В истории высадок на Луну много противоречивой информации. Часть её, например, те же подслушанные радиопереговоры, говорит о том, что американские астронавты были на Луне. Но в то же время очень многие факты, обсуждаемые ниже, говорят об обратном. Общеизвестная истина состоит в том, что информацию, поступившую от соперника (или противника), следует самым тщательным образом перепроверять всеми возможными средствами. История противоборства государств содержит сотни, если не тысячи примеров, когда один соперник вводит в заблуждение другого путём подбрасывания с виду достоверной, а на самом деле ложной информации. На языке разведчиков и контрразведчиков этот приём борьбы называется радиоигрой. Вот только один исторический пример:

В декабре 1939 г. немецкий броненосец «Граф Шпее» вступил в бой с английскими кораблями у берегов Южной Америки. Через некоторое время командир броненосца Лангсдорф решил укрыть свой повреждённый корабль в бухте Монтевидео.



Английские корабли тоже были сильно повреждены и не могли добить броненосец. Тогда англичане инсценировали радиопереговоры с якобы спешащей к ним на помощь мощной эскадрой. Немцы не догадались о подделке. Немецкий капитан решил, что дело безнадёжно и приказал потопить корабль тут же в бухте, а сам застрелился [20].

Поэтому, знакомиться с записями разговоров астронавтов и смотреть телекартинки, конечно, нужно, но относиться к ним следует с разумным скепсисом, перепроверяя их достоверность всеми доступными способами.



Лунный грунт? Да, но при соблюдении определённых условий

В сентябре 1970 года советская автоматическая станция «Луна-16» села на Луну, взяла пробу грунта и доставила её на Землю (илл.11).



Затем это же сделали станции «Луна-20» (1972 г) и «Луна-24» (1976 г). Все три «Луны» доставили в совокупности 300 г лунного грунта [12].

Илл.11. Сентябрь 1970 г. – СССР доставляет лунный грунт на Землю с помощью автоматического аппарата: а) станция «Луна-16»; б) возвращённая капсула с грунтом; в) лунный грунт (реголит)



А есть ли какие-либо принципиальные различия в грунте, доставленном автоматами и доставленном астронавтами? Да, есть.



Чтобы понять это, познакомимся с двумя простыми понятиями – «реголит» и «коренная порода». Реголит – это поверхностный лунный грунт – смесь пыли, песчинок и мельчайших камешков [21]. Там же, где местность неровная, наружу выходят коренные породы в виде крупных камней, скал и других форм рельефа.

Автоматические устройства только и могут поковыряться в реголите – этой мягкой «покрышке» лунной поверхности или взять пробу грунта, пробурив неглубокую скважину рядом с аппаратом. Взять же крупные образцы пород, например, отколоть камень от лунной скалы, автоматы не могут.



Они для этого не приспособлены. К тому же автомат берёт пробу в том месте, где он сел. А прилуниться он может только на ровном месте, а не на скале. По этим причинам три советские «Луны» привезли с Луны фактически лунную пыль, песок и щебёнку (илл.11в) и при этом очень немного (300 грамм сообща).

Иное дело – астронавт. Вооружённый простым молотком, он и к скале подойдёт, и образец от неё отколет, и просто камень интересный поднимет. А всего наберёт образцов грунта на десятки и сотни килограмм (о чём и сообщила НАСА).

Итак, лунный грунт является важнейшим доказательством пребывания астронавтов на Луне, но при условии, что это – крупные образцы лунных пород общим количеством порядка десятков и сотен килограммов. И, конечно, достоверность этого доказательства должна быть подтверждена и по составу материала, и по его количеству независимыми научными лабораториями.

Иллюстративные материалы? Да, но при соблюдении определённых условий

Илл.12. Фотомонтаж автора из начальных кадров фильма «Для всего человечества» [ф2]



Вторым существенным доказательством могут стать иллюстративные материалы о полётах к Луне и высадкам на неё, но при условии, что они не дают повода усомниться в их подлинности. Особенную ценность представляют кино – и телеэпизоды о пребывании астронавтов на Луне, поскольку они дают информацию о динамике явлений, чего не в силах передать фотография.

К 20-летию полёта А-11 НАСА выпустила фильм «Для всего человечества» [ф2], как бы подытоживший опыт всех высадок на Луну. Этот фильм сыграл огромную роль в пропаганде лунных достижений США. Заставка в начале фильма гласит:

«За 4 года с декабря 1968 года по декабрь 1972 года было совершено 9 пилотируемых полётов к Луне. 24 человека совершили это путешествие. Это были первые люди Земли, которые отправились с планеты Земля на другой мир. Вот какой фильм они привезли обратно».

Документальность фильма ещё раз подчёркнута в его конце титром: «Filmed on location by the United States National Aeronautics and Space Administration», что переводится как «фильм снят на натуре самим НАСА».

Илл.13. Кадр, предваряющий каждый фильм из серии [ф8]



Недавно на прилавках российских видеомагазинов появилась серия из трёх DVD-дисков под интригующим названием «Секретные материалы НАСА» [ф8], в которых содержится много видеофильмов о полётах «Аполлонов».

Интригующее название сериала «Секретные материалы…» не соответствует его содержанию, так как в подавляющем большинстве случаев на дисках представлена информация, давно опубликованная НАСА.



Однако, собранные вместе эти материалы, конечно, дают достаточно полное впечатление о том, что сами американцы считают нужным сообщить нам о полётах на Луну и других космических программах США. Интересующийся читатель не пожалеет, если приобретёт эти диски.



Оригинальное американское название этой серии: «The American Space Odyssey» – «Американская космическая одиссея», но большая часть фильмов в этой серии – повторение другой серии фильмов НАСА, вышедшей под названием: «NASA: 25 Years of Glory (1961—1986)».

Итак, мы будем, проверять «на прочность», в основном, две категории предъявленных НАСА доказательств: информацию о лунном грунте и кино-, теле– и фотоматериалы о полётах на Луну. Конечно, это не исключает того, что будут рассматриваться и другие представляющие интерес материалы.

Время от времени, видимо, в ответ на критику скептиков из недр архивов НАСА появляются новые иллюстративные материалы о полётах на Луну. Мы считаем логичным временным рубежом «приёма» новых доказательств полётов на Луну время выпуска фильма «Для всего человечества» по следующим причинам:

• 20 лет, прошедшие со времени от первого полёта на Луну и до 1989 года, – вполне достаточный срок, чтобы отсортировать полезную информацию;

• при выпуске фильма американцы ещё были достаточно уверены в абсолютной силе воздействия своих доказательств на общественное мнение, и поэтому у них не было стимулов применять компьютерную графику, которая активно вошла в нашу жизнь со второй половины 80-х годов. А с помощью компьютерной графики «любой желающий может поместить на снимок с Луны хоть розового слона» [22, с.5].

• фильм «Для всего человечества» заметно способствовал росту сомнений в подлинности высадки на Луну; после его выхода и под влиянием критики скептиков, с сайтов НАСА стали исчезать особо критикуемые материалы, и начался ввод в обращение новых материалов, призванных скорректировать допущенные ошибки.

Поэтому более поздние иллюстративные материалы НАСА следует воспринимать с осторожностью.

Автор рекомендует читателю по приводимым ссылкам «скачать» с сайтов НАСА те материалы, которые его особо заинтересуют, так как существует вероятность, что через некоторое время они «исчезнут» так же, как уже исчезли некоторые критиковавшиеся скептиками материалы НАСА.



Чтобы, по возможности, обезопасить читателя от подобных случайностей автор попросил своих добровольных помощников разместить наиболее интересные цитируемые материалы на интернет-сайте книги (ИСК) http://moon.thelook.ru.



Александр Иванович Попов

***

.

.