Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «СПАС», ведущий телеканала «Россия 1» @boriskorchevnikov

Нетаньяху обратился к народу Израиля почти со сталинским «Братья и сёстры».

Только Сталин в 1941 году знал реальную ситуацию — а она была катастрофичной — и чувствовал (а может, и подсказали) ещё не умершие в большевистских гонениях народные коды. И поэтому в той своей речи в начале войны стал взывать к святым русским защитникам (да и только написанный Александровым марш «Священная война» уже звучал над страной, то есть даже богоборческим государством эта битва была осознана как священная).

А Нетаньяху решил воззвать к древнему библейскому Израилю, который для нынешних израильтян в основном как для нас мифы Древней Греции — красивые, но мёртвые легенды.

По циничным урокам американского психолога Дейла Карнеги, учившего к месту и не к месту цитировать Библию, Биби решил сослаться на Ветхий Завет:

«Помни, что Амалик сделал с тобой, говорит Тора. И мы помним! Наши герои, что сражаются в Газе, продолжают династию героев, что уходит в историю на 3 тыс. лет, — от Иисуса Навина до героев 1948-го, от Шестидневной войны до войны Судного дня и всех других войн».

Царь Амалик — это враг израильтян. Точная цитата из Первой книги Царств такая: «Так говорит Господь Саваоф: вспомнил Я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шёл из Египта» (15:2). И потом Господь приказывает царю израильтян Саулу: «Теперь иди и порази Амалика и истреби всё, что у него; и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла» (15:3).

Ну раз Нетаньяху полез за доказательствами легитимности жестокости своей войны в Библию и решил породнить нынешних евреев с евреями библейскими, то вот ответ на это, который знает и хранит почти 2 тыс. лет основанная Христом там, на Святой земле, Церковь, которая теперь называется православной.

За то, что богоизбранный святой народ Израиля не принял своего Бога и распял Его, этот народ был лишён своей земли и своей государственности. Это не значит, что этот народ перестал быть одним из любимых детей Бога, — не перестал, но своей государственности у евреев быть не должно.

Это неудобное, нетолерантное, но прямое слово Библии, на которую решил ссылаться Нетаньяху.

Возрождение в ХХ веке Государства Израиль Господом для чего-то попущено, но не благословлено: по кровавой и немирной истории нового Израиля это очевидно.

Больше того, последняя книга Библии — Апокалипсис — прямо говорит, чем станет некогда Святая земля в конце истории: Иерусалим будет Содомом! Это прямые слова Библии!

И он уже им стал. На некогда Святой земле теперешнее Государство Израиль проводит один из крупнейших гей-парадов в мире.

Так что не начальникам нового Содома трактовать Библию и указания Божии, которые они много раз извратили.

По Библии Израиля там быть вовсе не должно.



Комментарий редакции

Выводы из данной статьи:

1. Автор считает, что обращение Нетаньяху к библейским образам неуместно, так как современные израильтяне мало связаны с древней историей и воспринимают ее как мифы.

2. По мнению автора, возрождение государства Израиль в 20 веке произошло вопреки библейскому пророчеству о лишении евреев собственной земли и государственности за распятие Христа.

3. Автор считает, что современный Израиль противоречит библейским ценностям, о чем свидетельствует проведение гей-парадов. По его мнению, Израиль уподобился библейскому Содому.

4. Делается вывод, что руководители Израиля не имеют морального права ссылаться на Библию, поскольку многократно нарушали библейские заповеди. С точки зрения автора, существование Израиля как государства противоречит Библии.

Таким образом, статья выражает резко негативное отношение автора к политике Израиля и его праву на существование как государства. Автор опирается на свое понимание библейских текстов.