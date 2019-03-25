Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 марта 2019

Автомобиль американской съёмочной группы подорвался в Сирии (ВИДЕО)

В Сирии на фугасе подорвался автомобиль съёмочной группы американского телеканала NBC News. В результате взрыва погиб сириец, управлявший автомобилем. Находившиеся поблизости американские журналисты не пострадали. «Мы счастливы, что сотрудники NBC не пострадали, однако один из работающих с ними местных водителей был убит. Выражаем глубочайшие соболезнования его семье и близким», — заявил президент NBC News Ноа Оппенхайм. Где именно произошло ЧП, пока не сообщается. «Мы все еще собираем информацию о сегодняшних событиях. Мы на связи с семьей водителя, чтобы поддержать их, как только можем», — уточнили на телеканале. Читайте также: «Удушающий запах смерти»: штурм и жуткая бойня на востоке Сирии (ВИДЕО, ФОТО 18+)

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Нетаньяху вернется в Израиль из США из-за обстрела из сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервет визит в США и вернется в Израиль. Причиной стали обстрелы из сектора Газа. Глава израильского правительства отметил, что на обстрел последует силовой ответ. Через несколько часов он встретится с американским лидером Дональдом Трампом и немедленно вернется в Израиль, где будет руководить ответными действиями. Соответствующую информацию приводит RT со ссылкой на РИА Новости. Визит Нетаньяху в Соединенные Штаты должен был продлиться до 27 марта. Утром в понедельник в Израиле сработали сирены воздушной тревоги. В Армии обороны заявили о детонации нескольких взрывных устройств в пограничном районе. Кроме того, ракета, пущенная из сектора Газа, попала в жилой дом к северу от Тель-Авива. Пострадали шесть человек. 15 марта израильские военные сообщили о двух ракетах, выпущенных по Тель-Авиву. Одна из них разорвалась в нежилой местности, а вторая была перехвачена системой ПВО.

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Остатки былой роскоши

В ответ на заявления Трампа о победе над ИГИЛ в Сирии, пропаганда ИГИЛ решила дать "свой ответ Чемберлену" и выпустила инфографику, которая призвана напомнить, что ИГИЛ еще существует.Что обращает на себя внимание.1. Прошли те времена ,когда в подобных отчетах число жертв исчислялось многими сотнями и тысячами в одной только Сирии, а кол-во техники сотнями единиц. Сейчас все более скромно, причем, чтобы скрыть резкое падение операционных возможностей, пропаганда ИГИЛ вынуждена считать все скопом, насчитав за неделю 213 убитых и раненых и 21 единицу техники по всему миру – в Сирии, Ираке, Афганистане, Филлипинах, Сомали, Египте, Йемене, в Западной Африке. Собственно, это все на что способна претендовавшая на мировое господство террористическая империя, у которой отрезали голову в Сирии и Ираке.2.Несмотря на широкую сеть вилаятов (как реальных, так и виртуальных), основная "борьба ИГИЛ" по-прежнему идет в Сирии и Ираке, на которые приходится львиная доля террористических атак. Но как мы знаем, дела у ИГИЛ в этих странах идут прямо скажем плохо, несмотря на бравурные отчеты – при прежних цифрах, которые выше этих в разы, они не смогли предотвратить военного поражения – при текущих показателях, вернуться к стадии территориального контроля будет невозможно, как бы пропаганда ИГИЛ не рассказывала, что реванш настанет. Эти атаки и жертвы, могут досаждать правительствам и населению, но не более того.3. Ввиду нехватки военных успехов, в боевую статистику приходится заносить даже столь незначительные "достижения" (по меркам предшествующей деятельности), как уничтожение двух домов с жителями. Раньше на такое даже внимание бы не обратили, а теперь и 2 дома это уже "успех". Дальше только "засыпали 3 колодца" и "оставили район без света".4. Катастрофически просел показатель уничтоженной техники, который в основном пополняется подрывами на минах в Сирии и Ираке. Неспособность вести полномасштабные боевые действия с большим кол-вом противотанковых групп, резко сократила источник пополнения статистики по этому показателю. Времена, когда ББМ жгли десятками и сотнями ушли в прошлое. Свою же технику, ИГИЛ в Сирии и Ираке по большей части уже растерял, что сказалось в том числе и на снижении кол-ва атак шахид-мобилей.В целом, это напоминание о том, что группировка еще жива и продолжает свою операционную деятельность за счет разветвленной сети ячеек в Сирии и Ираке, а также за счет большого кол-ва реальных и виртуальных вилаятов. Она все еще пытается претендовать на сохранение бренда "террористической группировки №1", но в сухом остатке, та же "Ан-Нусра" в Сирии сейчас более сильна в военном отношении, нежели остатки сирийского филиала ИГИЛ. У "Ан-Нусры" и связанных с ней группировок до сих пор есть танковый батальон, артиллерийская группа и от 20 до 30 тыс. штыков. Тоже, не бог весть что, но у ИГИЛ сейчас нет и этого.Данные пропагандистские потуги наглядно свидетельствуют, что времена доминирования группировки уже в прошлом и она сейчас решает несколько более скромные задачи, хотя главари ИГИЛ конечно надеются, что в одной из стран, где существуют реальные вилаяты (Нигерия, Египет, Афганистан) – у них получится проделать тоже самое, что они проделали в Сирии и Ираке. Но принципиальная разница в том, что в 2013-2014 годах они действовали в мейнстриме американских планов по свержению Асада, что обеспечивало для ИГИЛ отличные возможности для роста.Сейчас ИГИЛ в целом списали со счетов, так как группировка стала слишком токсичной и благоприятных условий 2013-2014 года для ИГИЛ более не предвидится + многие страны напуганные опытом Ирака и Сирии, стараются уже на этапе создания уничтожать вилаяты ИГИЛ, что конечно препятствует бурному росту.Поэтому "банда Стампа еще не раз напомнит о себе", но на прежний уровень влияния она вряд ли сможет вернуться в обозримой перспективе.

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Россия передала в Сирию гумпомощь с оборудованием для госпиталя

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Флаг ИГИЛ взорвался при попытке снять его (ВИДЕО)

Боевики ИГИЛ оставили на берегу Евфрата заминированный флаг группировки, который взорвался при попытке снять его. Данная тактика не является оригинальной: при отступлении террористы минируют множество оставленных вещей, включая оружие и боеприпасы. Читайте также: На Донбассе уничтожена боевая машина ВСУ — подробности (ФОТО) ИГИЛ — запрещенная в РФ террористическая организация.

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Трамп: Сирию от ИГИЛ освободили США

Президент Дональд Трамп приписал западной коалиции полное освобождение Сирии от террористической организации ИГИЛ. По словам американского лидера, «США с партнерами, включая иракские силы безопасности и Сирийские демократические силы, очистили от боевиков территории Сирии и Ирака, которые находились под контролем ИГИЛ*». Президент отметил, что за два года США отвоевали у боевиков почти 52 тысячи квадратных километров и «освободили миллионы сирийцев и иракцев от «халифата» ИГИЛ. «Время от времени эти негодяи будут всплывать, но они потеряли весь престиж и могущество. Они — проигравшие и всегда будут в проигрыше», — подчеркнул Трамп. Глава государства заверил, что США продолжат борьбу с ИГИЛ, пока не одержат над группировкой победу «везде, где она действует». Командующий силами коалиции во главе с США генерал-полковник Пол Лакамера, в свою очередь, признал разгром «халифата» ИГИЛ, однако отметил, что боевики скрываются в лагерях временно перемещенных лиц и в отдаленных районах. «Не надо заблуждаться, ИГИЛ сохраняет свою силу. Они приняли расчетливое решение сохранить то, что осталось от их тающего личного состава и возможностей, сделав ставку на лагеря для временно перемещенных лиц и исчезновение в удаленных районах. Они ждут подходящего момента, чтобы выступить снова», — отметил Лакамер. Заявления о победе над ИГИЛ Накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила об освобождении Сирии от террористов ИГИЛ. При этом источник в российском МИД отметил, что подобные утверждения нельзя считать убедительными, поскольку в Сирии, по разным данным, остаются около тысячи террористов. Постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари также назвал заявление об изгнании ИГИЛ блефом. Дипломат подчеркнул, что боевики по-прежнему находятся в лагере «Рукбан» под защитой США и в других регионах страны. В свою очередь, депутат сирийского парламента Ашвак Аббас заявила, что США пожинают плоды успехов Москвы и Дамаска в борьбе с террористами в ближневосточном государстве. Сенатор Константин Косачев также отмечал, что США пытаются «пристроиться» к чужим успехам. В конце февраля Трамп также объявлял о победе над «халифатом» ИГИЛ в Сирии. Однако после этого коалиция нанесла по арабской республике более 180 ударов. Западная коалиция действует на территории Сирии и Ирака с 2014 года. При этом Дамаск не давал официального согласия США и их партнерам на проведение военной операции. В декабре прошлого года Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Борьба России с терроризмом в Сирии Россия проводила операцию против ИГИЛ в Сирии с 2015 года по официальному запросу Дамаска. По словам президента Владимира Путина, российские военные внесли решающий вклад в разгром террористов в ближневосточном государстве. Президент Башар Асад благодарил Россию за «спасение Сирии». Вклад Россию в борьбу с терроризмом в арабской республике отмечали и в Китае. В Пекине подчеркивали, что значительный прогресс в антитеррористической операции был достигнут, в том числе благодаря России. Читайте также: На Донбассе уничтожен украинский оккупант, ещё один каратель погиб при невыясненных обстоятельствах (ФОТО) *запрещенная в России террористическая организация

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