Продолжаем рассказ о новом Ледоколе «Помор-ВОИР», о контейнеровозах для СМП и обсуждаем потенциальных заказчиков. В гостях «Точки сборки» Советник генерального директора ВОИР Юрий Чашков.

Ведущий – Борис Марцинкевич

Комментарий редакции

В беседе рассказывается о новом проекте ледокола и судоходных приставок, разработанных Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов.

Основные выводы:

- Предложенный проект ледокола отличается малой осадкой (2 м) и хорошей ледопроходимостью, что позволяет использовать его на мелководных реках Сибири и Дальнего Востока.

- Разработаны два типа судоходных приставок, которые могут продлить навигацию на реках на 1-2 месяца, расчищая лед и продавливая каналы во льду.

- Проект заинтересовал некоторые компании и регионы (например, Газпром, Якутию), однако пока не нашел финансирования для проведения полных испытаний.

- Авторы проекта надеются начать строительство приставок на верфи в Мурманске, а также добиться испытаний ледокола в Крыловском центре. Это позволит продвигать проект дальше.

- Проект потенциально важен для развития Севморпути и речных перевозок в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако пока не получил достаточной государственной поддержки.