Контейнеровозы для Арктики, или Как найти заказчика
Продолжаем рассказ о новом Ледоколе «Помор-ВОИР», о контейнеровозах для СМП и обсуждаем потенциальных заказчиков. В гостях «Точки сборки» Советник генерального директора ВОИР Юрий Чашков.
Ведущий – Борис Марцинкевич
Комментарий редакции
В беседе рассказывается о новом проекте ледокола и судоходных приставок, разработанных Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов.
Основные выводы:
- Предложенный проект ледокола отличается малой осадкой (2 м) и хорошей ледопроходимостью, что позволяет использовать его на мелководных реках Сибири и Дальнего Востока.
- Разработаны два типа судоходных приставок, которые могут продлить навигацию на реках на 1-2 месяца, расчищая лед и продавливая каналы во льду.
- Проект заинтересовал некоторые компании и регионы (например, Газпром, Якутию), однако пока не нашел финансирования для проведения полных испытаний.
- Авторы проекта надеются начать строительство приставок на верфи в Мурманске, а также добиться испытаний ледокола в Крыловском центре. Это позволит продвигать проект дальше.
- Проект потенциально важен для развития Севморпути и речных перевозок в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако пока не получил достаточной государственной поддержки.