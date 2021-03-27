На днях произошло событие, которое парализовало значимую часть мировой экономики, – контейнеровоз Evergreen сел на мель и тем самым перекрыл одну из главных транспортировочных артерий мира, Суэцкий канал.

Один товарищ прислал мне свои размышления по этому поводу, с которыми я в полной мере согласен. Предлагаю и вам ознакомиться с его мыслями.

В Суэцком канале сел на мель контейнеровоз Evergreen (по документам Ever Given).Данное происшествие наглядно показало насколько уязвима сегодняшняя глобальная экономика, а экономика Китая и Европы в первую очередь.

И тот факт, что это случилось именно сейчас, когда мировой бизнес только чуть снова задышал, заставляет задуматься, а случайно ли произошло это событие, ведь ранее никогда не было столь масштабной остановки судового трафика.

Для ответа на данный вопрос необходимо ситуацию рассмотреть под призмой всех мировых событий, произошедших за последний год:

1. Морские и океанские контейнерные перевозки – это основа глобальной мировой экономики. Это система артерий, связывающая всех производителей и потребителей. Любой сбой системы разрушает весь карточный домик существующей мировой системы: если продукцию нельзя доставить до потребителя, то останавливается большинство заводов, людей увольняют с работы, цены растут, нищета становится повсеместной, происходят социальные взрывы и войны.

2. Морской трафик «в пандемию» снизился, что нанесло существенный урон судовым компаниям: часть судов встала, были распущены команды. Все это привели к взрыву цен на контейнерные перевозки, рост цен в ряде случаев составляет 200 – 300%!

3. И вдруг возникла пробка в Суэцком канале — важнейшей артерии мировых судовых перевозок, что неминуемо приведет к дальнейшему росту цен и дисбалансу в морских перевозках.

Что это совпадение?..

Ответить на этот вопрос можно, использую древнейший принцип «ищи кому выгодно»:

1. Мировой финансовый кризис, если он разразится, будет выгоден, тем кто останется от него максимально в стороне и будет иметь необходимые денежные средства для скупки по бросовым ценам всех производственных активов обанкротившихся производств, перевозчиков, ритейлеров и т.д.

2. Удар нанесен в систему логистики, обеспечивающую доступность товаров, произведенных в Китае, для американских, европейских и других потребителей, а также дешевую доставку сырья и продуктов по всему миру. То есть — в самое сердце.

3. При этом пока доллар США – главная мировая резервная валюта, востребованная во всем мире, США легко смогут скупить большинство мировых активов, когда производства перестанут быть рентабельными из-за возросших издержек и упавшего спроса.

4. От затора в Суэцком канале страдают все: европейцы, Китай, Россия, восточные и африканский страны, только США остаются в плюсе. Они как возили товары, через Тихий океан, так это и делают, там никаких заторов нет.

Далее нужно будет просто наблюдать сколь долго займет разблокировка Суэцкого канала. Специалисты из Нидерландов уже «помогают» египтянам, а как они умеют это делать, мы знаем на примере расследования катастрофы боинга MH17.

Резюмируя, один контейнеровоз, застрявший в Суэцком канале, может сделать более сговорчивыми европейцев, китайцев, саудитов.

А, что произойдет, например, если Египет вдруг нарушит основы демократии и США «придется» отправить пару самолетов к Суэцкому каналу и разбомбить его инфраструктуру, как это было сделано в Югославии?

Данный вопрос заставляет нас задуматься и вывод из сложившейся ситуации один: мы должны укреплять свою экономику, делать её максимально независимой от внешних угроз, и сделать нам это должны помогать наши армия и флот.

А случайно или нет застрял контейнеровоз – это уже не имеет значения.