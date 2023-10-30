Вячеслав Кондратьев. Лихоборы. Рассказ. Читает Евгений Карельских
Вячеслав Кондратьев. Лихоборы. Рассказ. Читает Евгений Карельских
Рассказ. О встрече молодого сержанта с матерью и любимой девушкой перед отправкой на фронт.
В ролях: Карельских Евгений
Год производства: 1984
Комментарий редакции
Сегодня, 30 октября 2023 года, исполняется 103 года со дня рождения известного советского писателя, поэта и прозаика Вячеслава Леонидовича Кондратьева. Он родился в 1920 году в Полтаве, воевал в Великой Отечественной войне, был дважды ранен. После демобилизации работал художником-оформителем, а литературную деятельность начал в зрелом возрасте. Его первая повесть "Сашка" вышла в 1979 году. Кондратьев писал преимущественно о войне, его произведения отличаются психологизмом и лиризмом. Он был членом Союза писателей СССР, лауреатом нескольких литературных премий. Сегодня мы чествуем память этого талантливого человека и писателя.