Вячеслав Кондратьев. Овсянниковский овраг. Рассказ. Читает Лев Шабарин
Вячеслав Кондратьев. Овсянниковский овраг. Рассказ. Читает Лев Шабарин
"Не успеваю запоминать фамилий – приходят, уходят… И только я, как заговоренный, пока еще живой и даже не поцарапанный…" Так начинает свой рассказ лейтенант, командир взвода о своих подчиненных и о том, как он отпустил немца, перетаскивающего с поля боя тело своего брата. А впереди снова бой, снова гибель однополчан…
#КДнюПобедыЛитературныечтения
В ролях: Шабарин Лев
Год производства: 1987