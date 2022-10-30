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Вячеслав Кондратьев. Овсянниковский овраг. Рассказ. Читает Лев Шабарин

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Вячеслав Кондратьев. Овсянниковский овраг. Рассказ. Читает Лев Шабарин
 

"Не успеваю запоминать фамилий – приходят, уходят… И только я, как заговоренный, пока еще живой и даже не поцарапанный…" Так начинает свой рассказ лейтенант, командир взвода о своих подчиненных и о том, как он отпустил немца, перетаскивающего с поля боя тело своего брата. А впереди снова бой, снова гибель однополчан…

#КДнюПобедыЛитературныечтения

В ролях: Шабарин Лев

Год производства: 1987

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4ZGQyUlAiA8
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