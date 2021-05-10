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Повесть «Сашка». Кондратьев Вячеслав Леонидович

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Повесть писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. Аудиокнига.

Читает – заслуженный артист России Михаил Морозов.

В преди­словии к повести «Сашка» К.Симонов писал: “Это история человека, оказавшегося в самое трудное время в самом трудном месте и на самой трудной должности — солдатской”.

Время повести — ранняя весна 1942 года. Идут ожесточённые бои. Герой повести, которого даже по фамилии не зовут (всё Сашка да Сашка, так он молод), уже два месяца находится на “передке”. На таком передке, где “просто обсохнуть, согреться — уже немалая удача”, и поскольку распутица, то и “с хлебцем плохо, навару никакого. Полкотелка… пшёнки на двоих — и будь здоров, а если с хлебцем плохо, то не лучше со снарядами, а немцы бьют и бьют. Нейтральная полоса между нашими и немецкими окопами простреливается насквозь и составляет всего тысячу шагов”. Повествование ведётся, кажется, от лица автора, но в то же время создаётся впечатление, что рассказывает сам герой. Этому способствует и стиль рассказа — простой, разговорный, и инверсии, характерные для разговорной речи, и просторечия.

Скачать аудиокнигу:

Яндекс.Диск – https://yadi.sk/d/cv3obiOr3QNezD​
Торрент – https://yadi.sk/d/jC5y9PoB3QVtT6

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j60ppx-mNjU
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