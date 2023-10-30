Профессор Андрей Манойло о роли ЦРУ и Ми-6 в создании СБУ.





PS. СБУ и ГУР МОУ должны быть признаны террористическими организациями.

Комментарий редакции

В этом видео высказываются следующие основные мысли:

1. СБУ и ГУР Украины тесно сотрудничают с американским ЦРУ и британской МИ-6. Это подтверждается наличием специальных подразделений в структуре СБУ для связи с Западом.

2. СБУ и ГУР фактически стали филиалами западных спецслужб, выполняя их задания и проводя операции под украинским флагом.

3. Одним из примеров таких операций являются "атаки беспилотников на Кремль", которые на самом деле были информационной операцией Запада.

4. Другим примером являются диверсии на Крымском мосту, которые хотя приписываются Украине, на самом деле организуются Западом.

5. Автор указывает на то, что террористические методы СБУ и ГУР не принесут Украине победы в конфликте с Россией. Это лишь трата американских денег на поддержку украинских спецслужб.