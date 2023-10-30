Выступление доктора исторических наук, профессора, эксперта Центра проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования Вардана Багдасаряна на конференции "Русский космизм в 21 веке".

Комментарий редакции

В данной лекции рассматриваются следующие основные темы:

1. Определение и сущность русского космизма. Лектор отмечает, что это понятие появилось относительно недавно, в 1970-х годах. Русские космисты, такие как Федоров, Циолковский, не идентифицировали себя таким образом. Главный вопрос русского космизма – вопрос о преображении человека, а не об освоении космоса.

2. Контекст и вызовы, на которые отвечал русский космизм. Среди них – технический прогресс, дегуманизация, угроза мировых войн, капитализм. Русские космисты предлагали такие ответы, как целостность человека, философия общего дела, победа над смертью.

3. Ключевые идеи русского космизма – цельность человека, преображение человека, философия общего дела, победа над смертью, победа над хаосом, освоение космоса.

4. Влияние идей русского космизма на советский проект – идея нового человека, философия общего дела, система планирования, освоение космоса.

В целом, в лекции подчеркивается уникальность взгляда русских космистов на человека и его преображение. Многие идеи русского космизма актуальны и сегодня.