Приближается 12 декабря – трагический день, когда 30 лет назад Беловежским сговором была завершена инспирированная политиками и спецслужбами ведущих капиталистических государств и осуществлённая «пятой колонной» в верхушке КПСС операция по уничтожению Союза Советских социалистических республик . Самое горькое, что это произошло, когда неотвратимость гибели существующей модели капитализма была признана специалистами разных стран и разных политических взглядов. Были среди них и такие, кто занимал видные места в капиталистической экономике – например, Аурелио Печчеи входил в руководство концерна «Фиат» вплоть до поста генерального директора, Морис Стронг был главой Канадской нефтяной корпорации. Были и авторитетные учёные, как первый Нобелевский лауреат по экономике голландец Ян Тинберген, американский философ Эрих Фромм…



У немалого числа представителей левой оппозиции вызывает умиление очень высокий уровень материального потребления, достигнутый в развитых капиталистических государствах в послевоенные годы.



Только ведь он стал результатом не каких-то чудодейственных свойств «социализированного» капитализма, а резким усилением грабежа этими государствами стран «третьего мира».



Он вёлся самыми разнообразными способами: от огромной разницы в оплате труда на предприятиях тех же концернов в развитых и развивающихся государствах (скажем, «Дженерал моторс» платил в США своему рабочему около 19-и долларов в час, а на своём заводе в Мексике за работу аналогичной квалификации – 1,5 доллара в час) до финансовой «помощи».



Эту «помощь» американский экономист и политик Л. Ларуш охарактеризовал так: «Сегодня американцы грабят большую часть планеты при помощи убийственной и кровожадной практики Международного валютного фонда.



Он ежегодно добывает сотни миллиардов долларов для США». Другие ведущие капиталистические страны тоже «помогают» подобным образом.

Следствием такого грабежа, как отметил в книге «Человеческие качества» Ауредио Печчеи, стал «новый, более глубокий раскол между сверхразвитыми и слаборазвитыми странами».

К 1970-м годам этот раскол приобрёл кризисную остроту. Разрыв между богатством и бедностью в глобальном масштабе по сравнению с прошлым веком – веком прямого колониального грабежа – вырос впятеро.



Сотни миллионов людей в странах «третьего мира» жили в условиях крайней нищеты, из-за чего не имели доступа ни к образованию, ни к здравоохранению.



В Азии, Африке, Латинской Америке каждый год миллионы людей становились жертвами инфекционных болезней, в том числе и легко излечимых вроде дизентерии.



По данным, приведенным Печчеи, около полумиллиарда людей постоянно жили в условиях голода.

Безудержная алчность капиталистов обусловила безжалостную эксплуатацию природных богатств планеты и безответственное отношение к охране окружающей среды, что вело к возникновению экологического кризиса.



Шведский политик Бригитта Даль (одно время она возглавляла парламент страны) констатировала: «Нынешний порочный круг не является неизбежно присущим человечеству. Он – следствие алчности и эксплуатации».

В 1970-е годы учёные США, ФРГ, Голландии, Японии провели целый ряд исследований, в том числе и с использованием математического моделирования, которые должны были выявить, какое будущее ждёт человечество при дальнейшем движении по прежнему пути.



И все они подтвердили гибельность капиталистическому пути. Говоря словами «Доклада из Токио» М. Зибкера и Й. Кайя, на нём «глобальный крах во всех человеческих делах неминуем».

Многие учёные не просто констатировали гибельность дальнейшего движения по капиталистическому пути, но и давали рекомендации по переустройству социально-экономической системы. Среди них были такие:

- необходимо радикально изменить отношения богатых и бедных стран: первые должны не паразитировать на вторых, а реально помогать их развитию;

- для этого нужно изменить модель потребления в странах «золотого миллиарда»: безудержная потребительская гонка должна смениться ограничением потребления разумно достаточным; Печчеи даже предлагал законодательно установить допустимый максимальный уровень потребления, превышение которого должно было наказываться;

- экономическое развитие надо строить с обязательным учётом охраны окружающей среды;

= приоритетным направлением дальнейшего продвижения цивилизации должно стать предоставление каждому человеку на планете надёжных социальных гарантий и реальных возможностей развития истинно человеческих качеств…

Уничтожение СССР вселило оптимизм в поборников капитализма.



Политолог Ч. Краутхаммер провозгласил, что в «плюралистически-капиталистической демократии» человечество обрело идеал социально-экономического устройства.



Экономист Ф. Фукуяма объявил о наступлении «конца истории» – в том смысле, что ничего лучшего, нежели устройство общества западного типа, найти невозможно…

Однако не успели они и им подобные вдоволь насладиться торжеством капитализма, как прошедшая в 1992 году конференция ООН на высшем уровне подтвердила диагноз, поставленные в 70-е годы учёными.



Руководитель конференции Морис Стронг констатировал: «Наша модель производства и потребления поставила человечество на грань выживания». Главным источником угрозы будущему человечества он назвал «стиль жизни богатых, составляющих малую часть населения Земли».

Конференция приняла «Концепцию устойчивого развития», которая во многом была созвучна упомянутым рекомендациям учёных, хотя и предлагала их в смягчённом виде.

Сторонники гуманизации мирового порядка были настроены весьма оптимистично. Казалось, что это единственно возможный путь дальнейшего развития человеческой цивилизации.



Однако ещё Аурелио Печчеи высказал опасение: «Не захотят ли богатые, в тщетной попытке отмежеваться от общей судьбы, окопаться в оазисах относительных благополучия и безопасности».



Очевидно, что это благополучие должно было достигаться за счёт продолжения паразитирования на странах «третьего мира», а безопасность утверждаться с помощью силы.

Пока существовала альтернатива капитализму в лице могущественного социалистического Советского Союза, этот вариант не имел шансов на успех. И вполне вероятно, что ведущим капиталистическим государствам пришлось бы пойти на гуманизацию мирового порядка.



Но как только наша держава сначала была ослаблена «перестройщиками», а потом и уничтожена, США при соучастии их европейских союзников тут же взяли курс на утверждение «нового мирового порядка» – глобальной диктатуры, подчиняющей всю планету их интересам.

Сначала ставка была сделана на военную силу.



А позже достижения цифровых технологий позволили им задействовать разработанную в США «Единую доктрину информационных операций», которая, в частности, предусматривает «ввод дезинформации, распространение пропагандистских и иных материалов в рамках “психологических операций”, формирование общественного мнения,.. использования среды Интернет в ходе проведения различных акций “информационной войны”».

Теперь ведущие капиталистические государства осуществляли политическое и экономическое давление на очередную жертву агрессии, а непосредственное свержение власти, неугодной хозяевам нового мирового порядка, осуществлялось представителями местного населения, которыми манипулировали с помощью методов «информационной войны».



Так был свергнут в Ливии (замечу, до того одной из наиболее благополучных стран региона) был свергнут Каддафи, стремившийся к проведению независимой политики, а на Украине пророссийски настроенный Янукович.

Около четверти века всё шло так, как планировали организаторы нового мирового порядка. В эти годы развитые капиталистические государства достигли запредельно высокого уровня материального благополучии.



Причём, не какая-то очень узкая группа населения, а его немалая часть. Женское белью за 10 миллионов долларов и квартиры за 11 миллионов – это, понятно, в расчёте на «элиту», но, скажем, пороженое за 1000 долларов порция, очевидно, ориентировано на куда более широкий спрос – иначе оно себя не окупило бы.

Однако в последние годы курс на утверждение глобальной диктатуры стал давать сбои: Не получилось в Венесуэле. Не получилось в Белоруссии. Пришлось американцам спешно уносить ноги из Афганистана…

Казалось бы, это даёт надежду на пересмотр курса США и Ко. Даже знаменитый Дж. Сорос, внесший свою лепту в утверждение нового мирового порядка (в частности, он активно помогал ослаблению России) заговорил о «последнем шансе» капитализма и имел в виду отнюдь не эскалацию международного насилия.

Но ещё три десятилетия назад американский политик Альберт Гор в книге «Земля на чаше весов» заметил, что политическая система ведущих капиталистических государств настолько изношена и испорчена злоупотреблениями, что не в состоянии сделать правильный выбор.



Так что, скорее всего, курс на утверждение нового мирового порядка будет продолжаться.

Но не зря Печчеи писал о тщетности попыток богатых окопаться в оазисах благополучия.



Уже нет сомнений в том, что никакие успехи на этом пути не спасут капиталистическую систему от гибели. И эта уверенность исходит из трезвой вполне корректной оценки нынешнего положения в мире.

Виктор Василенко



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