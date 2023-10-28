Россия не Израиль и не будет проводить СВО так же, как воюет Израиль в Газе. Потому что наша цель – освободить свою историческую землю от оккупации Запада и навязанного фашизма. А цель Израиля – уничтожить Палестину, её народ, очистить от него пространство для евреев.

Это я к тому, что не надо кивать на Израиль и досадовать "вот как надо воевать с ВСУ": никаких красных линий, бомбят всё, что движется, уничтожают военных вместе с гражданскими, не оглядывается на мнение стран мира, ООН.

Ставить в пример нам Израиль – всё равно что ставить в пример аккуратному хирургу мясника, мол, пусть так же режет без разбора. Российская армия имеет гораздо больше военных возможностей, чем ЦАХАЛ (если не брать помощь НАТО), и могла бы забросать ФАБами пол-Украины, не то, что маленькую Газу. Но русские воины не мясники, как бы западная пропаганда не пыталась представить их такими. Только мясники Запада и Израиля могут наносить ковровые бомбардировки по мирным кварталам.

Россия, воюя как обычно со злом, а не со всем народом, в котором поселилось зло, обязательно победит. Потому что помнит, что победа – это не только разгром противника на поле боя, это победа света над тьмой в своей душе.

РМ

Комментарий редакции

Выводы из данной статьи:

1. Россия преследует в войне иные цели, нежели Израиль в конфликте с Палестиной. Если Израиль стремится уничтожить противника, то Россия – освободить свои исторические земли от оккупации Запада.

2. Российская армия не должна брать пример с действий Армии обороны Израиля, поскольку это противоречит ее целям и принципам. Российские военные не могут вести себя как "мясники".

3. Россия, в отличие от Запада и Израиля, не наносит удары по мирному населению. Она воюет со злом, а не со всем народом.

4. Россия обязательно победит, так как помнит, что истинная победа – это не только разгром врага, но и победа добра над злом. Война для России – это прежде всего духовное противостояние.

Здесь можно привести исторический пример, как во время второй мировой войны Советский Союз проявлял гуманность даже по отношению к пленным немецким солдатам и офицерам.

Так, после войны сотни тысяч немецких военнопленных были задействованы на восстановлении разрушенных городов и инфраструктуры СССР. Многие из них работали на стройках, шахтах, заводах, лесозаготовках. Их труд помог восстановить экономику страны после тяжелейших разрушений.

При этом с немецкими военнопленными в основном обращались гуманно – обеспечивали питанием, медпомощью, размещали в сносных условиях. Их не пытали и не уничтожали, как это делали в своё время сами нацисты.

Таким образом, труд немецких пленных можно рассматривать как их искупление перед советским народом, пострадавшим от их агрессии. Это исторический пример гуманности и милосердия ко врагу, и борьбы со злом в человеке, а не с человеком.