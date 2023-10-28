Почему существует Нечто, а не Ничто? Откуда взялась Вселенная? Почему вообще что-то должно существовать? Кто всё это сделал? Что было до Вселенной? Данные вопросы волнуют человечество с незапамятных времён. В попытках ответить на него, мы приходим к выводу, что, возможно, Бог и известная нам Природа – не единственные подозреваемые. Ролик основан на книге философа (хотя он не любит, когда его так называют), научного журналиста и критика Джима Холта, а также, но в меньшей степени, на книге физика и космолога Лоуренса Краусса.

00:00 – Ужасающий побочный эффект развитого мозга.

01:43 – Теория управления страхом смерти Эрнеста Беккера.

03:27 – Квантовое бессмертие.

08:09 – Почему существует Нечто, а не Ничто?

16:00 – Как создать Ничто?

19:44 – Вселенная не должна существовать.

23:45 – Как создать Нечто?

27:48 – Доказательство существования Бога.

30:00 – Пределы познания. Дэвид Дойч.

34:00 – Первоисточник реальности.

36:44 – Абсолютное Ничто с точки зрения физики.

39:30 – Математическое Ничто.

43:29 – Физическая вселенная – только тень реального мира?

50:29 – Нематериальность материи.

54:08 – Даст ли ответ Теория всего?

55:50 – Возможно – всё. Ничто – невозможно.

01:01:26 – Бессмертный Шопенгауэр.

Комментарий редакции

Основные темы лекции:

1. Происхождение и природа Вселенной. Рассматриваются различные научные теории о возникновении Вселенной – от Большого взрыва до квантовых флуктуаций вакуума. Обсуждается природа материи, пространства и времени.

2. Природа математики и ее роль в понимании реальности. Рассматриваются различные философские взгляды на математику и ее отношение к реальному миру.

3. Природа человеческого сознания и личности. Обсуждаются вопросы о том, что происходит с сознанием после смерти, является ли оно частью некой вечной сущности.

4. Философский вопрос "Почему существует нечто, а не ничто?". Рассматриваются попытки дать на него ответ с позиций науки, религии, философии.

Таким образом, в тексте затрагиваются фундаментальные философские вопросы о природе бытия, познания, сознания. Делается акцент на поиске научного объяснения сложных философских проблем.

В лекции упоминаются интересные концепции Платона, с его миром идеальных идей и Шопенгауэра, с его вселенской Волей. Здесь важно упомянуть, что в ведической философии присутствуют идеи, объединяющие концепции Платона и Шопенгауэра.

Согласно ведическим представлениям, есть два начала – Пуруша и Пракрити. Пуруша соответствует миру идей Платона, это сознание, дух. Пракрити – это материя, природа, соответствующая Воле у Шопенгауэра.

И Пуруша, и Пракрити являются проявлениями единого Абсолюта, Брахмана. Брахман действует через Пурушу и Пракрити, воплощаясь таким образом во всех существах. В них проявляется его воля.

Таким образом, ведическая философия интегрирует идеи Платона о мире идей и Шопенгауэра о Воле как изначальном творческом импульсе в концепцию единого всепроникающего Абсолюта, Брахмана.

Кроме того, в ведической философии проводится различие между имманентной и трансцендентной формами Абсолюта (Брахмана).

Имманентная форма – это проявленный, сотворённый мир, который в данном контексте можно назвать "нечто" или "существование" (сат на санскрите).

Трансцендентная форма – это непроявленное, несотворённое состояние Абсолюта за пределами мира. Это в данном контексте "ничто" или "не-существование" (асат).

Таким образом, Абсолют одновременно присутствует в мире как имманентное "нечто" и пребывает за его пределами как трансцендентное "ничто".