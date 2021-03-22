Отчего-то никто не рыскает по пропастям в поисках гениальных произведений искусства. Почему же мы, глядя на этот чудный и дивный мир, не утверждаем с уверенностью, что этот мир – прекраснейшее творение Высшего Разума!?»

Если мы взглянем на скульптуры Микеланджело, то с уверенностью скажем, что их создал человек, и притом талантливейший. Никому и в голову не придет, что такие произведения искусства случайно образуются сами в результате того, что каменные глыбы, срываясь с вершин гор и падая в пропасть, так чудно обтесываются.

Ожидая случайного появления одной простейшей клетки даже в идеальных гипотетических условиях, мы надеемся на то, что обезьяне удастся 20 000 раз подряд и без единой ошибки набрать "Войну и мир"! Смешно рассчитывать на подобные события…

Факты молекулярной физики, генетики и биохимии полностью доказывают невозможность случайного самопроисхождения живых существ… Может ли обезьяна, шлепая по клавишам, случайно набрать "Войну и мир"?..

А как устроен мир на самом деле? Не поверхностно ли мы знаем современную науку? В естествознании, особенно в последнее время, накопилось множество фактов, не вписывающихся в привычные теории…

Таков космический пейзаж материализма, в котором наша жизнь – случайный каприз природы, наш жребий – родиться, чтобы потом умереть и навсегда исчезнуть в космических глубинах.

Нам было привычно мыслить, что Вселенная существовала всегда, в сложнейших явлениях звездной эволюции порождая очаги разума, вспыхивающие ярким светом и трагично гаснущие в космических катастрофах – вечный океан материи, иногда выбрасывающий на берег времени изумительной красоты цивилизации, чтобы снова их поглотить, сохраняя в молчании свою тайну…

«Еще вчера мы считали себя исшедшими из вещества Вселенной мучительным эволюционным процессом. Казалось, что у нас за спиной миллиарды лет таинственного исхода из недр космоса, и будто даже ощущались пережитыми загадочные процессы перерождения неживой материи в простейшие организмы, появления чудовищных динозавров, возникновения самосознания у обезьян и превращения их в человека…

Почти все великие учёные, люди научного обширного мышления, верили в существование Творца Вселенной.

На этом стояли Коперник и Галилей, Кеплер и Ньютон, Ломоносов и Менделеев, Иван Павлов и Луи Пастер, Циолковский и Макс Планк и др.

Так и в настоящее время многие ученые в своих научных публикациях прямо или косвенно признают существование «надприродных сил, неподвластных науке».

Всё больше учёных, в том числе крупных математиков и физиков-теоретиков, открыто заявляют о своём убеждении в существовании Бога или Высшего Разума.

Известный советский ученый, доктор наук, физик и математик О.В. Тупицин первым из отечественных ученых сумел математически доказать, что Вселенная, а вместе с ней и человек, сотворены Разумом, неизмеримо более могущественным, чем наш. Разумом, который люди привычно называют Богом.

«Нельзя спорить, – пишет в своих «Тетрадях православного ученого» О.В. Тупицин, – что жизнь, в том числе разумная, – это всегда строго упорядоченный процесс. В основе жизни лежит порядок, система законов, по которым движется материя… Без воздействия извне, причем воздействия разумного и целенаправленного, никакой порядок невозможен…

Без понимания этого, а значит без признания идеи Бога, науке никогда не суждено открыть первопричину Вселенной, возникшей из праматерии в результате строго упорядоченных процессов или, как называет их физика, фундаментальных законов. Фундаментальных – это значит основных и неизменных, без которых существование мира было бы вообще невозможным».

Современная научная мысль в большой степени озадачена пониманием фундаментальных законов природы, на основе которых можно объяснить и описать с единой точки зрения широкий круг явлений. Эволюция Вселенной стала предметом научного исследования. Большое внимание уделяется изучению необходимых для существования жизни условий.

А какова вероятность, что благоприятная среда обитания возникает как результат случайного сочетания свойств фундаментальных частиц материи и законов их взаимодействия?

И вероятность эта катастрофически мала.

Например:

– Изменение энергии связи ядра дейтерия* на 0,4 МэВ** (0,02%) прекращает синтез ядер в звездах.

– Ядро углерода должно иметь возбужденный уровень с энергией 7,5 МэВ. В противном случае прекращается его синтез в звездах. А углерод – основной элемент органических веществ.

– Массу электрона нельзя менять более чем на 1 МэВ (0,1% от массы атома водорода). В противном случае время жизни звезд резко сокращается и для эволюции жизни не хватит времени, и т.д.

Мы видим тщательно подобранные параметры фундаментальных частиц материи, в результате чего во Вселенной в итоге её длительной эволюции создались условия, пригодные для существования высокоорганизованной живой материи и человека. Это является убедительным свидетельством наличия Творца Мира или Высшего Разума.

Об этом открыто заявляют многие современные учёные. Например, доктор Рейнхард Бройер, немецкий астрофизик и научный журналист, говорит: «Будь гравитационное взаимодействие слабее, звёзды были бы меньше и давление, оказываемое гравитацией на внутренние части звёзд, не смогло бы поднять их температуру до уровня, необходимого для реакции ядерного синтеза: Солнце не могло бы светить».

Фриман Дайсон, американский физик-теоретик, один из создателей квантовой электродинамики, объясняет: «Слабое взаимодействие в миллионы раз слабее ядерных сил. Оно слабо ровно настолько, насколько необходимо, чтобы водород в Солнце горел с маленькой и постоянной скоростью.

Если бы слабое взаимодействие было сильнее или слабее, то снова оказалось бы под угрозой существование любых форм жизни, зависящих от звёзд, подобных Солнцу».

В 1970-х годах многие ученые стали активно обсуждать концепцию «тонкой настройки Вселенной», согласно которой физические законы нашего мира основаны не на произвольных константах, а на конкретных числовых значениях.

Именно такой «тонкий» подбор характеристик позволил сформировать планеты, звезды, жизнь на Земле. «Во всём, что нас окружает, мы, похоже, видим доказательства того, что природа знала, как всё нужно делать», – написал британский физик-теоретик, космолог, астробиолог профессор Пол Дейвис.

Основные свойства Вселенной объясняются значениями нескольких фундаментальных постоянных (гравитационная постоянная, скорость света в вакууме, масса покоя электрона и протона, элементарный заряд и др.).

Наиболее простым примером стационарности физических констант можно считать протон и нейтрон. Изменение их массы на 0,001 от текущего значения сделало бы нестабильным атом водорода – самый распространенный элемент в мире.

Если рассмотреть протон, то он тяжелее электрона более чем в 1800 раз, что неминуемо влияет на его орбиту в атомном ядре, – изменение этого соотношения сделает невозможным создание молекул.

А если бы гравитация была сильнее текущего состояния, то звезды были бы меньше в размерах, а срок их жизни сокращался в разы. К примеру, Солнце просуществовало бы не 10 млрд лет, а всего 10 тысяч и зарождения жизни на Земле не случилось бы.

Как же объяснить точную подгонку числовых значений фундаментальных мировых констант? Каким образом Вселенная, в которой мы живем, так удачно приспособлена для нашего существования?

Британский физик-теоретик, астроном, математик Джеймс Хопвуд Джинс даёт однозначный ответ на эти вопросы: «Научные теории заставляют нас думать о Творце, работающем вне пространства и времени, которые являются частью Его творения, так же как художник находится вне своего холста».

Советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики элементарных частиц физического факультета МГУ В.А.Никитин в книге «Физика и мировоззрение» пишет: