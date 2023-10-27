В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

- Обзор ситуации на фронтах в Украине, в частности на Купянском и Авдеевском направлениях. Отмечается медленное, но стабильное продвижение российских войск.

- Проблема нехватки боеприпасов у украинской армии. Представители Украины признают дефицит боеприпасов и невозможность мировой промышленности удовлетворить потребности Украины в вооружении.

- Снижение интереса Запада к Украине и лично к Зеленскому. Отмечается, что Зеленский перестал быть "героем" на Западе.

- Возможные планы США развязать войну с Ираном, используя инциденты с авианосцами. Обсуждается вероятный сценарий развития событий в этом случае.

В целом в беседе анализируется текущая ситуация на фронтах и в мире, делается акцент на постепенных успехах российской армии и ослаблении позиций Украины.