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Россия перебрасывает войска в Сирию и Африку

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Россия перебрасывает войска в Сирию и Африку

Тысяча российских военных прибыли в Сирию во второй декаде октября. Российские военные базы в арабской республике остаются воротами России в Африку.

Переброске не помешали израильские удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо (Сирия). Это говорит о том, что Москва не собирается ослаблять борьбу с исламским терроризмом ни из-за палестино-израильского конфликта, ни из-за войны на Украине. А также о том, что российским вооруженным силам хватает ресурсов для замены присутствовавших некогда в Сирии ЧВК. Российское министерство обороны, возглавляемое генералом Сергеем Шойгу, быстро и эффективно взяло под контроль ту часть военной помощи Сирии, которую оказывал «Вагнер», сделав упор не на защиту бизнес-интересов компаний в Сирии, а на максимальную эффективность в борьбе с терроризмом и дальнейшей стабилизации в стране.

Террористические группировки в Идлибской зоне деэскалации готовят нападения на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск, сообщил со ссылкой на данные разведки замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. «Командованием российской группировки войск и руководством вооруженных сил Сирийской Арабской Республики будут приняты необходимые упреждающие меры», — подчеркнул контр-адмирал.

Он сообщил также, что авиация западной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и сирийского воздушного пространства. Это далеко не первый случай, когда авиация НАТО, де-факто оказывает воздушную поддержку наземным операциям бандитов и террористов.

Министерство обороны США продолжает настаивать, что в Сирии находятся несколько сотен бойцов российской частной военной компании «Вагнер» и что их численность не меняется. Об этом заявил на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей (Defense Writers Group), командующий ВВС Центрального командования (СЕНТКОМ) США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич. «То, что я вижу — это относительно стабильную численность сил «Вагнера» в Сирии на протяжении последних нескольких месяцев», — сказал американский военачальник. На просьбу уточнить, о какой численности идет речь, он ответил: «Скажу так. Несколько сотен», — повторил Гринкевич. Но на каких фактах основывается генерал, сказать трудно, возможно на данных из СМИ, которые нуждаются в проверке.

Западные СМИ утверждают, что России трудно удерживать под контролем ситуацию в Сирии, в связи с ходом военной операции на Украине. Но Вооруженные силы России все быстрее и качественнее продвигаются по всей линии фронта, все больше перехватывая инициативу у украинских военных, которые за минувшие месяцы понесли огромные потери в попытках контрнаступления. «У ВСУ закончилось время на контрнаступление» — пишет Newsweek. Как отмечается в статье, у Украины больше нет шансов добиться существенных результатов, поскольку зимняя распутица затруднит логистику и продвижение украинских войск.

Но тезисы про смену времен года выглядят, как оправдание остро необходимой передышки. Контрнаступление – эффектно преподносившееся в западных медиа, так и не осуществилось. Режим Зеленского, накаченный западным оружием, так и не смог похвастаться успехами на фронте. Потому что одного оружия недостаточно, необходима тактика, знания военной науки и многое другое, чем его команда не владеет. При этом руководство российского Министерства обороны во главе с Сергеем Шойгу вопреки скептикам сумело за лето эффективно скорректировать планирование, чтобы укрепить позиции для уничтожения наступающих группировок противника на одних направлениях и уверенного слаженного продвижения на других. При этом Россия еще и усиливает свое военное присутствие в Сирии и в африканских странах.

https://afrinz.ru/2023/10/rossiya-usilivaet-prisutstvie-v-sirii/ – цинк

Видимо в ближайшие месяцы стоит ждать дальнейшей активизации процессов деколонизации Африки.

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы по данной статье:

- Россия продолжает наращивать военное присутствие в Сирии, несмотря на военную операцию на Украине. В Сирию прибыла тысяча российских военных.

- Российские военные базы в Сирии являются опорными пунктами России для расширения влияния в Африке.

- Россия не собирается ослаблять борьбу с терроризмом в Сирии из-за других конфликтов в регионе или ситуации на Украине.

- Российские вооруженные силы демонстрируют способность эффективно заменить частные военные компании в Сирии.

- Западные СМИ ошибочно полагают, что России трудно одновременно вести операции в Сирии и на Украине.

- На самом деле российская армия успешно наращивает темпы наступления на Украине, в то время как продолжает усиливать присутствие в Сирии.

Вывод: Россия демонстрирует способность эффективно вести военные операции одновременно на нескольких фронтах, несмотря на попытки Запада представить ситуацию иначе. Усиление российского военного присутствия в Сирии свидетельствует о долгосрочных интересах России в регионе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8732359.html
Метки: Африка, Россия, сирия
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