Клим Жуков. Мастер и Маргарита – великий роман Булгакова. Коммунисты против Воланда.
Комментарий редакции
В беседе подробно анализируется роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита":
- Рассматривается связь между религиозно-философскими взглядами Булгакова и идеями романа. Отмечается влияние на автора православного воспитания и образования.
- Анализируются образы главных героев (мастера, Маргариты, Воланда и др.), их символика.
- Обсуждается отражение в романе советской действительности 1930-х годов, взаимоотношений власти и интеллигенции.
- Проводятся параллели с другими произведениями мировой литературы, в частности с "Фаустом" Гете.
- Делается попытка философского осмысления главных идей романа, его религиозно-мистического подтекста.
В целом, это глубокий и многоплановый анализ одного из величайших произведений русской литературы XX века.