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Клим Жуков. Мастер и Маргарита – великий роман Булгакова. Коммунисты против Воланда.

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Комментарий редакции

В беседе подробно анализируется роман М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита":

- Рассматривается связь между религиозно-философскими взглядами Булгакова и идеями романа. Отмечается влияние на автора православного воспитания и образования.

- Анализируются образы главных героев (мастера, Маргариты, Воланда и др.), их символика.

- Обсуждается отражение в романе советской действительности 1930-х годов, взаимоотношений власти и интеллигенции.

- Проводятся параллели с другими произведениями мировой литературы, в частности с "Фаустом" Гете.

- Делается попытка философского осмысления главных идей романа, его религиозно-мистического подтекста.

В целом, это глубокий и многоплановый анализ одного из величайших произведений русской литературы XX века.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UweVWQHlJHk
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