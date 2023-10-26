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Как Информация Меняет Наш Мир | Фёдор Лисицын

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Комментарий редакции

В этой беседе обсуждались следующие основные темы:

1. История развития средств массовой информации – от первых газет и радио до современного интернета. Рассматривается, как менялся доступ к информации, ее достоверность и объемы.

2. Появление интернета как нового глобального источника информации. Отмечается, что интернет предоставил доступ к огромным объемам данных, но в то же время возникла проблема проверки достоверности информации.

3. Развитие поисковых систем и искусственного интеллекта. Обсуждается, как алгоритмы поиска и нейросети влияют на то, какую информацию мы получаем из интернета.

4. Информационные войны и манипуляции с помощью СМИ и интернета. Приводятся примеры использования СМИ для пропаганды и дезинформации.

Вывод: в современном мире человек оказался в "информационном океане", где очень трудно отличить правду ото лжи. Необходим критический подход к любой информации и умение анализировать источники. Развитие технологий делает эту задачу еще более актуальной.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LX2rx03oqU8
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30759 26121
    марина 26 октября 18:14

      Да уж меняет.Вчера дама у Соловьева обьявила ,,что завтра черная пятница и ЦБ поднимет ставку аж до 14%..чтобы убить инфляцию..А это на бизнес ляжет около 900млрд руб,а он это на цены естественно отнесет..вот и инфляция ..То то распорядились пенсам выдать по 10000руб разово..ВПК финансируется под свои проценты..опять на легонькую и сервис всё ляжет? Где там возмущенная женечка ?

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