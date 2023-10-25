ХАМАС не являются террористами



Эрдоган сегодня активно давал понять, что будет продолжать поддерживать ХАМАС (в основном дипломатически и информационно), что приведет к дальнейшему ухудшению отношений с Израилем. Демонстративная встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с руководителями ХАМАС, заявления Эрдогана, что ХАМАС борется за свободу палестинцев, полностью идут вразрез с линией США и Израиля на политическую изоляцию ХАМАС. Турция открыто препятствует этой политике. Отчасти это вынужденная мера.

Турция конкурирует с Ираном за роль главного защитника палестинцев. На фоне жесткой позиции Ирана, который полностью поддерживает и одобряет действия ХАМАС, включая атаку 7 октября, более сдержанная позиция Турции вела бы к тому, что влияние Ирана на палестинцев росло, а влияние Турции падало.

При этом важно помнить, что если с Ираном США и Израиль по палестинскому вопросу договориться не смогут, то вот с Турцией, очень даже, несмотря на всю жесткую риторику "Друга Реджепа". Как великий оппортунист, Эрдоган лучше многих умеет менять даже самые прочные "идеологические" стулья.

Тем не менее, для США это еще один тревожный сигнал общей эрозии влияния уходящего гегемона на Ближнем Востоке. Открыто вписавшись за Израиль, администрация Байдена фактически закрывает на длительное время для США привычную роль арбитра в арабо-израильских конфликтах, тормозит процессы нормализации отношений Израиля с арабским мирам и при дальнейшем затягивании войны, фактически похоронит "Авраамовы соглашения". Главным победителем в этом случае будет Иран, который еще сильнее укрепит свое влияние на Ближнем Востоке как последовательный противник США и Израиля, в результате чего регион будет еще сильнее покрыт россыпью шиитских прокси-армий, которыми управляют КСИР и "Силы Кудс". Поэтому Ирану важно активное продолжение войны с втягиванием туда еще и США, но без собственного участия. Стратегия Сулеймани предусматривает истощение врагов в бесконечной войне против шиитских прокси по всему региону. Прямо е участие Ирана в войне нецелесообразно и рискованно. В этом плане, текущие действия Турции вполне себе играют на руку Ирану, так как добавляют Вашингтону дополнительной головной боли.

PS. И да, в России ХАМАС тоже не считается террористической организацией. Как, впрочем и другие основные шиитские прокси-армии Ближнего Востока. Израиль неоднократно пытался поднимать тему признания ХАМАС и "Хезболлы" террористическими организациями, но ничего существенного не добился. После бомбардировок Газы и массового убийства мирных палестинцев на это сейчас тем более никто не пойдет. При этом важно помнить, что несмотря на законную борьбу за права угнетаемых палестинцев, ХАМАС в своей практике использует, в том числе и террористические методы ведения войны. Это чтобы не создавалось впечатления, что там милые пусечки в белых перчатках. Но в случае, когда мы видим столкновение террористических методов с методами апартеида и геноцида, то что делает Израиль многократно хуже и гаже, чем то, что делает ХАМАС. Проблема может быть решена лишь созданием отдельного палестинского государства, что поддерживают большинство государство, но только не США и Израиль, которые хотят и дальше угнетать палестинцев. В этом основной нерв конфликта – был и остается.

Комментарий редакции

Основные моменты из статьи:

1. Турция открыто поддерживает движение ХАМАС, что идет вразрез с политикой США и Израиля по изоляции ХАМАС.

2. Турция делает это, чтобы конкурировать с Ираном за влияние на палестинцев.

3. Действия Турции осложняют для США ситуацию на Ближнем Востоке и ослабляют их позиции в регионе.

4. В то же время Турцию проще убедить изменить позицию по ХАМАС, чем Иран.

5. Поддержка ХАМАС идет на пользу Ирану, так как продолжает конфликт и ослабляет США и Израиль.

6. ХАМАС не считается террористической организацией в России и ряде других стран.

7. ХАМАС использует террористические методы, но действия Израиля по угнетению палестинцев хуже.

8. Конфликт может быть решен только созданием независимого палестинского государства.

Таким образом, статья показывает сложную расстановку сил на Ближнем Востоке вокруг палестинского вопроса и отсутствие единого подхода к оценке ХАМАС на международной арене.