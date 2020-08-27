Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 27 августа 2020
- 10:29 СРОЧНО: Минобороны жёстко ответило Пентагону на претензии о ранении военных США русскими.
- 08:36 Турция одёрнула США: Не указывайте нам, имея такой послужной список.
- 07:41 «Ответочка» за генерала: Боевиков в Сирии умыли кровью.
- 00:30 Ранение военных США в Сирии: Белый дом обвинил армию России и грозит ответом.
- Вчера 22:49 СРОЧНО: Пентагон связался с Минобороны РФ после ранения американцев русскими (ВИДЕО).
СРОЧНО: Минобороны жёстко ответило Пентагону на претензии о ранении военных США русскими
Министерство обороны РФ жёстко ответило на обвинения Пентагона в ранении военнослужащих США русскими бойцами.
В ведомстве подчеркнули, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе состоявшегося телефонного разговора дал исчерпывающие пояснения главе Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марку Милли об инциденте в Сирии.
«Стороны обсудили инцидент между патрулем военной полиции ВС РФ и американскими военнослужащими, произошедший накануне на северо-востоке Сирийской Арабской Республики.
Американской стороне в ходе телефонного разговора даны исчерпывающие пояснения по данной ситуации», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Российский военный патруль в Сирии действовал в ответ на попытки США заблокировать движение колонны РФ, подчеркнули в Минобороны.
При этом силы коалиции были заранее уведомлены о прохождении колонны российской военной полиции.
«Несмотря на это, в нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие Вооруженных сил США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ на это военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», — отметили в Минобороны.
Попытка американских военных заблокировать российский патруль в Сирии нарушает двусторонние договоренности, напомнили в Москве.
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Турция одёрнула США: Не указывайте нам, имея такой послужной список
Палестинское движение ХАМАС является демократически избранным политическим субъектом в секторе Газа, представляющим «важную реальность» в регионе, говорится в распространённом накануне, 25 августа, заявлении МИД Турции, сообщает в среду издание Hürriyet Daily News.
Таким образом, в турецком внешнеполитическом ведомстве отреагировали на критику со стороны Соединённых Штатов в связи с недавней встречей президента Реджепа Тайипа Эрдогана с делегацией ХАМАС в Стамбуле. Контролирующее Газу палестинское движение сопротивления Израилю признано в США «террористической организацией».
Анкара решительно отвергает заявление Вашингтона, которое «пересекло черту», говорится в заявлении МИД Турции. Определение представителей ХАМАС в качестве «террористов» не будет способствовать региональному миру и стабильности, отметили в министерстве.
Далее официальная Анкара напомнила американским партнёрам об их поддержке курдских «террористических организаций» в Турции, Ираке и Сирии, а также о предоставлении убежища «главарю террористического течения» FETÖ исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, «стоящему за попыткой госпереворота в Турции в 2016 году». Гюлен с 1999 года постоянно проживает в американском штате Пенсильвания.
Имея подобный «послужной список» сотрудничества с террористическими организациями и отдельными элементами, Соединённые Штаты не имеют никакого права комментировать и (или) осуждать политику третьих стран, указали в МИД Турции.
После того, как администрация США назвала ХАМАС «террористической группировкой», она закрыла миссию Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне, что означает, что американские официальные лица разорвали свои связи с властями Палестины, изолировав себя от региональных реалий, добавили во внешнеполитическом ведомстве.
В связи с этим Анкара призвала Вашингтон использовать свое региональное влияние и мощь не для того, чтобы «служить интересам Израиля, а для проведения более сбалансированной политики в стремлении обеспечить справедливое решение палестино-израильского конфликта».
Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания во главе палестинской делегация посетил Турцию на прошлой неделе и провёл переговоры с турецким лидером 22 августа. Встреча прошла во дворце «Вахдеттин» в Стамбуле за закрытыми дверями.
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«Ответочка» за генерала: Боевиков в Сирии умыли кровью
Вряд ли это можно назвать стечением обстоятельств или заранее спланированной операцией, но именно с 18 августа, когда в Сирии при подрыве на фугасе погиб военный советник генерал-майор Вячеслав Гладких, активизировались действия ВКС РФ. Причём большей частью именно в том регионе, где погиб генерал. По боевикам ударили из всех «стволов», сообщалось, что были задействованы и корабли ВМФ, которые нанесли удар из Средиземного моря крылатыми ракетами «Калибр» по ключевым позициям террористов в глубине провинции Идлиб.
На счёт «Калибров» официального подтверждения не последовало, но вот обычно молчаливое и скупое на предоставлении информации по боевым действиям в Сирии российское Минобороны, выдало сейчас достаточно подробное сообщение: «Ударами авиации ВКС России и ВВС Сирии, огнём артиллерии и действиями разведывательно-поисковых групп специального назначения в районе „белой пустыни“ ликвидировано 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов с материальными средствами и 5 подземных хранилищ вооружения и боеприпасов».
Также отмечается, что «разрозненные банды» в этом районе «пополняются боевиками, прошедшими специальную подготовку на юге и юго-востоке Сирии на оккупированных США территориях зоны Эт-Танф и сирийского Заевфратья». Минобороны намерено продолжить операцию по очистке «белой пустыни» от остатков бандгрупп «до полного уничтожения действующих там подконтрольных США вооруженных отрядов».
Здесь можно обратить внимание на точность цифр в сообщении Минобороны. Со складами и укрытиями всё понятно — точность ударов авиации, да и крылатых ракет тоже, обычно подтверждаются средствами объективного контроля (глава информационного ведомства МО генерал Игорь Конашенков любит демонстрировать такие «картинки»). Как посчитали уничтоженных боевиков в таком количестве? Здесь можно предположить, что вслед за ударами с воздуха и огня артиллерии, на «зачистку» территории пошли спецназовцы и так называемые «вагнеровцы», которые добили уцелевших, а заодно, поставив мелком крестики на трупах, их пересчитали.
Такой вот своеобразный отчёт по боевым действиям в период с 18 по 24 августа, который иначе как местью за погибшего генерала Гладких не назовешь. А ещё это мощное предупреждение как самим боевикам, так и их покровителям, в том числе из США, что «ответочка» за потери среди российских военнослужащих непременно прилетит. Ну, и «жировка» по счетам для убедительности прилагается.
Здесь можно вспомнить, что месть за сбитые в Сирии самолёты и вертолёты следовала всегда, хотя об этом не особо распространялись. Например, за сбитый штурмовик Су-25СМ майора Романа Филипова (лётчик подорвал себя гранатой, будучи окруженным боевиками после приземления на парашюте), ответили ракетно-бомбовыми ударами и несколькими операциями в районе падения самолёта. Были уничтожены десятки боевиков и их командиров.
Могло бы показаться, что без ответа остался случай с атакой истребителя F-16 ВВС Турции на российский фронтовой бомбардировщик Су-24М, произошедший в ноябре 2015 года. Экипаж сбитого самолёта катапультировался, командир подполковник Олег Пешков тогда погиб во время приземления на парашюте в результате обстрела с земли, штурман капитан Константин Мурахтин приземлился вне зоны обстрела и был эвакуирован сирийским спецназом на авиабазу «Хмеймим».
Так вот, туркам всё-таки пришлось за это ответить, пусть и опосредованно. Турция, ввязавшись в военную кампанию в Идлибе на северо-востоке Сирии (с 1марта — операция «Весенний щит), понесла там серьезные потери в живой силе, численность погибших превышает сотню военнослужащих. 34 из них были ликвидированы авиаударом ВКС России по турецкому укрепленному пункту. Президент Эрдоган провёл совещание в Анкаре по этому поводу, однако претензий России не выставил.
О том, что русские умеют мстить, хорошо помнят и американцы, которым сейчас Минобороны РФ сделало тонкий намёк на их деятельность в Сирии, связанную с подготовкой террористов. Здесь можно вспомнить случай, как советские лётчики ответили на сбитый истребителями F-86 ВВС США пассажирский лайнер Ил-12 над Китаем 27 июля 1953 года. Война в Корее в то время уже была завершена, советские авиационные полки отправились домой и вроде как мир, по крайней мере, в воздухе. И тут такой коварный удар по гражданскому самолёту, на борту которого находилось несколько десятков пассажиров.
«Ответочка» прилетела через два дня. Американский Boeing RB-50G «Суперкрепость», переоборудованный под ведение авиаразведки, который летел вдоль границы СССР на Дальнем Востоке, был атакован советскими истребителями МиГ-17. Американских пилотов строго проинструктировали перед вылетом держаться от берега не ближе 12 морских миль, что они и соблюдали — в момент атаки «Суперкрепость» находилась в 40 милях от мыса Поворотный (Приморский край) в районе острова Аскольд.
Два истребителя буквально развалили американский самолёт-разведчик на части ракетно-пушечным огнём. Из 17 членов экипажа выжить удалось лишь одному — его подобрал в воде американский корабль. Пилотов — капитана Александра Рыбакова и старшего лейтенанта Юрия Яблоновского, отомстивших американцам за сбитый Ил-12, наградили орденами Красного Знамени. А американцы хорошо запомнили этот урок и больше на пассажирские самолёты СССР и России не нападали.
— Есть такое понятие в военном, да и не только, лексиконе, как «ответный огонь», — говорит исполнительный секретарь Международного союза общественных объединений ветеранов «Боевое братство» Геннадий Шорохов. — Это не месть, не вендетта, не око за око, а именно применение оружия в ответ на агрессивные действия противника. Ответный огонь, как правило, должен быть более мощным, чтобы нанести неприятелю наибольший урон и отбить у него охоту к наступлению.
В том же Афганистане наши войска в случае обстрелов со стороны «духов» использовали все имеющиеся средства огневого поражения, в том числе «Грады», артиллерию, вертолёты, авиацию. У моджахедов такого тяжелого оружия не было и они предпочитали не вступать в открытый огневой контакт, а действовали из засад и активно использовали минирование.
Конечно, в случае гибели боевых товарищей, ответный огонь был особенно яростным и наказание противника порой носило жестокий характер — и кишлаки с лица земли стирали, и пленных старались не брать.
За время войны в Афганистане погибло три советских генерала — все они были лётчиками. Это заместитель командующего ВВС Туркестанского военного округа Вадим Хахалов, заместитель главного военного советника Пётр Шкидченко и советник командующего ВВС Афганистана Николай Власов.
Естественно, что проводились специальные операции, чтобы забрать их тела, наносились «удары возмездия» по тем районам, где они погибли. Так что нынешняя операция в Сирии с большим количеством уничтоженных боевиков, является ни чем иным как ответ на гибель генерала Вячеслава Долгих. Всё правильно, по законам военного времени.
Вспомнилась и вот какая история «огня возмездия», свидетелем которой довелось стать в Афганистане автору этих строк. Командиру 103-й воздушно-десантной дивизии генерал-майору Павлу Грачёву (впоследствии ставшему министром обороны) 1 января 1988 года исполнилось 40 лет, то есть празднование Нового года плавно перетекло в день рождения комдива. Уж как он всё это отмечал в компании своих заместителей и старших офицеров штаба 40-й армии доподлинно неизвестно (лейтенантов на такие мероприятия не приглашают), однако ранним утром первого января гарнизон содрогнулся от залпов «Градов». С территории 14-го городка, где базировался штаб дивизии, 350-й ПДП, 1179-й артполк и отдельные батальоны, огонь из реактивных установок прежде не открывался, а тут такое!
Потом выяснились подробности. Уже через несколько часов после полуночи, «поздравить» десантников решились и моджахеды, запустив по расположению дивизии два «эрэса» — реактивных снаряда, чего ранее себе не позволяли. Пульнули неудачно — один снаряд разорвался на территории автопарка, второй вообще не долетел даже до колючей проволоки ограждения. Однако взрывы услышали в гуляющей компании, и Грачёв вопросительно посмотрел на начальника артиллерии.
Тот взялся за телефонную трубку и запросил наблюдателя на вышке (была такая на хлораторной, метров 15−20 высотой): «Сынок, пуски засёк?». «Так точно!», — отрапортовал боец. То есть координаты были и Грачёв, не поднимаясь из-за стола, приказал выкатить реактивную батарею на позицию и дать пару залпов «Градами» по тому месту, откуда прилетели «эрэсы». «Может, сорок? — уточнил начальник артиллерии. — Ну, в честь дня рождения». Грачёв утвердительно кивнул головой и улыбнулся: «Чтобы запомнили».
К слову, это была обычная практика подавления огневых точек моджахедов, которые прозвали Грачёва «злым Пашей» и старались уйти из района, узнав, что там будет проводиться боевая операция под его командованием. До отъезда Грачёва на учёбу в академию Генштаба, обстрелов 14-го городка в Кабуле больше не проводилось.
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Ранение военных США в Сирии: Белый дом обвинил армию России и грозит ответом
Власти США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американские военнослужащие.
Белый дом утверждает, что российская сторона в ходе инцидента нарушила протоколы деконфликтинга.
В Вашингтоне отметили, что не хотят эскалации противостояния, но имеют «неотъемлемое право на самооборону».
С таким заявлением выступил официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.
Как ранее сообщала «Русская Весна», в Пентагоне заявили, что глава российского Генштаба Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели телефонный разговор в связи с инцидентом.
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СРОЧНО: Пентагон связался с Минобороны РФ после ранения американцев русскими (ВИДЕО)
Корреспондент «Голоса Америки», специализирующийся на тематике национальной безопасности, Джефф Селдин сообщил, что председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с начальником российского Генерального штаба генералом Валерием Герасимовым. Беседа состоялась сегодня, 26 августа.
Обсуждение происходило на фоне ранения четырех американских военнослужащих в результате «инцидента с российскими военными в Сирии».
Он уточнил, что других подробностей разговора пресс-служба американского военного ведомства не сообщила.
Пресс-секретарь Объединенного штаба полковник ДеДе С. Халфхилл предоставил следующую информацию:
«Сегодня председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли поговорил по телефону с начальником Генерального штаба Вооружённых сил России генералом Валерием Герасимовым.
В соответствии с прошлой практикой, оба согласились не разглашать конкретные детали своего разговора».
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Эх мало ,гнать бы их до Вашингтона гомиков проклятых.