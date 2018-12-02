Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 декабря 2018

Убийство Хашогги планировалось с 2017 года

Вчера в Wall Street Journal были опубликованы выдержки из отчета ЦРУ , где указывается на то, что наследный принц Саудовской Аравии несколько раз перед убийством Хашогги звонил руководителям команды https://www.wsj.com/articles/cia-intercepts-underpin-assessment-saudi-crown-prince-targeted-khashoggi-1543640460?redirect=amp#click=https://t.co/Ji5LdOI013 ликвидаторов, которые после разговоров с наследным принцем, через несколько часов убили и расчленили Хашоггу, что разрушает очередную саудовскую версию о том, что все это была “операция изгоев”, которые не получали санкцию на это со стороны членов королевской семьи.Утечки на тему этого отчета появились еще в середине ноября, также как и утечки о том, что отчет подготовленный ЦРУ лег на стол Трампу и тот с ним ознакомился. Анонимные источники связанные с ЦРУ через различные издания связанные с демократической партией прямо говорили, что виновность MBS в убийстве Хашогги очевидна.Согласно опубликованным материалам электронного перехвата, наследный принц еще в 2017 году обсуждал возможность "выманить Хашоггу на нейтральную территорию", чтобы решить с ним проблему, если Хашогга не захочет вернуться в Саудовскую Аравию по хорошему.В отчете, согласно публикации, указывается, что ЦРУ обладает средней уверенностью, что MBS заказал убийство Хашогги и для полной уверенности црушникам не хватает лишь записи прямого устного приказа на ликвидацию, тогда как косвенных улик указывающих на то, что такой приказ был отдан, более чем достаточно.Тем не менее, Трамп вполне ясно объявил, что прямых улик нет, а саудовские деньги для него важнее. На саммите G-20 MBS оказался вполне рукопожат, но дело еще не решено, так как у саудитов нет договоренности с Эрдоганом (который сегодня потребовал от Саудовской Аравии экстрадировать в Турцию всех причастных к убийству Хашогги, а в этом случае велик риск, что кто-то из них заговорит и даст показания против MBS в обмен на иммунитет), который продолжает раскручивать это дело, а очередная утечка связанная с отчетом ЦРУ наглядно демонстрирует, что оппоненты Трампа внутри разведсообщества не оставляют надежды извлечь внутриполитические выгоды из этого дела, например, организовав слушания в Конгрессе на предмет игнорирования Белым Домом доказательств представленных ЦРУ, которые сейчас сливают в прессу, дабы не дать команде Трампа положить выводы ведомства Джины Гаспел под сукно.

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Санкционная осада

Когда мы хотим ввести санкции против какой-то страны, мы говорим, что они "террористы"



Посещая Москву 8 ноября, миссия посла Джеймса Джеффри состояла в том, чтобы объяснить обеспокоенность США распространением персидского влияния в арабском мире (Бахрейн, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия, Сирия, Йемен). Теперь Вашингтон хочет задать этот вопрос в геостратегических, а не религиозных (шиитских / суннитских) условиях, даже когда Тегеран организует свою национальную оборону вокруг арабских шиитских форпостов.



Переговоры в Москве подразумевали обсуждение смягчение односторонних санкций США в обмен на вывод войск Ирана из Сирии. Президент Владимир Путин подтвердил свое предложение не только своему американскому коллеге, но и премьер-министру Израиля во время их встречи в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны 11 ноября.



Он пытался убедить Запад в том, что Россия в одиночку в Сирии предпочтительнее, нежели иранско-российского тандем. Однако он не мог сказать, что у Ирана будет достаточная власть над «Хезбаллой» – как заявляют в Вашингтоне и Тель-Авиве, – чтобы он также отказался от нее.



Девять дней спустя последовала очередная волна односторонних санкций. Это сопровождается смехотворной риторикой о том, что Россия и Иран совместно организовали широкомасштабную торговлю, направленную на то, чтобы держать президента Асада у власти и расширять персидский контроль в арабском мире.



Эта риторика, которая считалась устаревшей, приравнивает три государства (Российскую Федерацию, Сирийскую Арабскую Республику и Исламскую Республику Иран) к машинам, обслуживающим трех человек (Башара аль-Асада, Али Хаменеи и Владимира Путина). ), объединенных той же ненавистью к их собственным народам. Эта риторика иигнорирует огромную популярность и поддержку, которую они имеют, в то время как сами американцы глубоко разобщены.

Давайте перейдем к неуместному утверждению, что Россия помогает Ирану завоевать арабский мир.



По словам министра финансов США Стивена Мнучина, который представил 20 ноября односторонние санкции США, они не образуют нового экономического рычага продолжающейся войны, а наказывают за «зверства» этих трех «режимов". Однако накануне зимы они в основном касаются снабжения сирийского народа переработанной нефтью, которая используется для обеспечения бытовых нужд населения.



Нет необходимости отмечать, что три целевых государства отрицают «зверства», в которых они обвиняются, в то время как Соединенные Штаты заявляют о продолжении войны, которую они развязали в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. ,



Санкции США не были приняты Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, а только Соединенными Штатами. Они не являются законными в международном праве, поскольку, чтобы сделать их смертельными, Вашингтон пытается заставить третьи государства присоединиться, что представляет угрозу для целевых государств и, следовательно, является нарушением Устава Организации Объединенных Наций. У Соединенных Штатов есть суверенное право отказаться от торговли с другими, но не оказывать давление на других, чтобы нанести ущерб их целям. В прошлом Пентагон утверждал, что жестокое обращение с определенной нацией приведет к тому, что такой народ свергнет свое правительство. Это было как теоретическое обоснование бомбардировки Дрездена во время Второй мировой войны, так и бесконечное эмбарго против Кубы со времен холодной войны. Но через 75 лет, никогда, абсолютно никогда, эта теория не была фактически подтверждена. Ныне Пентагон рассматривает жестокое обращение с нацией, как любое другое оружие. Эмбарго предназначено для убийства мирных жителей.



Вся нынешняя схема направленная против Ирана, России и Сирии является самой крупной системой осады в истории . Это не экономические меры, но, без всякого сомнения, военные действия в экономической сфере. Они должны с течением времени разделить мир на части, как это было в период соперничества между США и СССР.



Секретарь Мнучин давно настаивает на том, что целью этих санкций является прежде всего прекращение продажи углеводородов, то есть лишение этих стран их основных финансовых ресурсов.



Механизм, описанный Стивеном Мнучиным, заключается в следующем:



- Сирия больше не может перерабатывать нефть, поскольку ее объекты нефтепереработки были уничтожены либо ИГИЛ, либо бомбардировкой Международной коалиции против ИГИЛ

- В течение четырех лет Иран поставлял нефтепродукты в Сирию в нарушение предыдущих односторонних санкций США. Эта нефть транспортируется западными компаниями, работающими с российской публичной компанией "Промсирияимпорт". Компания связана с частной сирийской компанией Global Vision Group, которую поддерживает иранская компания TKMF.

- В конце концов, Global Vision Group жертвует часть того, что получает от этих сделок Хезбалле и ХАМАС.



А вот реальная история:



- официальной целью Международной коалиции является борьба с ИГИЛ. Однако многие свидетельства за последние четыре года показывают, что она периодически бомбила исламское государство, когда оно выходило за пределы района, выделенного для ИГИЛ Пентагоном (план Райт), и что она фактически была заинтересована в том, чтобы ИГИЛ оставался в назначенной зоне. Эти две организации работали вместе, чтобы уничтожить сирийские нефтеперерабатывающие заводы.

- Зачем привлекать российское правительство к переводу нефти с иранских нефтеперерабатывающих заводов в сирийские порты?

- Почему Ирану вдруг понадобилась Сирия для отправки денег «Хезбалле» и ХАМАСу?

- Почему Сирия отправляет иранские деньги ХАМАС, когда палестинская организация, чьи лидеры являются членами Братства Братьев-мусульман, ведет с ней войну?



Стивен Мнучин не докучает долгими объяснениями. Для него Сирия преступна, Россия является ее сообщником, в то время как Иран, Хезбалла и ХАМАС – все «террористы». Это самое важное, слово, которое блокирует любую мысль.



В французской пословице говорится: «Когда кто-то хочет утопить свою собаку, говорят, что у нее бешенство». Поэтому мы не должны ожидать логики в ответе министра Мнучина на предложение президента Путина о посредничестве.



Постепенно Соединенные Штаты выводят свои войска из тех конфликтов, в которых они участвуют. Они заменяются на наемников, джихадистов и экономические санкции, которые являются современным вариантом средневековой осады.



Тьери Мейсан



http://www.voltairenet.org/article204077.html – оригинал на французском языке

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Адский конвейер: тысячи боевиков США пополнили армию террористов, неся смерть Сирии и Ираку

То, что американцы внутри оккупированной ими территории Сирии вокруг базы Эт-Танф ведут подготовку боевиков для различных группировок, — давно известный всем, интересующимся сирийским военным конфликтом, факт. По различным данным, за время существования подконтрольных США тренировочных баз бандформирований в незаконно занятой американцами зоне Эт-Танф с апреля 2017 года было подготовлено от 8 до 12 тысяч боевиков для различных группировок. На вопрос, что с ними происходит, есть два ответа. Начнем с так называемого резерва боевиков, который находится внутри оккупированной территории вокруг базы Эт-Танф. По информации из различных источников, в запасе у американцев находится от 3 до 5 тысяч подготовленных членов банд (см. фото из этого района). Практически все они находятся внутри лагеря беженцев Эр-Рукбан, сливаясь с его жителями или с так называемой администрацией. Учитывая тот факт, что сейчас в лагере находится от 45 до 70 тысяч вынужденных переселенцев, «раствориться» в такой толпе 3–5 тысячам боевиков не составляет труда. Кстати, это одна из причин, по которой США не желают, во-первых, никого не допускать в лагерь, кроме «заинструктированных» сотрудников ООН, а во-вторых, не дают международному сообществу ликвидировать Эр-Рукбан и вернуть его жителей в свои дома. Если исчезнет лагерь беженцев, то американцы лишатся прекрасного прикрытия для подготовленных ими боевиков. Помимо так называемого резерва, натренированные американскими инструкторами боевики пополняют многочисленные вооруженные группировки антиправительственных сил, а также банды, которые действуют за пределами Сирии. На вполне легальных основаниях, с точки зрения командования коалиции, на территории Сирийской Арабской Республики действуют группировки «Джейш Магавир ат-Тавра», «Джейш Усуд Аш-Шаркия» и ряд других вооруженных объединений. Официально все эти группы ведут свою борьбу против ИГИЛ* на стороне коалиции, и все подготовленные боевики в зоне Эт-Танф пополняют ряды указанных группировок. Однако, по все чаще получаемой из различных источников информации, значительная часть «выпускников» американских тренировочных лагерей, которые не остаются в резерве, пополняют отнюдь не умеренные группировки. Большая часть боевиков направляется через Иорданию и Ирак в многочисленные отряды радикальных исламистов, базирующиеся на территориях указанных государств. Особенно много бандгрупп ИГИЛ сосредотачивается в западных и юго-западных регионах Ирака. Пользуясь тотальной коррупцией в иракской армии и неофициальным покровительством со стороны США, террористы ИГИЛ практически свободно перемещаются вдоль сирийско-иракской границы. Именно здесь, кстати, кроется одна из причин крупного поражения курдов в так называемом «Хаджинском кармане» в провинции Дейр Эз-Зор, обернувшегося для них тяжелыми потерями. В начале ноября 2018 года под прикрытием песчаной бури с территории Ирака ИГИЛ получило крупное подкрепление общей численностью от 1 до 2 тысяч боевиков, прибывшее как раз с территории Ирака. Это позволило террористам отбросить курдские вооруженные формирования от Хаджина и захватить ряд ближайших к нему населенных пунктов. Курды в результате стремительной атаки ИГИЛ потеряли убитыми и ранеными от 300 до 500 человек. При этом, по обрывочной информации, поступающей из курдских источников, взятые в плен во время многочисленных боестолкновений боевики ИГИЛ указывали на то, что они проходили подготовку на тренировочной базе на юге Сирии. Впоследствии через неконтролируемые правительством участки границы они переправлялись в Ирак. Подозрительными при этом выглядели действия коалиционного командования. Как только пленные исламисты доставлялись в расположение баз и опорных пунктов курдских «Сирийских Демократических Сил», их практически сразу забирали офицеры коалиции и увозили в неизвестном направлении. О дальнейшей судьбе увезенных коалиционными офицерами террористов ИГИЛ взявшим их в плен курдам ничего не известно. К сожалению, на сегодняшний день у мирового сообщества, сирийского правительства и стран, его поддерживающего, слишком мало прямых доказательств, чтобы напрямую обвинить США и их союзников в подготовке и спонсировании ИГИЛ для реализации интересов Вашингтона в регионе. Далеко не глупые люди занимаются вопросами снабжения, логистики и деятельности этой террористической организации. Тем не менее косвенных улик уже вполне достаточно, чтобы у мировой общественности начало формироваться понимание того, кто стоит за подготовкой и обеспечением жизнеспособности и террористической деятельности ИГИЛ. Читайте также: Страшные кадры: боевики вырезали отряд армии Сирии в горах Латакии (ФОТО 18+) Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны» *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Сирия: оккупация и угроза новой войны (ФОТО)

Пока на сирийских фронтах наступило относительное затишье, Турция старается получить максимальную выгоду в Сирии. Как известно, османский султан Эрдоган уже давно покушается на территории своего южного соседа, но в этом направлении ему приходится двигаться неторопливо, постепенно. Ни для кого не секрет, что у истоков «арабской весны» в Сирии стояла как раз Турция. Именно она спонсировала большинство незаконных вооружённых формирований, которые объединились под знаменами «Сирийской свободной армии». На протяжении многих лет Башар Асад при поддержке России и Ирана вел борьбу с этим вооруженным сбродом. На сегодня практически протурецкие банды были либо уничтожены, либо вытеснены на север Сирии. Уничтожение их временно откладывается — политический процесс урегулирования конфликта вступил в свою силу. Вокруг провинции Идлиб создана демилитаризованная зона, которая призвана свести правительство и «оппозицию» за столом переговоров. Кроме того, турецкие бандформирования успели занять север провинции Алеппо, в качестве оправдания используя террористов ИГИЛ*, а затем и курдов. В ходе гражданской войны эти земли были заняты как раз ими, после чего «Сирийская свободная армия» выбила их оттуда, что позволило им оккупировать эту территорию. Эрдоган понимает, что так долго продолжаться не может — проект демилитаризованной зоны вот-вот рухнет, так как турецкий султан не справился со своей частью сделки. Он обещал ликвидировать наиболее радикальных боевиков в Идлибе, чего доблестно не сделал. Сейчас же Эрдоган организовал кампанию по ассимиляции населения на подконтрольных территориях. Как пример, возьмем города Африн, Азаз и Эль-Баб. В них уже давно изменены названия улиц на турецкие, введены собственные органы управления из числа наиболее протурецких оппозиционеров, в школах преподавание идет по турецким учебникам. В этих городах созданы даже свои «полицейские участки», а в роли «шерифов» — полевые командиры бандформирований. Естественно, что «служат» там отнюдь не «полицейские». В общем, пока есть время, Эрдоган проводит старую добрую ассимиляцию «по-османски». Читайте также: Трупы «спецназа бармалеев»: в Сирии уничтожен отряд «элитных» смертников (ФОТО 18+) Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны» *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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