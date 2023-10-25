Репортёр ВГТРК Андрей Руденко @RtrDonetsk

Пару недель назад стало известно, что наши тяжёлые танки Т-90М «Прорыв-3» с маскировочным покрытием «Накидка» способны отклонять ракеты комплексов Javelin в ходе СВО. Эта инновация не вызвала ажиотажного интереса, но заставила задуматься — а какие ещё обновления получил наш танк и чем он может удивить врага на поле боя.

Начнём с «Накидки», которую используют и на других моделях танков, например на Т-72Б3. Это чехол для маскировки, изготовленный из материала, в два-три раза снижающего видимость в инфракрасном режиме и почти в шесть раз уменьшающего дальность обнаружения радиолокацией.

«Накидка» делает Т-90 практически неуязвимыми к знаменитым Javelin, ракеты которых находят цель как раз по тепловому излучению. Из-за тепла и радиопоглощающего «плаща» головке самонаведения ракеты сложнее правильно захватить цель, из-за чего оператору ПТРК приходится тратить больше времени на её обнаружение. За это время экипаж танка может поставить помехи и уйти с потенциально опасной позиции.

Главная модификация — новая башня и автоматизированная система управления огнём «Калина». В систему входят: комбинированный прицел наводчика с лазерным дальномером и интегрированным тепловизором с тремя полями зрения; панорамный прицел командира танка; автомат сопровождения цели; система распознавания «свой/чужой»; трёхканальный прибор наблюдения механика-водителя ТВН-10. Сюда же входят система установки аэрозольных и дымовых завес, система ориентирования на местности с навигацией ГЛОНАСС/GPS и многое другое.

Для своего класса Т-90М достаточно лёгкий, всего 48 т. Это преимущество перед западными танками: масса Leopard — 55 т, Abrams весит более 60 т. И никакого сравнения с британским Challenger — этот «бегемот» весит 72 т. У Т-90М комбинированная противоснарядная броня с наполнителем в виде плоскопараллельных пластин и вставок из стали повышенной твёрдости и других материалов. Ещё — усовершенствованная модульная динамическая защита третьего поколения «Реликт»: при попадании снаряда элементы ДЗ, установленные поверх брони, берут на себя энергию удара от ракеты или снаряда.

Мощность двигателя Т-90: 1300 л.с., удельная мощность — 27 л.с. на тонну (у немецких Leopard 2A6 — 23 л.с. на тонну, у Abrams — по 24 л.с. на тонну). То есть наша машина легче и мощнее, и это огромный плюс в условиях боя.

По вооружению Т-90М тоже превосходит конкурентов. У него 125-мм пушка 2А46М-5 (у Abrams и Leopard — 120-мм). Наш тяжеловес стреляет даже управляемыми противотанковыми реактивными снарядами с лазерным наведением. В отличие от американского и немецкого танков, на Т-90М установлен автомат заряжания, а Leopard с Abrams перезаряжаются вручную. В реальном бою эта «мелочь» даст опытному экипажу танка огромную фору. На Т-90 устанавливают комплекс ракетного вооружения «Рефлекс», стреляющий управляемыми активно-реактивными снарядами 9М119М «Инвар». Танк эффективен в стрельбе прямой наводкой и с закрытых позиций, дальность стрельбы: 3 тыс. м — снаряды и 5 тыс. м — ПТУР. Недавно «Прорыв» получил ряд обновлений — например, антидроновые козырьки на танк не придётся наваривать в полевых условиях: «мангалы» теперь стали штатной конструкцией. На танке появились и средства РЭБ для обнаружения и подавления атакующих бронетехнику беспилотников.

Насколько известно, прямого столкновения Т-90М с танками НАТО в зоне СВО ещё не было. Возможно, в реальном бою они и не сойдутся из-за эффективности нашей артиллерии и нежелания западных кураторов рисковать имиджем своих машин, посылая их в клинч с Т-90М. Но, по словам танкистов, этой встречи они ждут и готовы в бою показать все преимущества нашего танка.

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы из данной статьи:

- Танк Т-90М "Прорыв-3" получил ряд модернизаций, которые повышают его защищенность и боевые возможности.

- Маскировочное покрытие "Накидка" снижает заметность танка в инфракрасном диапазоне и для радаров, затрудняя обнаружение ракетами типа Javelin.

- Новая система управления огнем "Калина" включает различные прицелы, дальномеры, системы распознавания целей, что повышает эффективность ведения огня.

- По соотношению вес/мощность Т-90М превосходит западные аналоги, что дает преимущество в маневренности.

- Броня Т-90М сочетает различные типы защиты, а динамическая защита "Реликт" эффективно отражает попадания боеприпасов.

- Вооружение Т-90М (125-мм пушка, ПТУР "Инвар") превосходит 120-мм пушки западных танков. Автомат заряжания дает преимущество в скорострельности.

Вывод: модернизации Т-90М значительно повысили его боевые возможности и защищенность. По многим характеристикам он превосходит западные аналоги, что делает его одним из лучших танков в мире.