Как превратить импортозамещение из лозунга в реальность
Дмитрий Евстафьев, политолог-американист рассказывает про макро- и микро- уровни импортозамещения, и что необходимо предпринять, чтобы импортозамещение было реальным, а не формальным.
Ведущий – Валентин Каськов
Комментарий редакции
Основные темы беседы:
1. Макроэкономическое и микроэкономическое импортозамещение. Обсуждалась разница между стратегическим достижением экономического суверенитета страны и конкретным замещением импортных товаров и комплектующих.
2. История импортозамещения в России. Отмечалось, что активные действия по импортозамещению начались после санкций 2014 года, но в последующие годы темпы снизились.
3. Стимулирование импортозамещения. Обсуждались меры государства по стимулированию производства отечественных товаров и комплектующих, необходимость создания спроса на них.
4. Приоритетные отрасли для импортозамещения: пластмассы, арматура, авиастроение, IT-сектор.
5. Проблемы импортозамещения: сложность создания собственных решений вместо покупки готовых, необходимость государственной поддержки и создания спроса.
Вывод: Импортозамещение – важнейший экономический и политический вопрос для России. Несмотря на предпринятые меры, остается много проблем в этой сфере. Необходим комплексный подход государства по стимулированию производства и спроса с учетом приоритетных отраслей.
ААААААА,товарищ ЛОМ ,сколько лет працюет у Соловьева..А как они дерутся с типа врагом (контора ГАЗПРОМА)с Венедиктовым,уже бывшая?? ?.Устроили концертдраку и делают деньги,а мы раззявив рот смотрим ,вернее смотрели..Не понимаю,неужели не упали рейтинги ??Вот недавнее шоу ,очень показательно,пока ни на что нет реакции властей.
“Скандал в либеральном семействе
Тут на днях произошло забавное событие: ребе Беня Диктор… секундочку, уточню… ага, иностранный агент А. Венедиктов, который после ликвидации “Эха мацы” реинкарнировал это самое “Эхо” под названием “Живой гвоздь”, отстранил от эфира одну из своих ведущих, некую Лизу (господе, да што ж оне все до седых волос Лизы, Маши, Саши…) Лазерсон ( в замужестве Анисимову – институт еврейских жён работает!) за то, что она выдала в эфире паскудный и абсолютно несмешной анекдот про еврейских детей, который я тут повторять не буду, ибо чревато – сами понимаете, лазерсонов максимум от эфира отстранят а нас, добрых русских людей, патриотов и черносотенцев, могут в экстремизме обвинить (кстати, ДОКОЛЕ?).
1. Когда этой самой Лизе Лазерсон дали по звезде мешалкой, она начала оправдываться и говорить, что рассказанный ею анекдот был “советским”. Так вот, это наглая ложь. Советские анекдоты про евреев были достаточно тонкими и оригинальными.
А вот это людоедство, которое выдала Лиза – это однозначно в стиле взаимоопылившихся евреев и украинцев.
2. Когда я краем уха, услышала про скандал (а я, как уже сказала, не очень слежу за бурлениями в либеральной тусовочке), я сначала думала, что был рассказан анекдот про палестинских детей: ведь глумиться над убитыми детьми это норма для украинцев и евреев (Примечание: кстати вот вам ссылка для примера – https://t.me/ASGasparyan/44947) Но оказалось, что анекдот был про еврейских детей, и отсюда следует вывод: то, что они с шуточками и ухмылками рассказывают такие анекдоты про собственных детей, ещё раз подтверждает версию, что и холокост таки был их внутренней разборкой; и провокацию на границе с сектором Газа организовали они, дабы получить повод окончательно решить палестинский вопрос.
Кстати, вы таки слышали? Маленькая, но *смелая* страна собирается затопить тоннели ХАМАС, как дядя Адя затопил берлинское метро… впрочем, это так, лирическое отступление. Продолжаем наши экзорцизмы. Остался всего один пункт.
3. А в этом третьем пункте у нас будет минутка воспоминаний. Господа, а вы помните, как все травили Красовского за куда более безобидную шутку про украинских детей? Ну вот и я помню. Внимание, вопрос: почему Красовского затравили, а Лизу просто поругали? Ведь Лиза пошутила про куда более высокоранговых детей (А-ха-ха! Всё, что вы скажете, господа “высокоранговые”, может быть использовано против вас!), а го-н Красовских тоже достаточно высокоранговый – либеральный, нетрадиционный, ВИЧ-положительный, и вот это всё… Вопросы, вопросы.
п.с. А за что они меж собой дерутся так?? НЕт,конечно Маргоша смелая ,опять выдала порцию про АЛЛУ ,мало ей того,что максик гомик и семья фейковая ,она и политику пришила ей:ttps://ya.ru/video/preview/1108472423452307862
“Мы против этой непонятной, какой-то грязно пахнущей войны, где страдают обе стороны, и чеченская, и русская сторона. Может, лучше во имя интересов людей, невинно страдающих, погибающих, незнамо за что, лучше признать поражение в войне? Да, терроризм — это ужасно. Выбранное средство, террористический акт — отвратительное. Но надо еще помнить о том, что до таких средств доходят люди полные отчаяния.”
КБ тут с лоликом отчаянно её защищал..Эти слова были произнесены во время захвата заложников. Алла предлагала уступить террористам.
Интересно, а в наши дни Пугачева будет призывать израильтян сдаваться перед атаками ХАМАС? Там ведь люди тоже доведены до отчаяния в результате многолетней оккупации Палестинских территорий.
Ох, нелегкие вопросы подняла Маргарита Симоньян……Но Нет ,не покинут они свою житницу ,где ж еще так кормиться будут за счет спивающегося населения ..ведь большинству -бутылка единственная радость по карману ..и ту надо добыть отдельно от з/п ,которую сдают жене ,а сами должны нечто выкрасть у Вексельбергов -типа провода сдать ,мешок цемента..
Опаздываете про своих. Уже перетёрли, обкашляли и забыли. А скока ещё будет подобного …