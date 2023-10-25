Комментарий редакции

Дмитрий Евстафьев, политолог-американист рассказывает про макро- и микро- уровни импортозамещения, и что необходимо предпринять, чтобы импортозамещение было реальным, а не формальным.Ведущий – Валентин Каськов

Основные темы беседы:

1. Макроэкономическое и микроэкономическое импортозамещение. Обсуждалась разница между стратегическим достижением экономического суверенитета страны и конкретным замещением импортных товаров и комплектующих.

2. История импортозамещения в России. Отмечалось, что активные действия по импортозамещению начались после санкций 2014 года, но в последующие годы темпы снизились.

3. Стимулирование импортозамещения. Обсуждались меры государства по стимулированию производства отечественных товаров и комплектующих, необходимость создания спроса на них.

4. Приоритетные отрасли для импортозамещения: пластмассы, арматура, авиастроение, IT-сектор.

5. Проблемы импортозамещения: сложность создания собственных решений вместо покупки готовых, необходимость государственной поддержки и создания спроса.

Вывод: Импортозамещение – важнейший экономический и политический вопрос для России. Несмотря на предпринятые меры, остается много проблем в этой сфере. Необходим комплексный подход государства по стимулированию производства и спроса с учетом приоритетных отраслей.