Президент РФ В. Путин в своем выступлении в Пекине на международном форуме «Один пояс — один путь» отметил, что «строительство Северо-Сибирской магистрали из Югры для дополнительной стыковки Западной Сибири с Транссибом и БАМом — среди важнейших инфраструктурных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке».

К строительству Северо-Сибирской железнодорожной магистрали (ССЖМ), протяженностью почти в 2 тыс. километров, планируется приступить в следующем году.

Столь масштабная артерия должна связать Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО)-Югра с Байкало-Амурской и Транссибирской магистралями, чтобы состыковать по кратчайшему пути портово-железнодорожную систему Дальнего Востока с Северной, Западной Сибирью и Уралом. Немаловажно и то, что новая межрегиональная артерия позволит сократить использование южного сектора Транссибирской магистрали: свыше 60% его протяженности — это транзит через Северный Казахстан, что требует оплаты транзита. Соответственно, комплексный транссибирский коридор впервые будет проходить сугубо по российской территории.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова поручила правительству ХМАО вместе с правительством Кемеровской области выработать в ближайшее время совместный план действий по организации строительства магистрали, выстроить новые логистические маршруты, которые положительно повлияют на приток инвестиций в экономику — прежде всего, в промышленные отрасли Западной и Восточной Сибири.

Стоит напомнить, что эту магистраль, по проекту еще 1930-х годов, планировалось построить в первой половине 40-х, но воспрепяствовала этому Великая Отечественная война. Затем планировали строительство ССЖМ в 1950-х. Но в тот период происходило освоение Целины, требовавшее больших затрат, Поэтому строительство магистрали отложили на неопределенный срок. А в дальнейшем о ней и вовсе, кажется, забыли.

Теперь же, спустя полвека, когда для России всё более актуальным становится комплексное развитие восточных регионов и налаживание экономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, о проекте вспомнили.

Главная задача Северо-Сибирской магистрали — обеспечение взаимосвязи северо-западносибирской и дальневосточной транспортных систем. Прежде всего, для передислокации грузов по кратчайшему маршруту, а также для содействия освоению крупных запасов металлургического, химического сырья и созданию мощностей по их переработке в обширном регионе — более чем в 100 тыс. кв. км, — примыкающем к магистрали.

Только по предварительным экспертным оценкам, комплексное освоение этих запасов повысит внутренний валовой продукт ХМАО минимум наполовину; Томской, Кемеровской, Иркутской областей и Красноярского края — не менее чем на треть. Что, в свою очередь, приведет к созданию, как минимум, 40 тыс. новых рабочих мест.

Предложения по строительству этой магистрали в постсоветский период были отражены в Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года включительно, утвержденной еще в начале 2000-х гг. Эти предложения включают и создание ответвлений от ССЖМ (до 300 км) к неосвоенным сырьевым месторождениям в Томской, Кемеровской областях и на юго-западе Красноярского края.

Северо-Сибирская магистраль будет, помимо её очевидных социально-экономических выгод для прилегающего региона, дублером всё более загруженного участка действующего Транссиба. А это участок примерно в 500 км между Западной и Восточной Сибирью. Эта магистраль станет самым крупнмй строительным проектом России XXI века.

Специально для «Столетия»