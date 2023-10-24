Ледокол сибирских рек, или Технологии без границ
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Советник генерального директора ВОИР Юрий Чашков рассказывает про возможности ледокола «Помор-ВОИР» с принципиально новыми формами; его проходимость в условиях северных рек.
Ведущий – Борис Марцинкевич
Комментарий редакции
Основные темы обсуждения:
1. Представление нового проекта ледокола "Помор" с улучшенными ходовыми качествами за счет ступенчатой формы носовой части. Проект прошел испытания в Крыловском центре в 2020 году.
2. Возможности использования ледокола "Помор" для круглогодичной навигации по рекам Сибири и Дальнего Востока – Обь, Енисей, Лена, Колыма. Увеличение грузооборота Севморпути за счет вскрытия рек.
3. Перспективы применения "Помора" для обслуживания арктических портов и месторождений – Ямбург, Дудинка, Хатанга, Тикси, Певек.
4. Необходимость создания флота аварийно-спасательных и вспомогательных судов для обеспечения круглогодичной навигации в Арктике.
5. Вопросы дальнейшего продвижения и внедрения проекта "Помор", поиск заказчиков и источников финансирования.
Вывод: Проект ледокола "Помор" с уникальными техническими решениями может существенно увеличить грузооборот по Севморпути и оживить экономику северных регионов России. Для реализации проекта необходима поддержка государства и бизнеса.