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Ледокол сибирских рек, или Технологии без границ

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Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point

Советник генерального директора ВОИР Юрий Чашков рассказывает про возможности ледокола «Помор-ВОИР» с принципиально новыми формами; его проходимость в условиях северных рек.
Ведущий – Борис Марцинкевич

Комментарий редакции

Основные темы обсуждения:

1. Представление нового проекта ледокола "Помор" с улучшенными ходовыми качествами за счет ступенчатой формы носовой части. Проект прошел испытания в Крыловском центре в 2020 году.

2. Возможности использования ледокола "Помор" для круглогодичной навигации по рекам Сибири и Дальнего Востока – Обь, Енисей, Лена, Колыма. Увеличение грузооборота Севморпути за счет вскрытия рек. 

3. Перспективы применения "Помора" для обслуживания арктических портов и месторождений – Ямбург, Дудинка, Хатанга, Тикси, Певек.

4. Необходимость создания флота аварийно-спасательных и вспомогательных судов для обеспечения круглогодичной навигации в Арктике.

5. Вопросы дальнейшего продвижения и внедрения проекта "Помор", поиск заказчиков и источников финансирования.

Вывод: Проект ледокола "Помор" с уникальными техническими решениями может существенно увеличить грузооборот по Севморпути и оживить экономику северных регионов России. Для реализации проекта необходима поддержка государства и бизнеса.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IGVPfTpj5T0
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