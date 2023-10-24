Авторская версия Алексея Орлова эфира от 03 октября 2023г. "Квантовый скачок, квантовый переход, изменённое сознание, переход на новый уровень развития, 5-й уровень измерения".

Уже всё произошло, мы в этом живём?

Размышления и ответы в эфире радио.

Вера и Алексей Орлов.

В этой версии убраны неоправданные паузы и технический брак по звуку.

Комментарий редакции

Основные темы лекции:

1. Определение понятия "квантовый переход". По мнению лекторов, квантовые переходы происходят постоянно, но для нас это незаметно, поскольку мы сами меняемся вместе с изменением "квантов".

2. Критика "эзотерических" представлений о грядущем квантовом переходе и переходе Земли в пятое измерение. Лекторы считают такие представления ошибочными и вводящими людей в заблуждение.

3. Различие между эзотерикой и "шизоэзотерикой". Эзотерика – это знания, применимые в жизни, а "шизоэзотерика" – бесполезные фантазии.

4. Цикличность процессов во Вселенной и необходимость индивидуального духовного развития человека в соответствии с замыслом Творца.

5. Критика сект и "летающих" людей, которые оторваны от реальной жизни. Призыв заниматься конкретными делами и помогать людям.

Таким образом, в лекции высказывается критическое отношение к некоторым эзотерическим идеям и призыв к практической деятельности и духовному развитию. Делается акцент на индивидуальном пути каждого человека в соответствии с божественным предназначением.