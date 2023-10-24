Квантовый переход. Что и как происходит
Авторская версия Алексея Орлова эфира от 03 октября 2023г. "Квантовый скачок, квантовый переход, изменённое сознание, переход на новый уровень развития, 5-й уровень измерения".
Уже всё произошло, мы в этом живём?
Размышления и ответы в эфире радио.
Вера и Алексей Орлов.
В этой версии убраны неоправданные паузы и технический брак по звуку.
Комментарий редакции
Основные темы лекции:
1. Определение понятия "квантовый переход". По мнению лекторов, квантовые переходы происходят постоянно, но для нас это незаметно, поскольку мы сами меняемся вместе с изменением "квантов".
2. Критика "эзотерических" представлений о грядущем квантовом переходе и переходе Земли в пятое измерение. Лекторы считают такие представления ошибочными и вводящими людей в заблуждение.
3. Различие между эзотерикой и "шизоэзотерикой". Эзотерика – это знания, применимые в жизни, а "шизоэзотерика" – бесполезные фантазии.
4. Цикличность процессов во Вселенной и необходимость индивидуального духовного развития человека в соответствии с замыслом Творца.
5. Критика сект и "летающих" людей, которые оторваны от реальной жизни. Призыв заниматься конкретными делами и помогать людям.
Таким образом, в лекции высказывается критическое отношение к некоторым эзотерическим идеям и призыв к практической деятельности и духовному развитию. Делается акцент на индивидуальном пути каждого человека в соответствии с божественным предназначением.
“квантовый переход”
Интересная Идея…
Перешли Вы на Него или Нет
Не Понятно.Это же, Кванты)))
А,вот То,Что Вы Остались
Такими же!
Это Факт)))))
Как я и Раньше Писал ЛОГИКА ЭТО ВСЁ! Держась Ее не Пропадешь в Выборе!
Созданное Построено на Логике! И Исключать из Этих Многообразных Цепочек Логики Ничего и Никого Нельзя! Даже,тех же,”шизотериков” для меня они эХзотерики.)))
И Они уж, не Так Не Правы!
Я писал если, люди были,”здесь” Вечные без поступления Новых “абитуриентов” то, Повторений “уроков” Не Было!
Но, “перескочив” Логические Цепочки Заданных Здесь Программ Они для этого, человека который, говорит и “типа за логику ” Не Логичны?!
Далее,идут некие “осуждения”
Которые,Тоже Имеют Право Быть,в Рамках Видения этого Человека.Ибо если,ты Держишься Логистики То,Увидь Её в Всем!
Достаточно Не Плохо!
Видно Где То, Получил Хорошую Инфу.И Именно от Серьезных Эзотериков.
Но, Получил ! Потому что, дальше Не Пошел как Исследователь! Чистая Констатация в Рамках Своего Понимания!
Всё Верно! Правила и Уставы положенные на этой Планете Менять Нельзя! Тем,более Основные “границы” территорий и их фундаменты.
До,Определенного Уровня не Дадут!
Поступление новых”абитуриентов” да!Но, есть, Одно Но!
“осуждая” шизотериков как и в Свое Время, Эпилептиков с Юродивыми Включая, Сектантов всех Мастей и людей которых,они “охмуряют”))) Говорящий о Логике место ВСЕМ в рамках своих логических построений Найти Не Может!
Умора)))Двуногие Вы же,во Что то , когда-то “вляпывались”,
Что То ,Ища для Себя.
И Не, один раз,меняли христианство на баптизм , эзотерику или язычество потом , обратно в общепринятые религии.Кто то, вообще во всем Разочаровался …и пр.
Вы всё равно Найдете Свое Или
Реально Иное если, Ищите а, не “дурью” Маетесь что, тоже,Не Плохо))) Устав после,этого (возможно)Станете Собой!
И это Так, Же Правильно!!!
вояджер -это не твои изотерики наколдовали ,навели порчу:
“Третья внезапная смерть в “Лукойле”
Это уже третья смерть топ-менеджера компании с мая прошлого года. Так, 1 августа 2022 года умер предшественник Владимира Некрасова на посту руководителя совета директоров, вице-президент “Лукойла” Равиль Маганов.
Сообщалось, что он выпал из окна Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в Москве.
В мае прошлого года странной смертью умер топ-менеджер компании Александр Субботин. Он скончался в Мытищах после сеанса у местных шаманов.
По данным канала Mash, его пытались избавить от похмелья ядом жабы, однако сеанс закончился для него смертельным исходом.
Нефтяная компания “Лукойл”
“Лукойл” – одна из ведущих российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи в РФ. Также это вторая после “Газпрома” компания по объемам выручки.
По размеру доказанных запасов углеводородов “Лукойл” ранее был третьим в мире частным нефтяным добытчиком.
Отметим, что “Лукойл” с 90-х годов работает в Беларуси. ИООО “ЛУКОЙЛ Белоруссия” является одним из основных операторов по сбыту нефтепродуктов на розничном рынке страны.
Также компания владеет собственной сетью АЗС и нефтебаз, водит в состав Группы “Лукойл”.
п.с. и чего им не живется,жабы,шаманы -вот зачем
А вот это – порча от Китая.
Посмотрите.
Вы раньше интересовались же про авто.
И комменты под видео интересны.
https://www.youtube.com/watch?v=xesmj621jYE
Вот ещё порча оттуда:
https://www.youtube.com/watch?v=P_V9OAQ-uYU
Только подумал об этом…
А это порча на порчу.))
https://www.youtube.com/watch?v=nweHZ71_TiQ
.
https://www.youtube.com/watch?v=f5JojJdRuMk
Опций маловато. Должны быть выдвижные крылья, чтобы летал. Как самолёт.
Я за то, шоб “оно” летало как в фильме “5-й элемент”.))
А сайт трошки повернулся “к себе” и “в себя”.