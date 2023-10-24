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Квантовый переход. Что и как происходит

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Авторская версия Алексея Орлова эфира от 03 октября 2023г. "Квантовый скачок, квантовый переход, изменённое сознание, переход на новый уровень развития, 5-й уровень измерения".

Уже всё произошло, мы в этом живём?
Размышления и ответы в эфире радио.
Вера и Алексей Орлов.

В этой версии убраны неоправданные паузы и технический брак по звуку.

Комментарий редакции

Основные темы лекции:

1. Определение понятия "квантовый переход". По мнению лекторов, квантовые переходы происходят постоянно, но для нас это незаметно, поскольку мы сами меняемся вместе с изменением "квантов".

2. Критика "эзотерических" представлений о грядущем квантовом переходе и переходе Земли в пятое измерение. Лекторы считают такие представления ошибочными и вводящими людей в заблуждение.

3. Различие между эзотерикой и "шизоэзотерикой". Эзотерика – это знания, применимые в жизни, а "шизоэзотерика" – бесполезные фантазии.

4. Цикличность процессов во Вселенной и необходимость индивидуального духовного развития человека в соответствии с замыслом Творца.

5. Критика сект и "летающих" людей, которые оторваны от реальной жизни. Призыв заниматься конкретными делами и помогать людям.

Таким образом, в лекции высказывается критическое отношение к некоторым эзотерическим идеям и призыв к практической деятельности и духовному развитию. Делается акцент на индивидуальном пути каждого человека в соответствии с божественным предназначением.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-00CYzVBsz8
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14 Комментариев » Оставить комментарий
  • 3739 2562
    Voyager 24 октября 13:49

      “квантовый переход”
      Интересная Идея…
      Перешли Вы на Него или Нет
      Не Понятно.Это же, Кванты)))
      А,вот То,Что Вы Остались
      Такими же!
      Это Факт)))))

      1
      1
      • 3739 2562
        VoyagerVoyager 24 октября 14:25

          Как я и Раньше Писал ЛОГИКА ЭТО ВСЁ! Держась Ее не Пропадешь в Выборе!
          Созданное Построено на Логике! И Исключать из Этих Многообразных Цепочек Логики Ничего и Никого Нельзя! Даже,тех же,”шизотериков” для меня они эХзотерики.)))
          И Они уж, не Так Не Правы!
          Я писал если, люди были,”здесь” Вечные без поступления Новых “абитуриентов” то, Повторений “уроков” Не Было!
          Но, “перескочив” Логические Цепочки Заданных Здесь Программ Они для этого, человека который, говорит и “типа за логику ” Не Логичны?!
          Далее,идут некие “осуждения”
          Которые,Тоже Имеют Право Быть,в Рамках Видения этого Человека.Ибо если,ты Держишься Логистики То,Увидь Её в Всем!

      • 3739 2562
        Voyager 24 октября 14:52

          Достаточно Не Плохо!
          Видно Где То, Получил Хорошую Инфу.И Именно от Серьезных Эзотериков.
          Но, Получил ! Потому что, дальше Не Пошел как Исследователь! Чистая Констатация в Рамках Своего Понимания!
          Всё Верно! Правила и Уставы положенные на этой Планете Менять Нельзя! Тем,более Основные “границы” территорий и их фундаменты.
          До,Определенного Уровня не Дадут!
          Поступление новых”абитуриентов” да!Но, есть, Одно Но!

        • 3739 2562
          Voyager 24 октября 15:15

            “осуждая” шизотериков как и в Свое Время, Эпилептиков с Юродивыми Включая, Сектантов всех Мастей и людей которых,они “охмуряют”))) Говорящий о Логике место ВСЕМ в рамках своих логических построений Найти Не Может!
            Умора)))Двуногие Вы же,во Что то , когда-то “вляпывались”,
            Что То ,Ища для Себя.
            И Не, один раз,меняли христианство на баптизм , эзотерику или язычество потом , обратно в общепринятые религии.Кто то, вообще во всем Разочаровался …и пр.
            Вы всё равно Найдете Свое Или
            Реально Иное если, Ищите а, не “дурью” Маетесь что, тоже,Не Плохо))) Устав после,этого (возможно)Станете Собой!
            И это Так, Же Правильно!!!

          • 26017 24179
            жора шапов 24 октября 16:00

              А сайт трошки повернулся “к себе” и “в себя”.

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