Клим Жуков, Никита Подлинев. Псковское княжество: от заселения до Ледового побоища
Комментарий редакции
Основные темы беседы:
1. История Пскова в раннем Средневековье (X – XIII века)
2. Взаимоотношения Пскова с соседними государствами и народами – Новгородом, немецкими рыцарями, литовцами, эстонцами.
3. Значимые события и личности в истории Пскова этого периода – Ольга, Александр Невский, князь Довмонт.
4. Христианизация Пскова, появление первых каменных храмов.
5. Борьба Пскова за независимость от Новгорода и против немецких рыцарей.
Вывод:
В раннее Средневековье Псков, несмотря на небольшие размеры, был важным центром Северо-Запада Руси и активным участником региональной политики. Город вел борьбу за самостоятельность, противостоял экспансии немецких рыцарей, участвовал в объединительных процессах на Руси. Псков сыграл большую роль в сохранении русских земель на северо-западных рубежах.