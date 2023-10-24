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Клим Жуков, Никита Подлинев. Псковское княжество: от заселения до Ледового побоища

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Основные темы беседы:

1. История Пскова в раннем Средневековье (X – XIII века)

2. Взаимоотношения Пскова с соседними государствами и народами – Новгородом, немецкими рыцарями, литовцами, эстонцами.

3. Значимые события и личности в истории Пскова этого периода – Ольга, Александр Невский, князь Довмонт.

4. Христианизация Пскова, появление первых каменных храмов.

5. Борьба Пскова за независимость от Новгорода и против немецких рыцарей.

Вывод:

В раннее Средневековье Псков, несмотря на небольшие размеры, был важным центром Северо-Запада Руси и активным участником региональной политики. Город вел борьбу за самостоятельность, противостоял экспансии немецких рыцарей, участвовал в объединительных процессах на Руси. Псков сыграл большую роль в сохранении русских земель на северо-западных рубежах.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Nk7LzrKUaDE
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