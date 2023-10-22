Роман Антоновский, писатель, публицист, автор Telegram-канала «Сыны Монархии» @SonOfMonarchy

На Украине отменили перепись населения. Об этом сообщил в своём Telegram-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Всеукраинская перепись населения 2001 года стала первой и пока единственной переписью населения Украины. Её провели с 5 по 14 декабря 2001 года. По данным переписи, население Украины на тот момент составляло 48,457 млн человек.

Очевидно, что это пиар-акция. Ведь реалистичная перепись населения Украины вгонит в уныние весь её народ, включая самых упоротых сторонников Незалежной и войны против России.

Если бы Украина сохраняла динамику роста населения, которая была до развала СССР, когда она была одной из самых процветающих советских республик, то количество её жителей увеличилось бы на 4 млн — до 52,6 млн, а фактически за время незалежности оно сократилось на 25 (!) млн. Причём основная убыль населения пришлась на период с 2014 по 2023 год, то есть на правление антироссийских необандеровских сил.

Сегодня Украина вернулась к цифрам 1922 года. За годы Великой Отечественной войны Незалежная потеряла меньше, чем с 2014 по 2023 год. Причём тогда убыль была за счёт убитых фашистами, теперь — за счёт сбежавших из страны.

Что бы ни пели украинские пропагандисты, народ Украины голосует против киевского режима ногами. Основная масса потерь страны 404 в живой силе — это не жители освобождённых территорий и не погибшие за чужие интересы в рядах ВСУ. Это те, кто сбежал в Россию или Европу. И возвращаться они не собираются.

Ещё один миф, с которым украинцам сложно бороться. Они обвиняют Россию в геноциде украинского народа, однако немалая часть украинских беженцев предпочли переехать в Россию, а не в Европу. Разве так бывает при геноциде? Бегут к тем, кто может тебя спасти, а не убить. Только с февраля по июнь 2022 года в Россию, по данным информагентств, переехало около 2 млн граждан Украины. Для сравнения, в Европе больше всего украинцев перебралось в Германию, около 1 млн за прошлый год, по подсчётам Bloomberg.

Отменяя перепись населения, украинское правительство просто не хочет признать простой факт: они ведут свою страну к самоубийству. К новой Руине, когда после череды войн на территории современной Украины там образовались безлюдные земли и России пришлось их почти с нуля заселять казаками, великорусскими крестьянами и балканскими славянами.

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы по данной статье:

- Власти Украины отменили перепись населения, запланированную на 2023 год. Последняя перепись проводилась в 2001 году и показала, что население Украины составляло 48,5 млн человек.

- За годы независимости население Украины сократилось на 25 млн человек, особенно сильная убыль наблюдается с 2014 года. Это связано с массовой миграцией украинцев в Россию и Европу.

- Отмена переписи – попытка властей скрыть демографическую катастрофу в стране и нежелание признать, что политика ведет к вымиранию населения.

- Большая часть мигрантов предпочитает переезжать в Россию, а не Европу, что опровергает тезис о "геноциде украинцев" Россией.

Вывод: отмена переписи – попытка властей Украины скрыть масштабы демографического кризиса и массовой миграции населения, вызванных провалившейся политикой правительства после 2014 года. Реальное положение дел с населением ставит под вопрос жизнеспособность украинского государства.