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Чем живет российская игровая индустрия?

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Небезынтересный срез отечественной игровой индустрии от "двух придурков с камерой" после того, как произошел разрыв с Западом. Это наиболее крупный обзор отечественных проектов за последние годы.
Представлено несколько десятков игровых проектов, которые сейчас разрабатываются у нас в стране и за ее пределами с прицелом на отечественный рынок.
Можно оценить, что наша игровая индустрия представляет из себя сейчас, за пределами государственных грантов на патриотические проекты.


Смотреть показ проектов с 6-й минуты.

Каких-то потенциальных мега-шедевров не отмечается, но небезынтересные и занимательные проекты есть.
Как правило, большинство из таких проектов имеют проблемы с поиском средств на развитие и ограниченную аудиторию.

Из текущих российских проектов наиболее амбициозна "Смута", получившая государственные дотации и являющаяся ролевой игрой в период Смутного времени в начале 17 века.
Ее успехи или неуспех определит дальнейшие попытки государства дотировать игровую индустрию.


Это посмотрим, как выйдет.

Стоит также помнить, что по прибыли и охвату аудитории игровая индустрия уже опередила кино и Россия входит в топ-10 наиболее "играющих" стран мира.
По прибл

Комментарий редакции

По содержанию приведенного видео можно выделить следующие основные темы:

1. Обзор российских компьютерных игр разных жанров – гоночных, шутеров, симуляторов, RPG, головоломок и др. Обсуждаются их геймплей, графика, сеттинг.

2. Попытка привлечь внимание к российской игровой индустрии и независимым разработчикам. Говорится о проблемах продвижения игр на рынке.

3. Критика некоторых тенденций в игровой индустрии – избытка симуляторов ходьбы, игр с красивой графикой, но пустым геймплеем и т.д.

4. Ностальгия и отсылки к старым играм 90-х – начала 2000-х годов.

5. Юмор и ирония ведущих в подаче материала.

Вывод: в видео дается обзор интересных российских компьютерных игр, обсуждаются проблемы и тенденции игровой индустрии. Цель – привлечь внимание к российским разработчикам и их продуктам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8719964.html
Метки: Видео, государство, игровая индустрия, игры, патриотизм, Россия
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