Главное оружие Кремля

Источник: www.stoletie.ru

Какой продукт России сегодня самый популярный мире? Оказывается вовсе не водка, черная икра и даже не автомат Калашникова. Это… наши мультипликационные фильмы для детей!

Речь идет, прежде всего, о сериале «Маша и Медведь», созданном российской анимационной студией «Анимаккорд» при помощи трёхмерной графики. Показ этого мультика начался с 7 января 2009 года.

В 2011 году вышел первый спин-офф под названием «Машины сказки», состоящий из 26 серий по мотивам русских народных сказок. В 2014 году — второй спин-офф под названием «Машкины страшилки». После успеха в России его стали показывать и за рубежом, где наш мультик неожиданно встретили с небывалым восторгом не только дети, но и взрослые.

«Это, — с восхищением пишет итальянская газета «Стампа», — самый популярный продукт российского производства в мире. Популярнее водки, газа, Достоевского, балета и икры. На данный момент доходы от него составляют немногим менее, но Bloomberg уже оценивает его в 300 миллионов долларов, и перспективы развития — футболки, рюкзаки, игры для телефона, портфели, игрушки, сладости — бесконечны, в отличие от нефти. Его закупили в 120 странах мира (автоматы Калашникова — только в 90). Это единственный российский фильм (и вообще единственный анимационный фильм), побивший рекорд по количеству просмотров на YouTube, обогнав американку немецкого происхождения «Белоснежку» и расположившись в двадцатке самых популярных видео наряду с Gangnam Style и Адель».

«Раньше русскую народную сказку «Маша и Медведь» знали, помимо её родины, только дети в бывших странах советского блока. Однако её анимационная версия сначала незаметно, но затем все более уверенно начала покорять уже целый мир, — восторгается чешский журналист Вячеслав Матулик. —

Сериал «Маша и Медведь» стал самым популярным современным мультфильмом не только в России, но и в Италии, и в Индонезии. Первые строчки рейтингов отводятся мультсериалу в Южной Корее, Соединенных Штатах и много где еще. На итальянском детском телеканале RaiYoYo этот сериал смотрят одновременно 900 тысяч зрителей, а индонезийские родители в последнее время стали часто называть своих дочерей Машами.

На днях случилось историческое для соцсетей событие — «Маша и Медведь» на YouTube канале взяла 2 миллиарда просмотров. Это единственный мультфильм, преодолевший данную отметку.

Вообще в первой топ десятке популярности есть только девять видеоклипов музыкальных групп и российский мультфильм «Маша и Медведь».

Настоящий фурор произвел российский мультик в США, мировой цитадели производства анимационных фильмов для детей в виде легендарной киностудии Уолта Диснея. После того, как мультфильм стал предоставляться пользователям Netflix, западная пресса с удивлением констатировала, что американскую аудиторию всерьез заинтересовал этот российский мультимедийный продукт, даже несмотря на то, что его просмотр был возможен исключительно на платной основе. В настоящий момент среди зрительской аудитории до12 лет в США «Маша и Медведь» вошел в ТОП-10 самых популярных проектов и уже достаточно долгое время не собирается сдавать своих позиций, заставляя американские СМИ называть мультфильм не иначе, как «русский феномен». В 2015 году «Маша и Медведь» получил в Майами премию Kidscreen — своеобразный «Оскар» мультипликации — в номинации «Лучшая анимация». Ресторан фаст-фуда «Бургер Кинг» предлагает специальное детское меню по мотивам русского сериала, а шоколадки с такими же мотивами производят компании «Ферреро» и «Данон». В издательстве «Эгмонт» вышли сотни книг с Машей, а в 2013 году было создано первое игровое приложение для смартфонов.

Все это делает произведенный в России сериал «Маша и Медведь» восьмым в списке самых популярных видео всех времен. Маша предстает на экране в русском народном костюме: на голове у нее платочек, а юбка достает до пят. И это якобы способствовало огромной популярности мультфильма в мусульманских странах. Сериал был переведен на 25 языков, и сейчас его транслируют в более сотни стран. А одна сербская политическая партия даже использовала Машу в своей избирательной кампании как позитивный образ.

В чем причины успеха?

Эксперты и социологи сбились сейчас с толку, пытаясь объяснить причины этого необычайного успеха российских мультиков. Ведь это действительно невероятно, когда на фоне усиленно нагнетаемой на Западе русофобии люди самых разных стран с увлечением смотрят фильмы с маркой «Сделано в России».

На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге была даже организована панельная сессия «Мультфильмы из России. Новый глобальный чемпион?».

Вопросительный знак и множественное число в формулировке были, разумеется, формальностью: это не вопрос, а утверждение, и чемпион существует один-единственный — «Маша и Медведь».

«От него, — продолжает восхищаться уже упомянутая «Стампа», — сходят с ума дети, но создан он был для их родителей, последних детей тех поколений, которые выросли в мире без Диснея, студии Ханна-Барберы и японских аниме. Теперь он обогнал их по популярности. «Маша» бросила вызов Западу, о чем годами мечтала Москва и чего она так и не добилась. Она сделала это не с помощью жестких мер, тяжелой военной техники, ракет, а мягко, создав национальный образ, оказавшийся сильнее реальности, сопоставимый с техасскими ковбоями и учителями кунг-фу из Шаолиня. Любопытно, что сработали не попытки соревноваться на западной территории в сфере новых и современных технологий, не певцы, которых отправляли на «Евровидение», не телефон с двумя экранами, не детективы Марининой и Якунина, не фантастические фильмы о «Ночном дозоре», а донельзя российский мультфильм, появившийся в интернете и ставший культовым благодаря глобальному сарафанному радио. Вот «человеческое лицо» страны, которая продолжает наводить страх на соседей. Холодная война закончилась словами Стинга о том, любят ли русские своих детей. Теперь русская девочка может стать самым неожиданным препятствием для возникновения нового железного занавеса».

И тут «происки Кремля»!

Понятно, что такое тем, кто раздувает русофобию и уже давно громоздит этот занавес вокруг России, явно не понравилось. А потому нашлись те, кто в безобидном детском мультике стал искать тайные смыслы и очередные «происки Путина». Так, например, литовский политолог Лауринас Кащюнас, директор Центра исследований Восточной Европы, предложил запретить мультфильм, который он считает сублимационным пропагандистским орудием Кремля. «Медведь, аллюзия на Россию, представлен как доброе, мирное существо, защищающее маленькую девочку», — негодует политолог.

Преподаватель института коммуникаций Таллинского университета Приит Хыбемяги обвинил «Машу и Медведя» в пропаганде военной силы и назвал его инструментом гибридной войны. «Это, — заявил он, — борьба за умы, часть гибридного воздействия, в котором отрицательный образ России заменяется положительным. Послание России принимается без фильтров. Россия — чудесная страна, где живут Маша и Медведь».

Но, как всегда, образцом такого рода глупостей стала Украина. Вот цитата из материалов, поданных Украинской национальной экспертной комиссией по вопросам защиты общественной морали в 2012 году президенту Януковичу, ещё до всякого Майдана: «Российский мультсериал «Маша и Медведь» — это классический пример садизма, где есть жертва (Медведь) и маленький садист (Маша). Возмущение вызывает и то, что в течение 23-х серий (на 2012 год) Маша спокойно обходится без родителей и находится на воспитании у медведя».

Понятно, иронизируют по этому поводу в сети, что «по современным европейским нормам морали Машу надо было немедленно забрать у родителей при помощи органов ювенальной юстиции и отдать в дурдом, то есть детдом, где ее на всякий случай научат быть мальчиком». А после победы Майдана «Маша и Медведь» вообще стала персоной нон-грата на украинском телевидении. Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины заявил, что «Маша и Медведь» будто бы угрожает национальной безопасности страны.

Откуда взялась Маша?

Но откуда же взялась идея этого очень простого, на первый взгляд, мультисериала, который сегодня покоряет весь мир и несет ему совсем другой образ России, чем тот, который создает западная пропаганда, что, конечно, вызывает ярость у наших врагов? Ведь экранная Маша в ее длинном платье и платочке на голове — образ, которого нет в современной России. Сегодня у нас не встретишь ни одной девочки, которая была бы так одета, если только, конечно, не считать участниц фольклорных ансамблей. В отличие от Индии, Японии, Шотландии и арабских стран, в России национальному костюму нет применения в реальной жизни, и если платок на голове ещё можно увидеть у жительниц отдаленных деревень, то сарафаны — длинные платья без рукавов ассоциируются исключительно с фольклорными представлениями.

«Сама идея сериала возникла из того, что мы хотели показать отношения взрослых и детей не в назидательной, а в комичной форме, чтобы всем зрителям были понятны чувства, которые испытывают герои», – рассказал журналистам режиссер проекта Денис Червяцов.

По его словам, у нарисованной Маши был реальный прототип. В 90-х годах художественный руководитель проекта, Олег Кузовкин, отдыхая на море, увидел на пляже маленькую девочку. Малышка была настолько непосредственна и открыта к общению, что могла запросто подойти к незнакомому человеку и сыграть с ним в шахматы или забрать ласты и пойти в них плавать. Правда, спустя несколько дней отдыхающие начали прятаться от девочки – уж очень она была активная и назойливая. Эта история запала Кузовкину в голову, и спустя несколько лет появилась идея сериала.

Сюжеты для сериала создатели берут, в том числе, и из личной жизни. «Даже те, кто занимается анимацией, копирует поведение своих или знакомых детей, то же самое и у сценаристов», — говорит Червяцов.

По словам создателей сериала, делая акцент на действие, а не на диалоги, они ближе к формату немого кино, где все понятно и без слов. «Русскую» Машу озвучивает Алина Кукушкина, – 12-летняя девочка с задорным голосом. Когда сериал переводили на английский, Алина прилетела в США, чтобы научить американку Элси Фишер машиным интонациям. По прошествии семи лет Кукушкина передала эстафету шестилетней Варваре Саранцевой.

Успех нашего мульткино

Однако не только «Маша и Медведь», но и другие наши мультики пользуются мировым успехом. Произведенный в 2006 в России мультфильм «Приключения Лунтика и его друзей» транслируется в Финляндии, Венгрии, Сербии и Таиланде и в других странах. За рубежом он выходит под названием Moonzy. Телесериал «Смешарики» на американских телеканалах транслируются под названием Kikoriki. 99 серий были адаптированы для зрителей в США ещё в 2008 году. Этот мультфильм показывается в 60 странах мира, он переведен на 15 языков. «Мы любим мир «Смешариков». «Легенда о золотом драконе» и «Начало» — это две очень увлекательные комедии с по-настоящему крепкими персонажами, умные, с хорошей сатирой и богатой анимацией», — сказал Джордан Филдз, вице-президент компании Shout!Factory, выкупившей права на «Смешариков» в 2016 году.

Своей любимой работой назвал известный японский режиссер-аниматор Хаяо Миядзаки мультфильм Юрия Норштейна «Ежик в тумане». Большой популярностью пользуется в других странах также снятый ещё в советские времена забавный сериал «Ну, погоди!» Монетный двор Польши, например, планировал поместить образы Волка и Зайца на коллекционные монеты из золота 925-й пробы. А лопоухий Чебурашка из одноименного фильма особенным успехом пользуется в Японии. Шесть лет назад японские режиссеры заново отсняли картину «Крокодил Гена» и создали два кукольных мультика по мотивам. А до появления «Маши и Медведя» самым популярным фильмом нашего производства за рубежом считался мультик «Снежная королева», произведенная ещё в далеком в 1957 году. В 1970-е годы в США его традиционно показывали по телевидению под Новый год.

Значит, дело не только в Маше и её неуклюжем и симпатичном партнере – русском медведе? Тогда в чем же?

«Отечественная анимация добивается большего успеха за границей, чем игровое кино, — заявил ТАСС известный режиссер Федор Бондарчук. — Она, как мне кажется, живет в международном пространстве успешнее, чем художественные фильмы». По словам Бондарчука, это объясняется тем, что в производстве мультфильмов, в России «невероятная школа».

Воплощенная доброта

Однако такая же прекрасная школа была и у создателей советских художественных фильмов. Достаточно вспомнить такие замечательные картины, как «Летят журавли», «Баллада о солдате» или «Война и мир», вызвавшие восхищение во всем мире. Но сегодня наше игровое кино не имеет в мире того ошеломляющего успеха, как наша мультипликация. А потому, как нам кажется, главная причина успеха наших мультфильмов – в другом. В том, что их создатели, опираясь на традиции русских народных сказок, смогли ярко и остроумно воплотить на экране основную национальную черту русского народа – доброту.

«Европа не знает нас, — писал великий русский философ Иван Ильин, — потому что ей чуждо славяно-русское созерцание мира, природы и человека. Западноевропейское человечество движется волей и рассудком. Русский человек живет, прежде всего, сердцем и воображением, а лишь потом волей и умом. Поэтому средний европеец (и тем более американец – добавим мы) стыдится искренности, совести и доброты, как «глупости». Русский человек, наоборот, ждет от человека, прежде всего, доброты, совести и искренности».

Именно этого: доброты и правды жаждали и герои великой русской литературы: Алеша Карамазов, Пьер Безухов, да и тот же Обломов. А чем поразил весь мир первый космонавт Юрий Гагарин? Своей необыкновенной доброй улыбкой!

А чем отличаются герои русских народных сказок? Добротой! Как зовут главного из «Трех богатырей»? Добрыня Никитич!

Именно эту нашу главную национальную черту – доброту – и сумели выразить создатели наших мультфильмов, которые сейчас завоевывают планету.

И особенно остро это чувствуют дети, которых ещё не коснулись зло и невзгоды взрослой жизни, ещё не обработанные ядом русофобской пропаганды и инстинктивно тянущиеся ко всему доброму и хорошему.

Известный блогер Yurasumy так написал в сети о невероятном феномене российского мультфильма: «Маша и Медведь» уже давно превратилась в оружие Кремля. И не просто в оружие, а в оружие массового поражения, гораздо более опасное, чем атомное, потому, что каждая его боеголовка (серия) поражает десятки и сотни миллионов голов». Поражает, поясним мы, убивая русофобию и проповедуя идеалы добра, любви, мира и справедливости.

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ

Источник: nstarikov.ru