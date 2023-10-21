Комментарий редакции

Обсуждаем с Николаем Азаровым, премьер-министром Украины с 2004 по 2010 г., эффективность института выборов; что можно ожидать от выборов в Германии, Польше, США; влияют ли они на глобальные расклады или, по сути, это механизм обмана огромных масс; и где остались настоящие левые.Ведущий – Максим Романычев

Основные темы беседы:

1. Оценка эффективности института демократических выборов в современном мире. Азаров считает, что реальной демократии нигде нет, так как народ лишен достоверной информации и механизмов реализации своей власти.

2. Анализ политической ситуации в Польше и причин русофобии в этой стране. По мнению Азарова, основы русофобии в Польше были заложены еще в 1920-30-е годы, а после распада СССР это проявилось особенно сильно.

3. Обсуждение успеха партии "Альтернатива для Германии" на выборах. Азаров считает, что это связано с недовольством немцев "зеленой" повесткой, навязываемой Германии.

4. Роль политического авангарда и народа в осуществлении перемен. По мнению Азарова, народ сам по себе не инициирует перемен, для этого нужен авангард.

5. Важность ограничения влияния внешних сил при формировании внутренней политики государства.

Вывод: беседа была посвящена анализу современных политических процессов в Европе. Азаров высказал критическое мнение о состоянии демократии в мире и роли внешних сил во внутренней политике.