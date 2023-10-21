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В плену электоральных циклов, или Где остались настоящие левые

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Обсуждаем с Николаем Азаровым, премьер-министром Украины с 2004 по 2010 г., эффективность института выборов; что можно ожидать от выборов в Германии, Польше, США; влияют ли они на глобальные расклады или, по сути, это механизм обмана огромных масс; и где остались настоящие левые.
Ведущий – Максим Романычев

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

1. Оценка эффективности института демократических выборов в современном мире. Азаров считает, что реальной демократии нигде нет, так как народ лишен достоверной информации и механизмов реализации своей власти.

2. Анализ политической ситуации в Польше и причин русофобии в этой стране. По мнению Азарова, основы русофобии в Польше были заложены еще в 1920-30-е годы, а после распада СССР это проявилось особенно сильно.

3. Обсуждение успеха партии "Альтернатива для Германии" на выборах. Азаров считает, что это связано с недовольством немцев "зеленой" повесткой, навязываемой Германии.

4. Роль политического авангарда и народа в осуществлении перемен. По мнению Азарова, народ сам по себе не инициирует перемен, для этого нужен авангард.

5. Важность ограничения влияния внешних сил при формировании внутренней политики государства.

Вывод: беседа была посвящена анализу современных политических процессов в Европе. Азаров высказал критическое мнение о состоянии демократии в мире и роли внешних сил во внутренней политике.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8ZPA7ZdceIY
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Бэкграунд, выпуск-247 за 3 марта 2012
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30714 26084
    марина час назад

      А шо с Украиной не обсуждают ,потому что её больше нет ,те кто породили её ,те сегодня и добивают…
      “Украина мертва, причём давно

      Экономики нет. Силовой блок и госаппарат полностью на иностранном содержании.
      Если завтра вдруг остановить военные действия, то демобилизованным солдатам некуда возвращаться – рабочих мест нет.
      Показательно забитый болт на экономику со стороны режима Зеленского – это как выброшенные в воду за ненадобностью ножны от меча. Это последний бой, о том, что будет после него, никто не думает.
      Я просто напомню, что даже во время гражданской войны в России в 1917-1920 годах строились заводы и открывались институты. В самых тяжелейших условиях занимались образованием и развитием.
      На украине отменяют уроки математики, физики и химии для старшеклассников, вместо них вводят секспросвет (открываете новости, убеждаетесь, что я пишу правду, плачете). Рабам знания не нужны. *********** – единственная статья экспорта украины.
      Причём ***** нужны обоих полов,поэтому и узаконили брак гомосеков,показательны назначения гомосеков ,как стимул -тот же Буданов ,Зеля ..
      Украина не нужна собственному населению

      Сколько там сбежало в начале СВО? 11 миллионов? Всё, это приговор! Украина не нужна. Никакая. В том числе «дружественная».
      Если бы такой вариант рассматривался (хотя бы теоретически), то тогда были бы какие-то движения в этом направлении. Можно было бы вытащить «последнего легитимного» Януковоща, можно было бы создать «правительство в изгнании» из каких-нибудь пенсионеров, можно было бы сформировать «общество друзей украины» (по аналогии с таковыми, создаваемыми в Прибалтике и Чехии против России).
      Чтобы создать «пророссийскую украину», нужен инструмент – соответствующая политическая сила, партия. Вы видите такую? И я нет. А видите усилия по созданию таковой? Ой, тоже нет.
      А это значит что? Правильно, что это не нужно. И не планируется.
      Смысла нет.
      Медведчуку и прочим Азаровым выстроиться возле стены плача и плакать.
      п.с.ФСЁ..для оформления остатков активов на Блек РОк проведут еще фейковые выбор с какой нибудь Люсей Арестович для подписи..
      А здешние хохлы и гробокопатели -плачут по ней ?нет -они где-то уже далеко в роли буддистов ,славян ,зрен знает каких вещателей,аплодируют тут своим убийцамили гутся перед ними .

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