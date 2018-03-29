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Новости Украины и Новороссии 29 марта 2018

07:26. 29 марта 2018 Просмотров - 166 Нет комментариев Опубликовал:

В Киеве объяснили, почему на Украине «происходит геноцид»

В Киеве объяснили, почему на Украине «происходит геноцид» | Русская весна

На Украине «происходит геноцид», поскольку Киев советуется с Вашингтоном и МВФ при принятии законов.

Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире политического ток-шоу «Украинский формат» на украинском ТВ.

«Когда принимаются законы, посоветовавшись с „дядей Сэмом“ или с МВФ, у нас в стране потом происходит геноцид. Мы же садимся с профильными специалистами. Мы смотрим, чтобы не было правовых коллизий и это соответствовало всем остальным действующим законам», — подчеркнул нардеп.

Мураев тут же поделился своими рецептами выхода из положения.

«Не лозунги и не рассказы, а работа большого коллектива людей выведет страну из того, куда ее завели», — заявил Мураев.

Мураев известен своими здравыми, взвешенными суждениями о происходящем и адекватным отношением к России на фоне русофобской вакханалии на Украине.

Так, на прошлой неделе он заявил, что Украина давно утратила суверенитет, а украинцам можно вешать на уши любую лапшу.

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В Польше выросло число преступлений против украинцев

В Польше выросло число преступлений против украинцев | Русская весна

Украинцы в Польше все чаще становятся жертвами преступлений на национальной почве.

Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на отчет Обьединения украинцев в Польше.

Отмечается, что в публикации «Украинское меньшинство и мигранты из Украины в Польше. Анализ дискурса» исследуются явления, затрагивающие украинское национальное меньшинство, и подчеркиваются попытки формирования постоянного негативного имиджа мигрантов из Украины.

«Мигранты из Украины, кроме крупных городских центров, появляются в почти каждом польском городе и городке, и то в тех регионах, где, учитывая, хотя бы, тысячелетнюю историю сосуществования поляков и украинцев, ранее украинцев никогда не было. Такие местные сообщества не готовы к инаковости. С другой стороны, появились такие люди и среды, которые пытаются формировать свой политический капитал на основе, собственно, враждебности к мигрантам из Украины», — заявил председатель Объединения Украинской в Польше Петр Тима.

Спикер гражданских прав Адам Боднар отметил, что тревожным сигналом стал рост полных ненависти интернет-комментариев, касающихся украинцев.

Также он обращает внимание на использование исторической политики для создания напряжения в этом вопросе.

«К сожалению, реакция со стороны полиции и прокуратуры не всегда является достаточной. Особенно, если речь идет о преступлениях, совершенных в Интернете, то есть о языке ненависти. Однако, к счастью, я бы сказал, что такая реакция является по мере порядочным, если речь идет о реакции полиции и прокуратуры в случаях избиения на национальной почве», утверждает Боднар.

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Если бы его заблокировали два года назад…

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Украинские студенты подарили Порошенко «волшебную палочку» (ФОТО)

Украинские студенты подарили Порошенко «волшебную палочку» (ФОТО) | Русская весна

Студенты Украинской академии лидерства сделали президенту Украины Петру Порошенко подарок.

«Сегодня получил от студентов Украинской академии лидерства необычный подарок. Они на один день открыли в Киеве „Мастерскую волшебных палочек”, чтобы показать: даже самые волшебные палочки не стоят ничего без активных граждан, которые готовы действовать», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Также он заявил, что важные изменения сейчас может внедрять каждый, а будущее Украины в руках именно тех, кто готов брать на себя ответственность.

«И помните — страну изменят не волшебные палочки, а талантливые украинцы!», — добавил Порошенко.

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Украинские студенты подарили Порошенко «волшебную палочку» (ФОТО) | Русская весна

Кемерово. Донбасс с тобой

Траурные мероприятия в ДНР и ЛНР посвященные трагедии в Кемерово.


Метки: важное, компиляция
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