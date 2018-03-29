Новости Украины и Новороссии 29 марта 2018
- 07:04 В Киеве объяснили, почему на Украине «происходит геноцид».
- 02:00 В Польше выросло число преступлений против украинцев.
- 01:35 Если бы его заблокировали два года назад….
- 01:00 Украинские студенты подарили Порошенко «волшебную палочку» (ФОТО).
- Вчера 23:25 Кемерово. Донбасс с тобой.
В Киеве объяснили, почему на Украине «происходит геноцид»
На Украине «происходит геноцид», поскольку Киев советуется с Вашингтоном и МВФ при принятии законов.
Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире политического ток-шоу «Украинский формат» на украинском ТВ.
«Когда принимаются законы, посоветовавшись с „дядей Сэмом“ или с МВФ, у нас в стране потом происходит геноцид. Мы же садимся с профильными специалистами. Мы смотрим, чтобы не было правовых коллизий и это соответствовало всем остальным действующим законам», — подчеркнул нардеп.
Мураев тут же поделился своими рецептами выхода из положения.
«Не лозунги и не рассказы, а работа большого коллектива людей выведет страну из того, куда ее завели», — заявил Мураев.
Мураев известен своими здравыми, взвешенными суждениями о происходящем и адекватным отношением к России на фоне русофобской вакханалии на Украине.
Так, на прошлой неделе он заявил, что Украина давно утратила суверенитет, а украинцам можно вешать на уши любую лапшу.
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В Польше выросло число преступлений против украинцев
Украинцы в Польше все чаще становятся жертвами преступлений на национальной почве.
Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на отчет Обьединения украинцев в Польше.
Отмечается, что в публикации «Украинское меньшинство и мигранты из Украины в Польше. Анализ дискурса» исследуются явления, затрагивающие украинское национальное меньшинство, и подчеркиваются попытки формирования постоянного негативного имиджа мигрантов из Украины.
«Мигранты из Украины, кроме крупных городских центров, появляются в почти каждом польском городе и городке, и то в тех регионах, где, учитывая, хотя бы, тысячелетнюю историю сосуществования поляков и украинцев, ранее украинцев никогда не было. Такие местные сообщества не готовы к инаковости. С другой стороны, появились такие люди и среды, которые пытаются формировать свой политический капитал на основе, собственно, враждебности к мигрантам из Украины», — заявил председатель Объединения Украинской в Польше Петр Тима.
Спикер гражданских прав Адам Боднар отметил, что тревожным сигналом стал рост полных ненависти интернет-комментариев, касающихся украинцев.
Также он обращает внимание на использование исторической политики для создания напряжения в этом вопросе.
«К сожалению, реакция со стороны полиции и прокуратуры не всегда является достаточной. Особенно, если речь идет о преступлениях, совершенных в Интернете, то есть о языке ненависти. Однако, к счастью, я бы сказал, что такая реакция является по мере порядочным, если речь идет о реакции полиции и прокуратуры в случаях избиения на национальной почве», утверждает Боднар.
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Если бы его заблокировали два года назад…
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Украинские студенты подарили Порошенко «волшебную палочку» (ФОТО)
Студенты Украинской академии лидерства сделали президенту Украины Петру Порошенко подарок.
«Сегодня получил от студентов Украинской академии лидерства необычный подарок. Они на один день открыли в Киеве „Мастерскую волшебных палочек”, чтобы показать: даже самые волшебные палочки не стоят ничего без активных граждан, которые готовы действовать», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Также он заявил, что важные изменения сейчас может внедрять каждый, а будущее Украины в руках именно тех, кто готов брать на себя ответственность.
«И помните — страну изменят не волшебные палочки, а талантливые украинцы!», — добавил Порошенко.
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Кемерово. Донбасс с тобой
Траурные мероприятия в ДНР и ЛНР посвященные трагедии в Кемерово.