Главная » Новые технологии, Творчество

Российские смартфоны и планшеты появятся в ноябре

11 0

И еще новости импортозамещения.

Смартфоны и планшеты российских производителей выйдут на рынок в ноябре

Гаджеты от отечественных компаний Fplus, «БайтЭрг» и «Аквариус» на ОС «Аврора» скоро появятся в розничной продаже. Как сообщают источники “Ъ”, уже в ноябре смартфоны и планшеты поступят в торговую сеть «Всесмарт». Речь идет об устройствах нижнего ценового сегмента — до ₽20 тыс. Ключевым препятствием для того, чтобы гаджеты на российской ОС смогли занять существенную долю на рынке, является их несовместимость с приложениями Android.

Как мы ранее уже писали, (https://t.me/suverenka/751)несмотря на ведущуюся в этом направлении активную работу, каталог приложений «Авроры» пока не может порадовать особым разнообразием. На текущий момент там представлено всего 76 позиций — по сравнению с миллионами в Google Play. Так что для обычного пользователя выбор абсолютно очевиден. Если телефон нужен не только для того, чтобы звонить, снимать и пользоваться какими-то специализированными рабочими приложениями — то смартфон на ОС «Аврора» не будет даже рассматриваться потенциальным покупателем.

Конечно, выход в потребительский сегмент позволит ускорить разработку софта под «Аврору», но приложения покупателям нужны вот уже сейчас, а не когда-нибудь потом.

На данный момент единственным потенциальным пользователем подобных устройств можно считать чиновников или сотрудников госкомпаний. По мере введения ограничений на использование иностранных гаджетов для такой категории покупателей — рост потребности в смартфонах и планшетах на базе ОС «Аврора» будет повышаться. Хотя вряд ли отечественным производителям удастся занять мало-мальски существенную долю рынка.

Пока что все принимаемые меры следует рассматривать лишь как попытку государства защитить объекты критической инфраструктуры от внешнего воздействия и создать хоть какой-то рынок сбыта для российских гаджетов.

https://t.me/suverenka/5144 – цинк

Пока же у нас все магазины забиты китайщиной и корейщиной. Главное, чтобы как Йотафоном не получилось https://dzen.ru/a/YfopUVvXohf8SiH1
Тем не менее, двигаться в этом направлении надо, набивая шишки, чтобы не оказывааться в полной технологической зависимости от других стран по целому ряду параметров.

В принципе, если брать телефон-звонилку, то попробовать вполне можно, если это будет действительно отечественная сборка, а не китайщина с шильдиком "сделано в России". Прецеденты были.

Комментарий редакции

В ноябре 2023 года на российском рынке ожидается появление первых смартфонов и планшетов отечественного производства на операционной системе "Аврора". Эти гаджеты будут выпущены компаниями Fplus, "БайтЭрг" и "Аквариус" и предназначены для нижнего ценового сегмента до 20 тыс. рублей.

Однако пока эти устройства обладают существенным недостатком – несовместимостью с большинством приложений Android из-за ограниченности магазина приложений "Аврора". Это делает их малопривлекательными для массового потребителя. Тем не менее развитие собственного производства гаджетов имеет стратегическое значение для технологической независимости России. По мере совершенствования операционной системы и наращивания экосистемы приложений отечественные смартфоны смогут конкурировать с импортными аналогами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8717439.html
Метки: импортозамещение, Китай, промышленность, Россия, телефоны, технологии
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
OS DAY 2021: Кто создаст российский смартфон? Итоги второго дня конференции
Российские смартфоны и планшеты появятся в ноябре
Цифровая экономика и риски цифровой колонизации
Новости Украины и Новороссии 19 октября 2016
Всероссийская перепись населения стартует во всех регионах страны

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru