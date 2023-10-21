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Есть мнение, что планета Нибиру, населённая расой аннунаков и вращающаяся по вытянутой орбите с периодом 3600 лет, сыграла в истории Земли ключевую роль, минимум, дважды. Сначала — протаранив находившуюся между Марсом и Юпитером планету Тиамат, из половины которой (свидетельствомчему остаётся расположение континентов), собственно, Земля и образовалась. А затем уже позже — 450 тысяч лет назад, когда остро нуждающиеся в золоте для спасения собственного мира (ибо новая атмосфера стоит дорого) аннунаки высадились на Землю и создали человечество, смешав собственную ДНК с ДНК местных приматов.

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Это очень интересное мнение, многими разделяемое, но изначально принадлежащее Захарии Ситчину. Сам же он узнал о Нибиру, прочитав глиняные таблички шумеров. Древнейшей, появившийся при содействии нибируйцев и сотни тысяч лет хранившей дарованные пришельцами знания, цивилизации планеты.

...То есть, мнение интересное, но сначала о Захарии Ситчине. Елена Блаватская, конечно, тоже не скупилась, начиняя свою «Тайную доктрину» вымыслом самого абсурдного характера. Но она достойна уважения, как минимум, по двум причинам. Во-первых, потому что её версия прошлого представляется очевидно бредовой только теперь — с высоты накопленных за последние полтора века знаний. Во времена Блаватской «теория пяти рас» казалась всего-лишь излишне смелой и бездоказательной.(в ориг. ссылка) Во-вторых же, сочинительница брала на себя полную ответственность за каждое слово, ставя себя в положение не исследователя, а пророка передающего человечеству тайные знания махатм. То есть, её бредням можно было верить или не верить. На слово. Ибо ни сама реальность махатм, ни их компетентность в вопросах истории, не обосновывались.

Ситчин пошёл другим, куда менее достойным путём, предлагая читателю верить не себе, а шумерам. Но даже не касаясь вопроса, до какой степени надёжным источником могут считаться записанные палочкой на глине древние мифы, приходится признать, что Захария шумеров оболгал. На табличках действительно нацарапано много чуши. Но другой. Решительно ничего даже отдалённо похожего на выдумки Ситчина там нет.

Кстати о Нибиру. Так шумеры именовали не планету — в ряду планет или звёзд Нибиру ни разу не упоминается, — а северный полюс оси эклиптики. Вложенные в уста бога Мардука космогонические представления шумеров формулируются вполне отчётливо. Нибиру — не тело, а точка, вокруг которой вращается свод небес. А поскольку 5 тысяч лет назад северный полюс располагался в созвездии Дракона (у шумеров Тиамат), Мардук помещает ключевой пункт мироздания во чрево поверженного чудовища. Нибиру — крайне важное понятие, тесно связанное с верховным божеством, ибо является центром вселенной. Всё течёт, все меняется, лишь Нибиру неподвижна, но весь мир совершает вокруг неё оборот за один год.

За год. В контексте шумерской космогонии это ясно, так как Нибиру окружена 12 секторами Зодиака. Но знак «сар» может читаться не только, как «год», но и как числительное «3600»(в ориг. ссылка). Именно отсюда растут ноги у «периода обращения Нибиру», а также у фантастического долгожительства первых шумерских царей, сроки правления которых шумеры указывали в сарах и нерах («месяц» или «600»). И хоть бы кого-то удивило, что все допотопные цари правили кратно 600 годам...

То же касается и «двенадцати планет», и всего прочего — прямо по списку — фигурирующего в сочинениях Ситчина. Это его сочинения. Не шумеров. Хотя, конечно, и шумеры тоже здоровы соврать были. Но их вымысел всегда легко отличить от вымысла Ситчина. Шумеры не даром считаются «самым гениальным народом». В их фантазиях была внутренняя логика. А у Ситчина таковой нет.

...В качестве примера можно взять именно концепцию «дюжины планет». Мелочь, но интересная. Их число говорит о многом. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, о которых шумеры знали в реальности, о чём свидетельствуют многократные упоминания на табличках, это — пять. Плюс, Уран и Нептун, о которых шумеры не знали — семь. Плюс Тиамат (Фаэтон), на месте которой остался пояс Астероидов.(была ссылка) Не так всё было, но допустим. Это — восемь. С Нибиру получается девять. Откуда же ещё три?

Ситчин присчитывает к планетам Луну и Солнце. Да, в древности так было принято. Подвижные небесные тела — «планеты», — включая Луну и Солнце, рассматривались отдельно от звёзд — источников света неподвижных друг относительно друга. Для астрономов эпохи меди и даже средних веков, не имевших понятия об истинной природе наблюдаемых объектов, такой подход является естественным. Но для овладевших техникой космических перелётов аннунаков странновато включать Солнце и Луну в число планет. Это же не планеты.

Однако, главная засада именно с двенадцатой планетой — с Плутоном. Потому что, Плутон — тоже не планета, а лишь карликовая планета. Разница? Да! Разница настолько весома, что терпеть Плутон в списке планет оказалось невозможно даже из уважения к традиции. Ведь, если Плутон — планета, то и множество подобных ему тел в поясе Койпера, и за ним, — области рассеянного скопления, — тоже должны считаться планетами. А в таком случае планет в Солнечной системе будет не восемь и не двенадцать, а несколько десятков.

Таким образом, двенадцать планет в Солнечной системе мог насчитать представитель цивилизации с одной стороны не понимающей разницы между планетой, звездой и спутником, но с другой стороны осведомленной о существовании невидимых невооружённым глазом тел пояса астероидов, Урана, Нептуна и Плутона(ссылка). И с третьей стороны, ничего не знающей об Эриде, Седне, Хауамеа, Макемаке и далее по списку(ссылка). А таким условиям отвечает только пытающийся подделать «почерк» древних представитель нашей цивилизации. Не древней и не инопланетной. Ибо крайне самонадеянно и антропоцентрично было бы допустить возможность существования на других планетах или в иные времена идиотов равных по масштабу нашим почти современникам. «Почти современникам» — потому что, из магического числа «12» следует, что жил и трудился этот представитель в период, когда Плутон был уже открыт, а пояс Койпера — ещё нет.

...Это всё к тому, что нечего пенять на шумеров и аннунаков, если сам глупость придумал. Шумеры допустили бы другие ошибки. Аннунаки же… За последние 450 тысяч лет по Ситчину Нибиру должна была сближаться с Землёй 125 раз. Но о повторных визитах аннунаков сведений нет. А значит, на покупку новой атмосферы ворованного золота им, всё-таки, не хватило.

Комментарий редакции

В данной статье рассматриваются следующие основные тезисы:

1. Существует мнение, что планета Нибиру, населенная расой аннунаков, сыграла важную роль в истории Земли, в частности протаранив планету Тиамат и создав человечество. Эта теория принадлежит З. Ситчину.

2. Однако Ситчин исказил информацию с шумерских глиняных табличек. На самом деле шумеры не упоминали ни планету Нибиру, ни 12 планет. Нибиру - это северный полюс небесной оси.

3. Многие элементы теории Ситчина не выдерживают критики - например, включение Солнца и Луны в число планет или упоминание Плутона как полноценной планеты.

4. Вымышленные Ситчиным детали не соответствуют ни логике шумеров, ни возможностям инопланетян.

Вывод: теория о планете Нибиру и ее роли в истории Земли, предложенная Ситчиным, основана на искажении фактов и не выдерживает критики. Шумерские мифы не подтверждают существование Нибиру как планеты или аннунаков как разумной расы.