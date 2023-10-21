Название уже занято.

Да и сама идея тухлая – как показывают примеры разных киносайтов, где за фильмы голосуют зрители, любой обсуждаемый проект может очень легко искажаться либо пользователями, которые накручивают едииницы или десятки за любой фильм, либо администрацией такого сайта, которая подкручивает рейтинги в соотвествии с самими предпочтениями. Достааточно посмотреть на "МетаКритик" или "Красные помидоры", которые уже давно не являются критерием чего либо.

Можно вспомнить, как пользователи налепили сериалу "Анна Болейн", где Анна Болейн была черной, кучу единицы и рейтинг там был что-то типа 1,5 балла из 10. Потому администрация сайта самовольно зачистила негативные оценки и нарисовала 5 или 6, мол быдло не понимает. Нет надеждных инструментов контроля от набегов и манипуляции владельцов таких сайтов с рейтингированием.

Тоже самое происходит в том же Стиме, где порой из-за набегов по различным поводам могут обваливать оценки игровых проектов в ноль, если допустим не нравится ценовая политика издателя. Банальный пример – игру продавали за условные 2000 рублей. А издатель теперь решил ее продавать за 4000 рублей. И до повышения у игры допустим была оценка 85% из 100.

А после негативной реакции пользователей оценка стала допустим 40% из 100. При этом качество проекта осталось тоже самое. При этом на ряде сайтов такую реакциию могут открутить (заткнись, быдло, не твоего ума дела их ценовая политика) или же вовсе запрещают ставить оценки (жри что дают).

Да и ту же Википедию возьмите, где в теории предполагалось, что "коллективный разум" будет составлять "объективные статьи". А в итоге получили примитивную пропагандистскую помойку, где ангажированные персонажи и спецслужбы напрямую правят под текущую конъюнктуры целые сегменты "объективной энциклопедии" и удаляют неугодную информацию.

Так что если даже у Маска все дойдет до практической реализации маня-фантазий, то на практике все равно не взлетит, слишком много способов манипуляции такими системами на разных уровнях. В современном постмодернистском орруэлловском мире это работать не будет.

Комментарий редакции

Основные выводы из статьи:

1. Создание объективного и непредвзятого издания, основанного на мнении пользователей, затруднительно из-за возможности манипуляций как со стороны пользователей, так и со стороны владельцев ресурса.

2. Существующие примеры рейтинговых сайтов и коллективно создаваемых ресурсов (Википедия) показывают, что на практике достичь объективности не удается.

3. В современном мире слишком много возможностей для манипуляций общественным мнением, чтобы подобная система заработала как задумано.

Варианты решения:

1. Использование непредвзятого ИИ в качестве оценщика контента. Однако ИИ тоже может быть иногда предвзятым.

2. Заранее объявлять о своей ангажированности, чтобы пользователи знали, чего ожидать.

3. Проводить образование пользователей, чтобы они могли отличать правду от фейков. Предоставлять разностороннюю информацию по обсуждаемым проблемам.

4. Ввести строгий контроль источников информации и личностей пользователей для предотвращения манипуляций.

5. Использовать технологии блокчейн для прозрачности и неизменности данных.

6. Создать систему поощрений для объективных оценок и наказаний за предвзятые.