Новости Украины и Новороссии 23 мая 2020

На Украине разгорелся скандал из-за изменения порядка диагностики коронавируса.

До сих пор перед любой процедурой или операцией предполагалось брать у пациента ПЦР-тест, но так как мощностей не хватает, его решили заменить ИФА-исследованием.

Украинские медики бьют в набат и говорят, что таким образом чиновники сводят на нет все усилия по сдерживанию эпидемии коронавируса и дают COVID-19 зеленый свет.

С другой стороны, из-за якобы некорректных результатов тестирования масса людей не могут выйти из карантина.

Что происходит с тестированием на коронавирус в «незалежной», разбиралось украинское издание «Вести».

«Это будет катастрофа»

Чтобы всем и быстро проводить самые достоверные ПЦР-тесты, в стране не хватает мощностей.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в день делают 8–9 тыс. анализов. Надо больше, но негде.

«Мы уже договорились, чтобы проводить ПЦР-тестирование на оборудовании в лабораториях, установленных в центрах борьбы с ВИЧ. Также с аналогичной просьбой мы обратились в Госпродпотребслужбу», — говорит Степанов.

Но еще одна стратегия от Минздрава повергла украинских медиков в шок. 21 мая вышел приказ о том, чтобы в некоторых случаях, когда не нужно ставить диагноз, проводить тестирование пациентов методом ИФА.

«Лаборатории установлены практически во всех многопрофильных больницах, в том числе и в районных. Мы будем закупать эти тесты централизованно», — аргументирует министр.

Иными словами, чтобы проверить безопасность пациента, который обращается к врачу или делает плановую операцию, могут использовать именно ИФА-тесты, а не ПЦР.

Но врачи просто в ужасе от такого решения. Уверяют, что тогда все больницы на Украине будут закрыты на карантин, а число заболевших вырастет в разы.

«Как только заработают все больницы, со всех уголков страны будут приезжать пациенты на плановые операции, лечение, диагностику. Потенциально они могут быть инфицированы, а от них могут заразиться и врачи, и другие пациенты. Как предотвратить вспышку в обычных отделениях? Каждому прибывшему на лечение надо делать диагностический ПЦР-тест.

И напомню, что об этом шла речь в ранних приказах Минздрава, поскольку этот тест точный, и альтернатив ему нет. Но да, для этого надо создать технологические условия быстрого тестирования, организовать надежную и удобную логистику образцов. Ведь если пациент пришел на гемодиализ, который длится несколько часов, ему не надо в больнице находиться несколько дней.

Так как быстрой логистики нет, не хватает рук в лабораториях, невозможно значительно увеличить объемы тестирования, но почему-то вместо решения этого вопроса, вышел приказ о том, что вместо ПЦР-теста можно использовать ИФА, если результат ПЦР не доступен в тот же день», — рассказывает изданию глава наблюдательного совета Ассоциации качества диагностики Владимир Сагаенко.

Если ПЦР-тест выявляет коронавирус на ранней стадии, когда пациент особо опасен, то ИФА — только к концу первой недели у 45%, а к концу второй недели — у 70% заболевших.

Более того, по данным японских специалистов, у некоторых пациентов ИФА-тесты на иммуноглобулин М не показывают инфекцию до 20 дня! Поэтому надежно установить заболевшего коронавирусом, да еще и на ранней стадии, не получится.

«ИФА во всем мире используют с другой целью, этот тест является дополнительным, чтобы проверить выработался ли иммунитет. Но им не диагностируют потенциально опасного пациента», — комментирует Саганенко.

Глава украинской Ассоциации по защите прав пациентов Виктор Сердюк уже представляет масштаб трагедии.

«Вот представьте ситуацию: приехал пациент в Институт сердца на плановую операцию. Ему ставят водитель сердечного ритма за $8 тыс., врач или кто-то из пациентов, у кого не выявили Covid-19, его заразил, и он умер.

Или же сам привез Covid-19 в больницу, заразил всех врачей, все операции отменили и больницу закрыли на карантин.

Это катастрофа. Это преступление. Это будут сотни тысяч пострадавших», — говорит журналистам Виктор Сердюк.

Как допускают ошибки

С проблемой пациенты уже столкнулись. Киевлянка Ольга Онищенко вместе с сыном в четверг с утра с боем сдавала ПЦР-тест, без которого не брали на МРТ.

«Нам нужно лечь в нейрохирургию в ОХМАДЕТ. И даже для того, чтобы сделать МРТ, сейчас нужен этот тест. Дают его не всем и выбить тяжело, но я вчера выбегала.

Направление должен выписывать педиатр, как утверждает нейрохирург, а педиатр ссылается на приказ, который вот вышел. А еще направление выписывает тот, кто направляет, и все по кругу», — возмущается Ольга Онищенко.

Другие же сдают тесты ПЦР, но не могут получить результат.

«Родственница заболела 3 апреля и по сей день не может получить добро на выход из карантина. Семь недель! Причина простая — четыре раза ПЦР-тест приходит с пометкой „некорректно взят“. Каждый ПЦР приходится ждать по неделе и дольше.

Что говорит семейный врач? Что снять с карантина до получения второго „здорового“ теста не может. И напоминает о штрафе в 17 тыс. грн в случае, если полиция поймает на улице.

Если учесть то, как „быстро“ приходят результаты тестов, то на карантине безвылазно моя родственница просидит в общей сложности два месяца! Еще один вывод — думаю, именно так и подгоняется статистика: мол, смотрите, сколько людей продолжают болеть», — рассказывает киевлянка Анастасия Браткова.

Впрочем, украинские врачи уверяют, что теории заговора с ПЦР-тестами нет — есть некомпетентность и недальновидность. Руководитель организации по защите прав пациентов Виктор Сердюк напоминает, что и раньше они давали недостоверный результат из-за того, что ими не умели пользоваться.

«Вспомним николаевский феномен. Масса больных с пневмонией, и ни у одного нет Covid-19, а почему? Да потому что они в пробирки для хранения образцов анализов заливали какой-то дезинфектант, и он убивал все вирусы.

Сегодня есть в наличии хорошие тесты, нормальные аппараты, но руки корявые. Надо брать образцы гибкой палочкой, на конце которой должна быть не вата, которая собирает весь вирус и из нее его нельзя выявить, а вискозный материал.

И мазок брать надо в носоглотке на глубине 6–7 см, потому что там только накапливается вирус. Из-за этого и все проблемы.

Тесты по цене $40 уходят в мусор. Контроля качества исследований не существует и поэтому такое происходит», — говорит изданию Сердюк.

Сагаенко соглашается: качество тестирования никто не контролирует. «Но с другой стороны, лаборанту и подсказать некому, что, где и как. К тому же ПЦР-диагностика — на 80% ручная диагностика, не автоматизированная. А чем больше ручной работы, тем больше ошибок. По этой же причине возникает задержка результатов», — объясняет Владимир Сагаенко.

Читайте также: Бойня на Житомирщине: в чём ошибся фермер, расстрелявший «атошников» (ФОТО, ВИДЕО 18+)

Алла Дунина, Украина