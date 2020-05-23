Новости Украины и Новороссии 23 мая 2020
- 10:30 «Будут тысячи заражённых»: украинские врачи бьют тревогу.
- 08:38 Страны Евросоюза встали в очередь за дешевыми украинцами.
- 07:00 Позорная правда о героях «Небесной сотни» всплывает наружу.
- 03:30 Бойня на Житомирщине: в чём ошибся фермер, расстрелявший «атошников» (ФОТО, ВИДЕО 18+).
- 02:30 В Эстонии призвали отказаться от «рабского труда» украинцев.
«Будут тысячи заражённых»: украинские врачи бьют тревогу
На Украине разгорелся скандал из-за изменения порядка диагностики коронавируса.
До сих пор перед любой процедурой или операцией предполагалось брать у пациента ПЦР-тест, но так как мощностей не хватает, его решили заменить ИФА-исследованием.
Украинские медики бьют в набат и говорят, что таким образом чиновники сводят на нет все усилия по сдерживанию эпидемии коронавируса и дают COVID-19 зеленый свет.
С другой стороны, из-за якобы некорректных результатов тестирования масса людей не могут выйти из карантина.
Что происходит с тестированием на коронавирус в «незалежной», разбиралось украинское издание «Вести».
«Это будет катастрофа»
Чтобы всем и быстро проводить самые достоверные ПЦР-тесты, в стране не хватает мощностей.
По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в день делают 8–9 тыс. анализов. Надо больше, но негде.
«Мы уже договорились, чтобы проводить ПЦР-тестирование на оборудовании в лабораториях, установленных в центрах борьбы с ВИЧ. Также с аналогичной просьбой мы обратились в Госпродпотребслужбу», — говорит Степанов.
Но еще одна стратегия от Минздрава повергла украинских медиков в шок. 21 мая вышел приказ о том, чтобы в некоторых случаях, когда не нужно ставить диагноз, проводить тестирование пациентов методом ИФА.
«Лаборатории установлены практически во всех многопрофильных больницах, в том числе и в районных. Мы будем закупать эти тесты централизованно», — аргументирует министр.
Иными словами, чтобы проверить безопасность пациента, который обращается к врачу или делает плановую операцию, могут использовать именно ИФА-тесты, а не ПЦР.
Но врачи просто в ужасе от такого решения. Уверяют, что тогда все больницы на Украине будут закрыты на карантин, а число заболевших вырастет в разы.
«Как только заработают все больницы, со всех уголков страны будут приезжать пациенты на плановые операции, лечение, диагностику. Потенциально они могут быть инфицированы, а от них могут заразиться и врачи, и другие пациенты. Как предотвратить вспышку в обычных отделениях? Каждому прибывшему на лечение надо делать диагностический ПЦР-тест.
И напомню, что об этом шла речь в ранних приказах Минздрава, поскольку этот тест точный, и альтернатив ему нет. Но да, для этого надо создать технологические условия быстрого тестирования, организовать надежную и удобную логистику образцов. Ведь если пациент пришел на гемодиализ, который длится несколько часов, ему не надо в больнице находиться несколько дней.
Так как быстрой логистики нет, не хватает рук в лабораториях, невозможно значительно увеличить объемы тестирования, но почему-то вместо решения этого вопроса, вышел приказ о том, что вместо ПЦР-теста можно использовать ИФА, если результат ПЦР не доступен в тот же день», — рассказывает изданию глава наблюдательного совета Ассоциации качества диагностики Владимир Сагаенко.
Если ПЦР-тест выявляет коронавирус на ранней стадии, когда пациент особо опасен, то ИФА — только к концу первой недели у 45%, а к концу второй недели — у 70% заболевших.
Более того, по данным японских специалистов, у некоторых пациентов ИФА-тесты на иммуноглобулин М не показывают инфекцию до 20 дня! Поэтому надежно установить заболевшего коронавирусом, да еще и на ранней стадии, не получится.
«ИФА во всем мире используют с другой целью, этот тест является дополнительным, чтобы проверить выработался ли иммунитет. Но им не диагностируют потенциально опасного пациента», — комментирует Саганенко.
Глава украинской Ассоциации по защите прав пациентов Виктор Сердюк уже представляет масштаб трагедии.
«Вот представьте ситуацию: приехал пациент в Институт сердца на плановую операцию. Ему ставят водитель сердечного ритма за $8 тыс., врач или кто-то из пациентов, у кого не выявили Covid-19, его заразил, и он умер.
Или же сам привез Covid-19 в больницу, заразил всех врачей, все операции отменили и больницу закрыли на карантин.
Это катастрофа. Это преступление. Это будут сотни тысяч пострадавших», — говорит журналистам Виктор Сердюк.
Как допускают ошибки
С проблемой пациенты уже столкнулись. Киевлянка Ольга Онищенко вместе с сыном в четверг с утра с боем сдавала ПЦР-тест, без которого не брали на МРТ.
«Нам нужно лечь в нейрохирургию в ОХМАДЕТ. И даже для того, чтобы сделать МРТ, сейчас нужен этот тест. Дают его не всем и выбить тяжело, но я вчера выбегала.
Направление должен выписывать педиатр, как утверждает нейрохирург, а педиатр ссылается на приказ, который вот вышел. А еще направление выписывает тот, кто направляет, и все по кругу», — возмущается Ольга Онищенко.
Другие же сдают тесты ПЦР, но не могут получить результат.
«Родственница заболела 3 апреля и по сей день не может получить добро на выход из карантина. Семь недель! Причина простая — четыре раза ПЦР-тест приходит с пометкой „некорректно взят“. Каждый ПЦР приходится ждать по неделе и дольше.
Что говорит семейный врач? Что снять с карантина до получения второго „здорового“ теста не может. И напоминает о штрафе в 17 тыс. грн в случае, если полиция поймает на улице.
Если учесть то, как „быстро“ приходят результаты тестов, то на карантине безвылазно моя родственница просидит в общей сложности два месяца! Еще один вывод — думаю, именно так и подгоняется статистика: мол, смотрите, сколько людей продолжают болеть», — рассказывает киевлянка Анастасия Браткова.
Впрочем, украинские врачи уверяют, что теории заговора с ПЦР-тестами нет — есть некомпетентность и недальновидность. Руководитель организации по защите прав пациентов Виктор Сердюк напоминает, что и раньше они давали недостоверный результат из-за того, что ими не умели пользоваться.
«Вспомним николаевский феномен. Масса больных с пневмонией, и ни у одного нет Covid-19, а почему? Да потому что они в пробирки для хранения образцов анализов заливали какой-то дезинфектант, и он убивал все вирусы.
Сегодня есть в наличии хорошие тесты, нормальные аппараты, но руки корявые. Надо брать образцы гибкой палочкой, на конце которой должна быть не вата, которая собирает весь вирус и из нее его нельзя выявить, а вискозный материал.
И мазок брать надо в носоглотке на глубине 6–7 см, потому что там только накапливается вирус. Из-за этого и все проблемы.
Тесты по цене $40 уходят в мусор. Контроля качества исследований не существует и поэтому такое происходит», — говорит изданию Сердюк.
Сагаенко соглашается: качество тестирования никто не контролирует. «Но с другой стороны, лаборанту и подсказать некому, что, где и как. К тому же ПЦР-диагностика — на 80% ручная диагностика, не автоматизированная. А чем больше ручной работы, тем больше ошибок. По этой же причине возникает задержка результатов», — объясняет Владимир Сагаенко.
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Алла Дунина, Украина
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Страны Евросоюза встали в очередь за дешевыми украинцами
«Сегодня выясняется, что мы ничего не можем без украинцев». Эти слова одного из европейских чиновников стали квинтэссенцией происходящего сегодня на рынке рабочей силы в ЕС. Работодатели Евросоюза требуют вернуть в их страны работников с Украины, потому что иначе погибнет и урожай, и другое важное производство. Однако вряд ли подобная интеграция в ЕС обрадует Киев – в ней есть и подводные камни.
Судя по новостям из недалекого зарубежья, эстонские фермеры буквально в шаге от того, чтобы поднять на вилы свое правительство. И повод нешуточный – судьба урожая. Позиции сторон просты. Фермерам не хватает рабочей силы для сбора клубники.
А ведь уже вот-вот. Конец мая, ранняя уже на прилавках. Что до рабочей силы, то ее дефицит тоже не новость. Страны Прибалтики теряют ее уже лет 15, с тех пор, как вступили в ЕС. Еще в прошлом году в докладе ООН «Перспективы населения мира – 2019» было указано: «Между 2019 и 2050 годами прогнозируется снижение… населения 55 стран или регионов из-за устойчиво низкого уровня рождаемости, а в некоторых местах из-за высоких показателей эмиграции. Наибольшее сокращение населения относительно его численности с потерями около 20 процентов и более ожидается в Болгарии, Латвии, Литве, на Украине…». Да и за последние 30 лет население трех республик уменьшилось более чем на два миллиона человек (примерно с восьми до шести миллионов).
Рабочую силу эстонские фермеры хотят привезти с Украины. И в этом основная закавыка – чиновники против. «Мы не можем строить эстонское государство на украинской рабочей силе. Сегодня выясняется, что мы ничего не можем без украинцев. Не можем без них строить, собирать клубнику. Скоро не сможем без украинцев издавать газеты и делать телевизионные программы. Так не должно быть». Это слова министра иностранных дел Эстонии Марта Хельме.
Но не все страны Европы так настроены по отношению к украинцам, в особенности теперь.
На прополку – чартером
Скажем, в Германии о судьбе урожая задумались еще в начале апреля, то есть вскоре после того, как страны ЕС закрылись на карантин даже друг от друга, а немалая часть гастарбайтеров разъехались по домам. Решение чиновников вполне отражает присущую немцам практичность – виртуальный карантин: «…люди будут работать и жить небольшими группами, максимально изолированными одна от другой, и не смогут выходить за пределы предприятия». Ну действительно, чего им сидеть дома в изоляции, если можно сидеть (и работать) в изоляции на фермах?
Всего в апреле-мае в ФРГ собирались привлечь к такому «карантину» работников из Румынии, Польши и с Украины. Но по сути это означает «с Украины, Украины и Украины», поскольку схема отработана уже давно. Работник приезжает в Польшу, получает трудовую визу, а дальше местная компания, занимающаяся аутсорсингом персонала, выписывает ему командировку в ту же Германию на необходимый заказчику срок. И если в начале апреля речь шла о 40 тысячах таких работников, то уже во второй половине месяца эту планку перекрыли вдвое. И даже при этом немецкие фермеры заявляли, что им не хватает еще 300 тысяч работников. Украинских, конечно же.
В начале апреля стало известно, что из-за пандемии Польша лишилась 143 тыс. украинских гастарбайтеров. Именно столько, по данным польской стороны, выехало в период с 15 марта по 7 апреля. Судя по тому, что примерно в тот же период на Украину вернулось 650 тыс. человек, в Польше немного недооценили количество работавших у них украинцев.
Поэтому в апреле поляки, как и немцы, стали придумывать схемы возврата украинцев на поля и заводы.
Поначалу набирали тех, что решил остаться в Польше и не возвращался на Украину на время эпидемии. Потом разрешили въезд с Украины (но с обязательным двухнедельным карантином и приглашением от работодателя). 4 мая на Украине открылись польские консульства – но лишь затем, чтобы выдавать визы тем, кто едет на сельхозработы. В последнее же время поляки плюнули и на карантин для сельскохозяйственных работников. Едешь собирать клубнику или пропалывать овощи? Езжай прямо на поле.
Торговля черным деревом
Но всё это уже в мае. А в конце апреля на Украине разыгралась многими не замеченная драма. На ней стоит остановиться особо.
Тысячу лет назад важнейшими экспортными статьями Киевской Руси были рабы и зерно. Сегодня Киев, по сути, зарабатывает тем же – продажей зерна и рабочей силы. С той лишь разницей, что теперь рабочая сила продает себя сама. И в Киеве долгое время с этим мирились: ну а что сделаешь? Тем более, что трудовые мигранты год за годом вытягивают торговый баланс из минуса, обеспечивая ежегодный приток валюты. В последние годы – на уровне 10-11 млрд долларов.
Но тут случилась эпидемия. Первыми стричь гастарбайтеров стали пограничники. «24.04 пересекал границу, ехал из Польши на Украину. До границы приехал на машине и как все другие хотел перейти пешком. Перед польской стороной собиралась очередь, когда собралось около 25 человек, приехал автобус с украинской регистрацией, сказали, что перевезут на украинскую сторону, но за 50 злотых (310 гривен за 300 метров границы)», – писал в Facebook один из мигрантов.
50 злотых (860 рублей) за 300 метров – это обидно, но терпимо. А вот когда ближе к концу апреля украинцы потянулись обратно, их ждал другой сюрприз. За те же самые 300-500 метров между украинским и польским КПП (но уже в сторону Польши) нужно было заплатить 50-70 долларов. То есть в пять раз больше. Можно сказать, мол, это местная самодеятельность. Если не знать украинских реалий. Еще в марте, когда Украина закрывалась на карантин, одним из решений властей было закрытие большей части пограничных переходов. То есть условия для дефицита были созданы.
Во-вторых, граница – серьезный бизнес. Ничего само по себе там не возникает. А каждую «тему» кто-то прикрывает, в том числе и в Киеве. Но одной только дани за проход границы кому-то показалось мало.
Финские фермеры были одними из первых, кто стал возить украинцев к себе чартерами. Поэтому как раз их рейсы, а также чартер с сезонными работниками, направлявшийся в Великобританию, спровоцировали небольшой скандал: украинская сторона пыталась помешать вылету через запрет Госавиаслужбы на вылет.
Официальные причины – забота о здоровье украинцев и нежелание потом возиться с эвакуацией. Но, по слухам, финских и британских фермеров попросту пытались раскрутить на «откат». И отступились лишь после того, как на украинского премьера надавил посол ЕС на Украине Маати Маасикас.
Впрочем, были не только шкурные интересы. У Зеленского лелеяли планы провернуть на карантине нечто вроде «Нового курса» Рузвельта, отправив 500 тыс. украинцев класть брусчатку, строить дороги, заниматься озеленением и благоустройством.
Но после встречи с Маати Маасикасом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сдался, заявив, что готов к переговорам с европейскими странами, а координацией отправки украинцев на поля, фермы и огороды займется офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. «Тот случай, когда форма наконец полностью сошлась с содержанием», – заметил в ответ на это главред одного из украинских изданий.
Едут даже за гроши
В итоге уже в начале мая на Украине стали готовить чартеры для отправки работников в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. И вовремя. «Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше всех в ЕС выращиваем шампиньонов и др. Поэтому если работники с Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено на полях, пропадет, поскольку некому будет собирать», – волновался владелец перерабатывающей компании Real SA Анджей Гайовничек.
В Италии и вовсе решили не морочиться и одним махом легализовать до полумиллиона нелегальных трудовых мигрантов (если фермеры докажут, что прежде те работали в агросекторе). Как известно, Италия – вторая в Европе страна по количеству гастарбайтеров с Украины.
Казалось бы, наконец-то Украина пришла к успеху. Весь ЕС в очередь строится за украинскими работниками. Но есть нюанс. Работа в агросекторе и до пандемии была не самой высокооплачиваемой (и довольно тяжелой – 12-14 часов в сутки). Теперь же платят и вовсе гроши: «В месяц на руки выходит около 500-600 долларов, вместо прошлых 800-1000 долларов», – признаются рекрутеры.
Но после двух месяцев карантина украинцы согласны и на это.
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Позорная правда о героях «Небесной сотни» всплывает наружу
К сожалению, на Украине понятие «герой» совершенно дискредитировало себя, иначе как объяснить то, что к «Небесной сотне» причислили очередную очень сомнительную личность?
Это не пляска на костях, это не попрание тех, кто тогда на Майдане был в числе «Небесной сотни». Это просто мысли касаемо того, как страна пытается силой пропаганды удержать в людях последние зачатки веры в действующую власть.
Героизация сомнительных личностей — это последнее, что нужно делать. На то, кого сделали очередным героем, обратила внимание бывшая министр юстиции Незалежной Елена Лукаш.
Оказалось, что среди той самой «Небесной сотни» половина — липа. Да, действительно, все эти люди погибли, и склоним головы в память об ушедших.
Но, как выяснилось, не все имеют отношение к событиям февраля 2014 года. Список «Небесной сотни» попросту фальсифицировали.
Лукаш рассказала о Викторе Прохорчуке 1975 года рождения, который погиб от колото-резаной раны шеи. Сейчас он включен в список сотни, но судя по материалам судебных постановлений, в ходе разногласий с товарищами его зарезали и бросили умирать на Крещатике. Под шумок, так сказать.
Да, Прохорчук был на Майдане, был в организации УНСО*, жил в их палатке, но не был членом сотни. К тому же, его дважды привлекали за вождение в нетрезвом виде. То есть, он еще был и алкоголиком.
Лукаш сообщила, что алкоголь и Майдан очень тесно связаны друг с другом, у многих майдановцев в анамнезе алкогольная зависимость.
К сожалению, сейчас все забывают о том, что погибли 23 сотрудника милиции, что правоохранителям нанесли почти 1000 телесных повреждений, что 205 из 257 тяжких ранений были огнестрельными. А зря.
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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»
*Запрещённая в РФ экстремистская организация.
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Бойня на Житомирщине: в чём ошибся фермер, расстрелявший «атошников» (ФОТО, ВИДЕО 18+)
Одесский журналист Юрий Ткачёв прокомментировал события в Житомирской области, где были застрелены 7 человек.
«По поводу расстрела под Житомиром, где владелец пруда застрелил семерых приехавших кошмарить его атошников, я вам историю расскажу.
Случилась она, если мне не изменяет память, то ли в 2014, то ли в 2015. Камнем преткновения тогда тоже стал пруд, в котором разводили рыбу под Маяками Беляевского района, за контроль над которым поссорились два коммерса.
Оба коммерса наняли активистов-атошников, и пошла веселуха. Пару недель шли местные бои тактического значения, наконец, было назначено генеральное сражение (в годы моей юности такое называли „стрелой”), на которое стороны прибыли с оружием вплоть до противотанковых гранатомётов. Вызванный наряд полиции, посмотрев на „аргументы” сторон, предпочёл ретироваться, и я их понимаю.
Закончилось всё в итоге мирно: активисты решили, что оно того не стоит, и валить друг друга по-серьёзному не стали. Кому достался пруд — я уж не помню.
Но было весело.
Ошибка мужика из Житомира заключалась в том, что он пытался решить проблему с активистами сам, а не нанял для этого других активистов. Теперь будет сидеть: убийство быдлом представителей привилегированного класса обычно не прощается, несмотря на любые смягчающие обстоятельства (1 с охотничьим ружьём против 5 вооружённых головорезов). Впрочем, в таких ситуациях лучше пусть трое судят, чем четверо несут».
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В Эстонии призвали отказаться от «рабского труда» украинцев
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас вслед за министром внутренних дел призвал отказаться от использования «рабского труда» украинцев на сельхозработах.
Глава МВД Эстонии Март Хельме выступил против призывов эстонских аграриев разрешить украинским заробитчанам приехать в страну для сбора клубники, заявивив, что нельзя перестраивать государство под дешевую рабочую силу из Украины. Хельме и Пыллуаас являются членами националистической консервативной народной партии (EKRE).
По словам Пыллуааса, проблема со сбором клубники существует уже давно, поскольку в Эстонии мало рабочих рук. Местные фермеры утверждают, что без заробитчан большая часть урожая останется несобранной, однако спикер не согласен с этим мнением.
«Как эстонцам удавалось собирать клубнику несколько лет назад, когда еще не было украинцев? Очень хорошо удавалось. Великолепно! Однако сегодня они настолько беспомощны и некомпетентны, что не могут ни с чем справиться и единственным выходом для них является иностранная рабочая сила, — написал Пыллуаас в соцсети. — Неправда! Культивация такой лжи и разжигание истерии крайне безответственны. Особенно во время сегодняшнего кризиса, когда у нас 50 тысяч безработных, и их число растет».
Спикер призвал фермеров признать, «что время бизнес-модели, построенной на дешевом рабском труде, прошло».
«Это ваш выбор: закрыться или начать предлагать людям нормальную оплату и условия труда. Эстонцы не хотят жить на двухъярусных кроватях в одной комнате и работать 12-часовые смены без выходных. Эстония не является слаборазвитой страной дешевой рабочей силы. Мы — европейская страна, где люди заслуживают за свою работу достойной платы», — заявил Пыллуаас.
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