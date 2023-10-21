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Лучшее будущее для Ближнего Востока

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«Мы работаем … для создания лучшего будущего для Ближнего Востока … это принесет пользу жителям Ближнего Востока»(с) Байден











https://t.me/warfakes – цинк

Благодетели…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8718959.html
Метки: байден, ближний восток, США
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