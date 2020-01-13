Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 января 2020

У Вашингтона не было разведданных о том, что иранский генерал Касем Сулеймани готовил атаки на четыре посольства США.

Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в интервью CBS News в понедельник, 13 января.

«Президент (Дональд Трамп — прим. ред.) не привел конкретных доказательств. Он сказал, что верит в это. Я не видел ни одного (доказательства — прим. ред.) в отношении четырех посольств», — заявил Эспер.

Тем не менее Эспер подтвердил, что такие атаки могли произойти. Он утверждает, что Сулеймани стоял за атаками на США в течение последних 20 лет, в том числе и за штурмом американского посольства в Багдаде 31 декабря.

«Сегодня мы в большей безопасности, чем несколько недель назад. Почему?

Мы убили самого крупного лидера террористов в мире, Касема Сулеймани, на руках которого кровь сотен погибших американских военнослужащих», — гнёт общую американскую линию Эспер.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после операции США в районе аэропорта Багдада, в ходе которой был убит легендарный иранский генерал.

В ответ на враждебные действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные.

Читайте также: Теперь нет сомнений — «Боинг» сбила Украина