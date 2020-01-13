Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 января 2020
- 14:18 Протесты в Ираке привели к многочисленным жертвам.
- 12:20 В Москве начались переговоры по Ливии.
- 11:24 Ужасающий опыт.
- 10:54 Антиправительственные протесты в Иране не утихают.
- 10:12 Убийство генерала Сулеймани: Пентагон опроверг утверждение Трампа.
- 08:55 Мне всё равно, — Трамп высказался по Ирану.
- 08:36 Госдеп потребовал от Ирака наказать виновных в атаке на авиабазу «Балад».
- 05:30 «Неуязвимый Т-72»: ракета ударила по танку в Сирии, результат расстроил боевиков (ВИДЕО).
- 05:00 «Наши в Ливии»: урегулирование через военную победу.
- 01:30 СРОЧНО: Россия становится главным миротворцем в Ливии — маршалл Хафтар прибыл в Москву.
- 00:58 Хафтар и Саррадж встретятся в Москве.
- Вчера 23:33 Погибшие в Кандагаре.
Протесты в Ираке привели к многочисленным жертвам
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В Москве начались переговоры по Ливии
В Москве начались переговоры между Россией и Турцией по ситуации в Ливии.
Основная заявленная цель – прекращение боевых действий и завершение ливийской войны в ее текущем виде.
С российской стороны переговоры ведут Шойгу и Лавров.
С турецкой стороны министр обороны Хулуси Акар, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и шеф разведки Хакан Фидан.
Хафтар и Саррадж должны присоединиться к переговорам чуть позже. Оба уже прибыли в Москву – Хафтар прилетел ночью, Сарраджа привезли турки.
Так как в Италии встреча провалилась, Хафтару и Сарраджу удалось встретиться лишь в Москве.
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Ужасающий опыт
Свидетельство датского сержанта по имени Джон о том, как Иран бомбил американскую базу Айн-аль-Ассад. Сержант вместе с другими датчанами после бомбежки был отправлен из Ирака в Кувейт.
Примечательно, что по свидетельству датского сержанта на базе были уничтожены несколько вертолетов, о которых Пентагон умолчал.
Вместе с несколькими другими солдатами, датский сержант по имени Джон ждал несколько часов в бункере в ожидании иранской атаки на военную базу Айн-аль-Ассад.
Правительство было предупреждено за шесть часов до ракетных ударов по военным базам. Корреспондент Расмус Тантольдт взял у него интервью в Кувейте после того, как большинство из 133 солдат, которые находились на базе, были эвакуированы.
За шесть часов до того, как Иран направил ракеты на две военные базы в Ираке, датское правительство и Силы обороны знали о нападении. Джон и другие солдаты были уведомлены о нападении за несколько часов до того, как оно произошло, и они несколько часов ждали в бункере нападения.
Тем не менее первый удар стал неожиданностью. Ударили 9 ракет мощностью по тонне каждая. Это было неописуемо. Я никогда не испытывал ничего подобного, и я надеюсь, что никогда не испытаю это снова. Это была жестокая атака. Атака была настолько сильной, что бункер трясся, и внутрь проникло много пыли.
Мы должны были сидеть с шарфами на лицах, чтобы дышать, говорит Джон. Хуже всего было неведение и бессилие датских солдат перед лицом ожидания новых ударов. Мы не знали, где и когда упадет следующая ракета.
Мы могли бы просто сидеть и ждать. Мы не могли сделать то, для чего мы подготовлены. Мы могли просто ждать, говорит Джон.
Датские солдаты реагировали по-разному. Некоторые сидели и рассказывали анекдоты, чтобы защитить себя. Некоторые прижимались друг к другу, а некоторые плакали, говорит датский сержант.
После нападения солдаты были удивлены, что разрушений не было еще больше. Я бы посчитал, что ближайшая ракета попала в 300 футах от нас, и когда мы гуляли потом, там были вертолеты, разорванные пополам, и отверстия настолько большие, что в них можно было припарковать фургон.
Психологи сейчас едут в Кувейт, чтобы помочь датским солдатам оправиться от ужасающего опыта. Они нам действительно нужны. Это была ситуация, к которой мы не были подготовлены, говорит Джон.
https://nyheder.tv2.dk/udland/2020-01-10-dansk-soldat-efter-iransk-angreb-jeg-foelte-mig-magtesloes – интервью датского сержанта
Немного тревожно за датскую армию, если заранее известный удар, который они заблаговременно пережидали в защищенном бункере, стал для них ужасающим опытом, после которого им понадобился психолог.
Страшно представить, чтобы с ними было, если бы Иран наносил удары без предупреждения.
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Антиправительственные протесты в Иране не утихают
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Убийство генерала Сулеймани: Пентагон опроверг утверждение Трампа
У Вашингтона не было разведданных о том, что иранский генерал Касем Сулеймани готовил атаки на четыре посольства США.
Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в интервью CBS News в понедельник, 13 января.
«Президент (Дональд Трамп — прим. ред.) не привел конкретных доказательств. Он сказал, что верит в это. Я не видел ни одного (доказательства — прим. ред.) в отношении четырех посольств», — заявил Эспер.
Тем не менее Эспер подтвердил, что такие атаки могли произойти. Он утверждает, что Сулеймани стоял за атаками на США в течение последних 20 лет, в том числе и за штурмом американского посольства в Багдаде 31 декабря.
«Сегодня мы в большей безопасности, чем несколько недель назад. Почему?
Мы убили самого крупного лидера террористов в мире, Касема Сулеймани, на руках которого кровь сотен погибших американских военнослужащих», — гнёт общую американскую линию Эспер.
Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после операции США в районе аэропорта Багдада, в ходе которой был убит легендарный иранский генерал.
В ответ на враждебные действия Вашингтона Тегеран нанес ракетный удар по двум базам в Ираке, которые использовали американские военные.
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Мне всё равно, — Трамп высказался по Ирану
Президент США Дональд Трамп выразил равнодушие по поводу перспектив ирано-американских переговоров. Глава Белого дома заявил о том, что его уже совершенно не интересует, вернется ли Тегеран за стол переговоров или нет.
Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter, комментируя соответствующее заявление своего советника по национальной безопасности Роберта О’Брайена.
Ранее О’Брайен высказал мнение, что Тегерану необходимо сначала от чего-то отказаться, чтобы получить «привилегию вести переговоры с США».
В ответ на это Трамп и написал, что его не интересует, будет Иран вести переговоры или нет.
«Советник по национальной безопасности предположил сегодня, что санкции и протесты уже „перекрыли кислород“ Ирану и заставят его начать переговоры. На самом деле, мне все равно, начнутся переговоры или нет», — написал американский лидер.
Трамп добавил, что отношения двух государств зависят только от Тегерана, отметив, что не приемлет никакого ядерного оружия и расправ над протестующими.
Как сообщала «Русская Весна», Вашингтон пригрозил Ираку заморозить денежные средства, вырученные от продажи нефти, которые хранятся в Федеральном банке Нью-Йорка, если официальный Багдад не прекратит настаивать на выводе американских войск из страны.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Госдеп потребовал от Ирака наказать виновных в атаке на авиабазу «Балад»
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Багадад принять меры для защиты военных баз и привлечь к ответственности виновных в недавнем обстреле авиабазы «Балад», где размещен американский контингент.
Помпео заявил, что Вашингтон возмущен сообщениями о новом ракетном обстреле иракской авиабазы, и призвал прекратить нарушение суверенитета Ирака нелояльными иракскому правительству группами.
Ранее военный источник РИА «Новости» сообщил, что база военно-воздушных сил Ирака «Балад» в провинции Салах-эд-Дин подверглась в воскресенье обстрелу. По меньшей мере пять реактивных снарядов из установок «Катюша» из неизвестного источника попали по базе, что привело к ранению четырех военнослужащих ВВС Ирака, двое из них – офицеры. Никто из американских военных не пострадал.
Также Помпео обсуждая в эфире FOX News усиление напряженности в отношениях между США и Ираном после убийства Сулеймани, заявил о желании «народа Ирака» сохранить присутствие войск США.
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«Неуязвимый Т-72»: ракета ударила по танку в Сирии, результат расстроил боевиков (ВИДЕО)
Сирийские боевики обстреляли из ПТРК танк Т-72 Сирийской армии на фронте у Кбейна (Кбана) в горах на границе провинций Латакия и Идлиб.
Как хорошо видно на ролике, противотанковая ракета попала в покрытую динамической защитой башню и не принесла танку заметного ущерба, но террористы решили выдать свой бессмысленный выстрел за уничтожение бронемашины.
Пропагандисты группировки «Фронт национального освобождения» обнародовали кадры и сделали самоуверенное заявление.
«Смотрите: танк Асада уничтожен на оси Аль-Кбейн в сельской местности Латакии после попадания противотанковой ракеты», — говорится в сообщении бандформирования.
Эти кадры с юмором прокомментировал курдский активист Lêkolîn из северной Сирии:
«В Идлибе банды, поддерживаемые Турцией, расстреляли с помощью ПТУР танк правительственных войск Т-72. Результат: нет воплей “Аллаху Акбар” :)», — иронично отметил курд.
«В 2014 году ЦРУ передало 15 тысяч противотанковых ракет TOW бандгруппам ССА через саудитов. Количество ракет было настолько велико, что они применялись при обстрелах домов, заборов, группы из нескольких военнослужащих и т. д.», — добавил он.
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«Наши в Ливии»: урегулирование через военную победу
На фоне обострения ирано-американского конфликта на Ближнем Востоке, в Ливии происходят события, крайне важные для этой страны, для Ближнего Востока и всего средиземноморского региона.
Вокруг Ливии последние дни наблюдается повышенная дипломатическая активность. Италия пытается стать посредником во внутриливийском конфликте. Руководитель ливийских бандитов из Триполи даже летал в Европу и в Рим на переговоры, но вторая сторона ливийского конфликта эти переговоры отвергла.
Президенты России и Турции сделали совместное заявление по Ливии, в котором призвали обе стороны к переговорам. Ливийские бандиты из Триполи немедленно согласились, маршал Хафтар ответил отказом и заявил, что окончанием внутриливийского конфликта будет изгнание или уничтожение бандитов.
В последние часы президент России трижды обсуждал ливийскую тему по телефону — с президентом Египта, с эмиром Катара и с наследным принцем Абу-Даби.
Ливия — один из фронтов нынешней мировой войны «наших» с «ненашими», в котором «наши» побеждают. Протурецкие бандиты в Ливии сейчас контролируют только часть Триполи и узкую полоску земли вдоль Средиземного моря до Мисраты, небольшие территории к югу от Триполи — и всё.
Окрестные племена их ненавидят. Недавние освобождения городов Бани Валид и Джамиль к югу от Мисраты — явное тому подтверждение. Местные племена 9 лет сопротивлялись бандитам из Мисраты, а когда подошла ливийская армия, окончательно освободили свои города.
Тоже самое имеет место во всей оставшейся небольшой части Ливии, контролируемой протурецкими бандитами из ПНС, — местные племена их ненавидят и ждут прихода армии.
Аэродромы и морские порты Триполи и Мисраты обстреливаются ливийской армией. Ливийская армия установила воздушную зону безопасности над Триполи, и теперь протурецкие бандиты отрезаны от внешней помощи.
Единственное, что может спасти антинародный режим ПНС — это перемирие, о котором просят президента России все «не наши», все те, кто поддерживал антисирийских бандитов в Сирии и кто спонсировал свержение Муамара Каддафи, — князьки из стран Персидского залива и султан, который чудом усидел на троне во время военного переворота, и то благодаря российской помощи, которая была крупной политической ошибкой, ибо любой другой турецкий режим, кроме режима Эрдогана, нанёс бы России гораздо меньший ущерб.
Эрдоган ведёт против России две войны — в Ливии и в Сирии, он оккупирует часть территории Сирии, и это всё из-за попустительства России и из-за слабости Сирии.
Сейчас у России есть реальный шанс победить «не наших» в Ливии. Нужно только дать ливийской армии и законному ливийскому правительству несколько дней для окончательного уничтожения режима ПНС в Триполи и в Мисрате. Никаких переговоров, никакого перемирия — и через несколько дней бандиты из ПНС будут уничтожены, а вся территория Ливии будет освобождена.
Именно сейчас в Ливии не нужны никакие переговоры, нужно только невмешательство внешних сил в события в Ливии. Нужно дать «нашим» в Ливии победить.
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Михаил Ошеров, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
СРОЧНО: Россия становится главным миротворцем в Ливии — маршалл Хафтар прибыл в Москву
Об этом первыми сообщили арабские СМИ со ссылкой на собственные информированные источники, позже информация просочилась и в российские федеральные издания, подтверждающие эту информацию.
По данным агентства NORS, командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хаффтар экстренно прилетел в Москву для участия в переговорах об условиях прекращения огня и мирного урегулирования в Ливии.
В понедельник в МИД РФ должна состояться встреча министров обороны и иностранных дел России и Турции. Перед этим стало известно, что в ней также предполагается участие лидеров противоборствующих сторон ливийского вооружённого конфликта.
По имеющимся данным, следом за ним летит его враг — глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж, который должен прибыть в Москву уже сегодня — в понедельник, 13 января.
Как ранее сообщалось, председатель ПНС Файез Саррадж и Халифа Хаффтар должны были провести мирные переговоры в Риме, но встреча не состоялась.
Теперь в роли главного посредника и миротворца выступает Москва.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Хафтар и Саррадж встретятся в Москве
Внезапно.
После провала попыток посредничества Италии, договоренности Эрдогана и Путина о перемирии в Ливии, договоренности Меркель и Путина о создании в Берлине переговорной площадки для остановки войны в Ливии, переговоры между Хафтаром и Сарраджем пройдут в Москве. Обсуждать будут полноценное перемирие, которое может положить конец кровопролитным боевым действиям, куда на днях уже втянулась и Турция.
Пока что в Ливии объявлено о временном перемирии с 10 часов вечера в воскресенье. Перемирие формально подтвердили и представители ПНС и представители ЛНА, хотя де-факто оно сейчас и не соблюдается в полной мере.
Как сообщает ряд источников, Хафтар прибыл в Москву.
Кроме российских представителей и ливийских деятелей, ожидается приезд в Москву министра иностранных дел Турции Чавушоглу, шефа военной разведки Хакана Фидана и министра обороны Хулуси Акара, которые привезут с собой Сарраджа. Уже хорошо известно, как только это троица едет в Москву, значит на носу очередной взаимовыгодный договорняк вроде тех, которые оформляются в Северной Сирии.
Если перемирие будет заключено, оно переведет Россию на роль главного посредника в ливийской войне и главного миротворца (а как мы знаем из заявлений Путина, ЧВК там действуют отдельно от российского правительства), что откроет для нее достаточно широкие возможности для влияния на будущее Ливии безотносительно того, как будет продолжаться борьба Хафтара с Сарраджем. Остальные спонсоры сторон окажутся в догоняющем положении. Разумеется, такой договор усиливает и роль Турции, которая может из "агрессора, которому объявили джихад" превратиться в одного из гарантов мирного процесса (знакомая по Сирии ситуация). Сегодня увидим, насколько преодолимы противоречия враждующих группировок.
Как представляется, единственный разумный выход для Ливии, это проведение после прекращения войны всеобщих выборов, на которых должна победить не столь скомпроментированная фигура как Саррадж или Хафтар. Например Сейф Каддафи.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Погибшие в Кандагаре
Военные инженеры Маклахлан и Виллалон из 3-й бригады 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США убитые вчера в афганской провинции Кандагар во время подрыва талибами СВУ при прохождении колонны американских войск.
На страничке дивизии указано, что погибшие "воплощали в себе лучшие американские ценности".
Кроме этих двоих, еще два инженера из 3-й бригады получили ранения средней степени тяжести.
Пора снова звать талибов в Кэмп-Дэвид.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Забавная база, матчасть им по, их за шесть часов предупредили что на базе будут взрывы и пожары. Они вертолеты поленились убрать и плакали в бункере, чё то фигня какая то. Сплошной договорняк. Типа вы у нас министра обороны убили. Давайте мы вас для приличия побомбим оставьте для виду на поле два трактора и два тракториста в подвале. Чтоб и техника сгоревшая была и свидетели из под земли.
О Кей нормально, мы как раз под это дело боевые получим и страховки.