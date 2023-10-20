Коротко по ускоряющимся событиям в Палестине.



1. ЦАХАЛ завершил подготовку к нападению на Сектор Газа. СМИ США заявляют, что приказ уже отдан.

2. Западные дипломаты массово покидают Ливан. Также призывают своих граждан покидать Ливан.

3. США выпустили предупреждение об угрозе безопасности американцам за рубежом.

4. Иранские прокси продолжают атаки на американские базы в Ираке и Сирии. У американцев уже есть потери. Эсминец США сбил несколько ракет запущенных из Йемена.

5. Бомбардировки Газы продолжаются, число погибших приблизилось к 4000. Раненых уже более 14 000.

6. По всему миру продолжаются протесты в поддержку Палестины, даже там, где они запрещены. Израиль эвакуировал дипломатов из Турции, Иордании, Египта, Марокко.

7. "Хезболла" сообщила, что уничтожила и повредила 10 израильских танков типа "Меркава 3" и "Меркава 4". Свои потери заявляет в 17 человек. Боевые действия продолжаются.

8. Продолжаются столкновения и протесты на Западном берегу. Есть убитые протестующие и много раненых. Убитые и раненые есть и среди израильских солдат.

9. Гуманитарная помощь должна поступать в Газу завтра через КПП Рафах. Передавать будут Красный Полумесяц и ООН. Российская гуманитарка там тоже будет.

10.Иордания и Египет сообщили, что не допустят выдавливания Израилем палестинцев на свою территорию. Эту позиции довели в том числе и до США.

11. США отказались от международного расследования обстрела госпиталя в Газе, заявив, что надо верить им и Израилю.

12. Исламское сопротивление Ирака после нанесенных ударов сообщило, что будет продолжать атаковать американские объекты в пределах досягаемости.

В ближайшие дни будет жарко.

Трансляция событий в Палестине идет параллельно с трансляцией войны на Украине, как обычно в телеге https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь

Комментарий редакции

- Израиль готовит наступление на сектор Газа, число жертв и раненых там растет.

- Напряженность нарастает на всем Ближнем Востоке – западные дипломаты покидают регион, идут боестолкновения в Ливане и Ираке.

- Ожидается эскалация конфликта в ближайшие дни. Ключевую роль играют позиции Ирана, США и стран региона – Иордании, Египта.

- Ситуация развивается параллельно событиям на Украине и требует пристального внимания.