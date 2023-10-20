Некомфортный Оруэлл



Западные либералы задались целью запретить произведения Джорджа Оруэлла, потому что его творчество заставляет их чувствовать себя "некомфортно".

Об этом написало издание Telegraph. По мнению инициаторов запрета произведение "1984" и другие классические книги Оруэлла вредны для общества, потому что сам автор был "садистом, женоненавистником, гомофобом и жестоким человеком":

Основываясь на автобиографических записях жены Оруэлла – Эйлин О'Шонесси, либералы считают, что автор вычеркнул женщин из своего жизненного пути.

Биограф указывала, что Оруэлл был блестящим писателем, но сложным человеком, чья личная жизнь шла вразрез с "порядочностью" его произведений.

Биограф Анна Фандер считает, что Эйлин О'Шонесси, будучи супругой Оруэлла, внесла весомый вклад в творчество писателя, включая помощь в написании "Скотного двора".

По мнению Фандер тьма, которая царит в "1984", отражает состояние души Оруэлла.

Комментарий: Полёту фантазии биографа нет предела, чему, наверное, очень бы удивился сам классик.

"Порядочность – ключевая оруэлловская ценность. Он хотел быть порядочным, хотел, чтобы его считали порядочным, под чем он подразумевал честного человека, одинакового внутри и снаружи" – пишет Фандер.

Далее следует пируэт, согласно которому "Оруэлл был чрезвычайно гомофобен, его сильно привлекали мужчины, и я думаю, что женщины его не особенно интересовали в сексуальном плане".

Однако читатели Telegraph не слишком обращают внимание на плоды фантазии биографа жены писателя.

Их мнение в комментариях достаточно категорично.

"Министерство правды пытается отменить Джорджа Оруэлла".

"Все это хуже, чем мы могли себе представить".

"Оруэлл был прав. Теперь вы видите, как это работает?".

Комментарий: можно не сомневаться, что после прочтения статьи с клеветой на Джорджа Оруэлла, ещё больше людей проявят желание прочесть его произведения.

Правда, если к тому времени писателя не запретят окончательно, а его книги не изымут и не уничтожат.

https://politumor.ru/article/762-na-zapade-pytajutsja-zapretit-dzhordzha-orujella-vidimo-serezno-ih-dostal.html – цинк

Шутки шутками, а ведь сейчас Оруэлл очень актуален и злободневен, при этом его ангсоц очень напоминает современный западный мир кривых зеркал.

Вот уж заглянул в будущее так заглянул. Раньше "1984" называли антиутопией, а оно оказалось предсказанием о будущем. Примерно как у нас "детская книжка" Носова "Незнайка на Луне".

Поэтому при всех специфических особенностях его творчества, изучение Оруэлла крайне важно для понимания того, куда шел и куда в итоге пришел Запад.

Комментарий редакции

Попытки дискредитировать Оруэлла и запретить его книги являются проявлением цензуры и стремления скрыть нелицеприятную правду о современном западном обществе. Несмотря на критику, Оруэлл остается классиком литературы, чьи произведения не теряют актуальности.