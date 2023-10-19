Израиль сегодня | Владимир Зайцев
Комментарий редакции
В данной лекции рассматриваются следующие основные темы:
1. История конфликта между Израилем и Палестиной, в частности ситуация в секторе Газа и деятельность движения ХАМАС. Обсуждается история создания ХАМАСа, его приход к власти в Газе в 2006 году, противостояние с ФАТХом.
2. События 7-8 октября 2023 года – масштабная атака ХАМАСа на территорию Израиля, гибель 1300 израильтян. Обсуждается реакция Израиля и начало военной операции в секторе Газа.
3. Возможные сценарии развития событий – полномасштабная наземная операция Израиля в Газе, изменение этнического состава населения, передача контроля над Газой Египту, аннексия Израилем Западного берега реки Иордан.
4. Позиции внешних сил – Ирана, США, ЕС, России. Обсуждаются их интересы в конфликте.
В целом, в лекции дается многосторонний анализ обострившегося израильско-палестинского конфликта в 2023 году. Делается вывод о том, что ситуация может привести к радикальным изменениям на Ближнем Востоке.