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Израиль сегодня | Владимир Зайцев

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Комментарий редакции

В данной лекции рассматриваются следующие основные темы:

1. История конфликта между Израилем и Палестиной, в частности ситуация в секторе Газа и деятельность движения ХАМАС. Обсуждается история создания ХАМАСа, его приход к власти в Газе в 2006 году, противостояние с ФАТХом.

2. События 7-8 октября 2023 года – масштабная атака ХАМАСа на территорию Израиля, гибель 1300 израильтян. Обсуждается реакция Израиля и начало военной операции в секторе Газа.

3. Возможные сценарии развития событий – полномасштабная наземная операция Израиля в Газе, изменение этнического состава населения, передача контроля над Газой Египту, аннексия Израилем Западного берега реки Иордан.

4. Позиции внешних сил – Ирана, США, ЕС, России. Обсуждаются их интересы в конфликте.

В целом, в лекции дается многосторонний анализ обострившегося израильско-палестинского конфликта в 2023 году. Делается вывод о том, что ситуация может привести к радикальным изменениям на Ближнем Востоке.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oaRbGn_bUQc
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