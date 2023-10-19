Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

“Ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12:9). Отец Андрей Ткачёв

17 0

Комментарий редакции

В данной проповеди отца Андрея Ткачёва затрагиваются следующие основные темы:

1. Необходимость скрывать свои духовные переживания и откровения. Приводится пример апостола Павла, который 14 лет молчал о своем восхищении в рай. Святые в целом не рассказывали подробно о своих чудесах и видениях.

2. Важность смирения и принятия своих немощей. Немощи даны для того, чтобы человек не возгордился. Надо радоваться посреди немощей, тогда приходит сила Божия.

3. Сила Божия проявляется через немощных людей, а не через сильных и красивых. Приводятся примеры преподобной Матроны Московской.

4. Нетленность мощей святых – это скорее наказание, чем благодать. Должно остаться нечто тленное в человеке, иначе это гордыня.

5. В человеческих творениях всегда должен быть небольшой изъян, чтобы не соревноваться с совершенством Божьего творения.

Вывод: основная мысль проповеди – необходимость смирения, принятия своих немощей и надежды на силу Божию, а не на собственную силу и гордость. Святые скрывали свои духовные дары, чтобы избежать тщеславия.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j44paxwqCJ8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сокровенное(Огненная Библия)
Бэкграунд, выпуск-299 за 30 марта 2013
А. Пуанкаре: Измерение времени
Святитель Иоанн Златоуст Уроки о воспитании
Пастух разочаровался в своём стаде?!

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru