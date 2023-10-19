Комментарий редакции

В данной проповеди отца Андрея Ткачёва затрагиваются следующие основные темы:

1. Необходимость скрывать свои духовные переживания и откровения. Приводится пример апостола Павла, который 14 лет молчал о своем восхищении в рай. Святые в целом не рассказывали подробно о своих чудесах и видениях.

2. Важность смирения и принятия своих немощей. Немощи даны для того, чтобы человек не возгордился. Надо радоваться посреди немощей, тогда приходит сила Божия.

3. Сила Божия проявляется через немощных людей, а не через сильных и красивых. Приводятся примеры преподобной Матроны Московской.

4. Нетленность мощей святых – это скорее наказание, чем благодать. Должно остаться нечто тленное в человеке, иначе это гордыня.

5. В человеческих творениях всегда должен быть небольшой изъян, чтобы не соревноваться с совершенством Божьего творения.

Вывод: основная мысль проповеди – необходимость смирения, принятия своих немощей и надежды на силу Божию, а не на собственную силу и гордость. Святые скрывали свои духовные дары, чтобы избежать тщеславия.